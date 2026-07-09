Увезли два трупа: кого задержали после драки с резней в Ярославле

Два трупа нашли в Красноперекопском районе Ярославля Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

В Ярославле полиция задержала подозреваемого в жестокой уличной резне в Красноперекопском районе.

«Сотрудниками полиции установлен и задержан 27-летний гражданин, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления на территории Красноперекопского района. Мужчина передан в следственные органы», — сообщили порталу 76.RU в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, сообщения о двух трупах, которые обнаружили в ночь на 9 июля в районе пересечения улиц Гагарина и Нефтяников в Ярославле изначально появились в соцсетях.

Жительница города, которая своими глазами видела одно из мертвых тел, рассказала порталу 76.RU, что один труп висел на заборе у дороги на улице Гагарина. Второе тело нашли во дворе дома на улице Нефтяников. У обоих были резаные раны.

Как стало известно нашей редакции, в этом месте произошла уличная драка с поножовщиной. В результате двое мужчин погибли, еще одного пострадавшего увезли в больницу.