В Иране похоронили лидера страны Али Хаменеи — его убили четыре месяца назад

Скорбящие со всей страны собрались на церемонию Источник: Arab News / X

В Иране 9 июля после недели траурных мероприятий состоялись похороны верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи, который был убит 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Бывшего руководителя страны похоронили в его родном городе Мешхеде, на территории священного для шиитов мавзолея имама Резы.

Али Хаменеи — шиитский имам, занимавший пост высшего руководителя Ирана с 1989 до 2026 года. С 1981 по 1989 год был президентом Ирана. Находился у власти дольше всех прочих глав государств на Ближнем Востоке.

Перед этим тело Хаменеи медленно провезли на грузовике по переполненным улицам Мешхеда к позолоченному куполу и минаретам мавзолея в сопровождении священнослужителей в белых тюрбанах. За ними вплотную шли одетые в черное скорбящие, размахивая иранскими флагами, фотографиями покойного Хаменеи и красными плакатами с революционными лозунгами. Рядом с процессией несли огромный транспарант с надписью «Мы убьем Трампа».

Дороги, ведущие к святыне, были заполнены скорбящими в черных одеждах, некоторые из которых откликались на выкрики в поддержку Хаменеи и против врагов Ирана старыми революционными лозунгами «Смерть Израилю!» и «Смерть Америке!»

«Волны скорбящих вобрали в себя приехавших со всех уголков Ирана — курдов, турок, персов, арабов и лоров. Их лица, залитые слезами, и пламенные возгласы наполнили воздух, создав атмосферу, которую наблюдатели описали как одно из самых замечательных проявлений национального единства в новейшей истории», — пишет Press TV.

Похороны начались в прошлую пятницу с прощания с телом аятоллы Хаменеи в монашеском дворце имама Хомейни в Тегеране, где иностранные высокопоставленные лица и религиозные деятели отдали дань уважения. Они продолжились в субботу и воскресенье публичным прощанием и заупокойными молитвами.

Останки Хаменеи, а также останки четырех членов его семьи, убитых вместе с ним, уже были провезены по Тегерану, шиитскому мусульманскому религиозному центру Куму и иракским святыням Наджафу и Кербеле. После этого в четверг самолет с телами погибшего лидера и членами его семьи прибыл в международный аэропорт имени Шахида Хашеминеджада в Мешхеде перед заключительной траурной процессией и церемонией погребения.