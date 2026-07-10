Отдых на Черном море подорожал: сколько стоит отпуск в 2026 году

Не все готовы потратить на отпуск на Черном море сотни тысяч рублей Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

В июле отдых на черноморском побережье на 10 дней обойдется в сумму около 50-60 тысяч рублей на одного человека. Подробнее об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«На побережье Черного моря, в Краснодарском крае это обходится в среднем в июле порядка 50-60 тысяч [рублей] на 10 дней на человека. Это с размещением в комфортной гостинице 3-4 звезды с завтраками либо без», — поделилась с ТАСС Ломидзе.

Она добавила, что в июле не случилось ожидаемого сезонного повышения цен на 25%. Такая ситуация произошла из-за снижения спроса и потока туристов.

«Эксперты говорят, что у нас начало летнего сезона сместилось с июня на июль, <…> активных поездок в июне, в том числе и за границу, не было. В июле туристы наконец осознали, что все-таки лето проходит и надо куда-то ехать», — пояснила Ломидзе.