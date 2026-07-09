НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

 751мм 54%
Подробнее
7 Пробки
USD 75,93
EUR 86,59
Резня в Ярославле
Отключение света
Какие новостройки будут дорожать
Накроет жара
Здесь был Пушкин
Очередь на АЗС
Фоторепортаж с Нахимсона
Поджигательница банков
Актеру Гусеву — 68 лет
Криминал Резня в спальном районе Увезли два трупа: кого задержали после драки с резней в Ярославле

Увезли два трупа: кого задержали после драки с резней в Ярославле

Публикуем комментарий полиции

179
Два трупа нашли в Красноперекопском районе Ярославля | Источник: Подслушано в Ярославле / TelegramДва трупа нашли в Красноперекопском районе Ярославля | Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Два трупа нашли в Красноперекопском районе Ярославля

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

В Ярославле полиция задержала подозреваемого в жестокой уличной резне в Красноперекопском районе.

«Сотрудниками полиции установлен и задержан 27-летний гражданин, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления на территории Красноперекопского района. Мужчина передан в следственные органы», — сообщили порталу 76.RU в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, сообщения о двух трупах, которые обнаружили в ночь на 9 июля в районе пересечения улиц Гагарина и Нефтяников в Ярославле изначально появились в соцсетях.

Жительница города, которая своими глазами видела одно из мертвых тел, рассказала порталу 76.RU, что один труп висел на заборе у дороги на улице Гагарина. Второе тело нашли во дворе дома на улице Нефтяников. У обоих были резаные раны.

Как стало известно нашей редакции, в этом месте произошла уличная драка с поножовщиной. В результате двое мужчин погибли, еще одного пострадавшего увезли в больницу.

Местные жители писали в соцсетях, что слышали ночью крики, кто-то звал полицию, потом скорую.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Драка Резня Полиция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 минута
Алкоголь убивает как и никотин.
Гость
3 минуты
Никакой конкретики в статье
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Архитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Рекомендуем