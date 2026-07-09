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Он и она Обзор «Я решила развестись»: Азиза ушла от своего итальянца из Липецка

«Я решила развестись»: Азиза ушла от своего итальянца из Липецка

Но липовый иностранец не хочет отпускать певицу

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Своенравная восточная красавица всё еще разбивает сердца | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUСвоенравная восточная красавица всё еще разбивает сердца | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Своенравная восточная красавица всё еще разбивает сердца

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Певица Азиза искала личное счастье всю свою жизнь, но каждые отношения заканчивались крахом. И только когда артистке было за 50, судьба ей улыбнулась. Она встретила итальянца Алессандро Лортэ и в 2021 году вышла за него замуж. Но оказалось, что родом мужчина из Липецка, а его семья сбежала за границу, оставив о себе на родине не самые красивые воспоминания. Сплетни и пересуды тогда не заставили певицу передумать, но спустя несколько лет она всё же решила развестись с Лортэ. Почему она сменила милость на гнев?

«Это моя вторая половина»

Азизу и Алессандро свел ковидный 2020 год. Певица тогда сидела без работы и кинула клич в интернете о том, что ищет учеников, желающих освоить музыкальную литературу и вокал. На объявление откликнулся молодой человек из Италии.

— Мне написали они с мамой вместе, записались на уроки. Потом они приехали встречать Новый год в Россию и мы познакомились воочию. Мы начали общаться, и я поняла, что это моя вторая половина. Настолько внимательно, трепетно, заботливо он относился ко мне. Любовь, конечно, была. И она была взаимная, — рассказала певица в эфире шоу «Малахов» (16+).

В конфетно-букетный период Алессандро пытался во всём угодить своенравной певице. Он устраивал ей романтические сюрпризы, обещал, что всегда будет носить ее на руках, и сердце Азизы окончательно растаяло.

Алессандро обещал Азизе красивую жизнь | Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), телеканал «Россия», 2026 годАлессандро обещал Азизе красивую жизнь | Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), телеканал «Россия», 2026 год

Алессандро обещал Азизе красивую жизнь

Источник:

кадр из шоу «Малахов» (16+), телеканал «Россия», 2026 год

19 августа 2021 года 57-летняя артистка вышла замуж за 38-летнего возлюбленного.

«Я знала, что он из Липецка»

Однако медового месяца у пары не случилось. Вместо него разразился скандал. Причиной стали поклонники Азизы из Липецка, которые опознали в женихе певицы своего бывшего соседа Александра Соколова.

Поклонники Азизы моментально опознали в итальянском женихе певицы Сашку из обычной липецкой хрущевки | Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), телеканал «Россия», 2026 годПоклонники Азизы моментально опознали в итальянском женихе певицы Сашку из обычной липецкой хрущевки | Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), телеканал «Россия», 2026 год

Поклонники Азизы моментально опознали в итальянском женихе певицы Сашку из обычной липецкой хрущевки

Источник:

кадр из шоу «Малахов» (16+), телеканал «Россия», 2026 год

Пока одни удивлялись, откуда у него взялся такой уверенный итальянский акцент, другие вытащили на свет грязное белье его семьи.

По словам жителей Липецка, новоявленный свекор Азизы был трижды судим, а свекровь назанимала денег на сотни тысяч рублей и сбежала за бугор. Впрочем, певицу эти доносы никак не проняли и не заставили дать заднюю.

— Я знала, что он из Липецка, что мама его оттуда, что дети там родились, что они уехали оттуда с мамой маленькими, — рассказывает певица. — Я знала неприятную историю ее взаимоотношений с мужем, знала, что дети очень тяжело переносят эту детскую травму. И когда мне стали показывать всякие бумажки, что кого-то обманули, кому-то чего-то недодали — вы знаете, я смотрю не в бумажки, не в паспорта, а в глаза людей. Я вижу их сердца.

«Я уже не смогу с ним целоваться»

Впрочем, долго смотреть в глаза Алессандро Азизе не довелось. Уже в 2022 году, оценив международную обстановку, он понял, что безопаснее будет за рубежом, и вернулся в Италию. Певица вслед за ним не поехала и осталась в России.

Испытание расстоянием эти отношения не прошли. Поначалу Азиза тосковала по возлюбленному, плакала, начала рисовать, чтобы отвлечься и выплеснуть эмоции. Но со временем на смену душевному буйству пришел полный штиль.

От одиночества Азиза спасалась тем, что разрисовывала всё, что под руку попадется | Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), телеканал «Россия», 2026 годОт одиночества Азиза спасалась тем, что разрисовывала всё, что под руку попадется | Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), телеканал «Россия», 2026 год

От одиночества Азиза спасалась тем, что разрисовывала всё, что под руку попадется

Источник:

кадр из шоу «Малахов» (16+), телеканал «Россия», 2026 год

— Я уже не смогу с ним целоваться. Обниматься — да. Так, по-дружески. Никакой интимной связи я не хочу. Остыла, — признаётся Азиза. — Говорят, расставание — это маленькая смерть, но для меня сейчас расставание — это, наоборот, праздник, радость, позитив. Никакого нет расстройства.

Всё это время Алессандро и Азиза созванивались, но оба понимали, что перешли на другой уровень общения — дружеский. В 2025 году певица начала подумывать о разводе, но сестры ее то и дело отговаривали.

— Но сейчас я уже сама приняла это решение. Я Овен, Дракон, такое создание, что если я уж решила, то режу без сожаления, — объявила артистка.

Впрочем Алессандро сдаваться не намерен. Спустя годы разлуки он прилетел в Москву, чтобы починить сожженные мосты.

Сегодняшняя комната жениха для двоих откровенно мала | Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), телеканал «Россия», 2026 годСегодняшняя комната жениха для двоих откровенно мала | Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), телеканал «Россия», 2026 год

Сегодняшняя комната жениха для двоих откровенно мала

Источник:

кадр из шоу «Малахов» (16+), телеканал «Россия», 2026 год

Пением он сейчас не занимается, сосредоточился на работе в семейном ресторане, которому отдает внушительную часть своего времени. Живет в небольшой квартире, но ради Азизы готов на расширение.

 — Если бы Азиза переехала в Италию жить ко мне, конечно, мы бы не жили в этой квартире, потому что эта квартира маленькая. Одному мне здесь удобно, а Азизе надо больше места: один этаж — для одежды, второй — для того чтобы отдохнуть, третий — чтобы покушать и встретить друзей, — рассказывает мужчина. — На расстоянии нам тяжело с Азизой общаться, сложно решать проблемы, быт… Но сейчас я приехал, чтобы встретиться, поговорить и обсудить дальнейшие шаги.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Азиза Певица Отношения
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Комментарии
1
Гость
1 час
ей 62годика - зачем лохматить бабушку
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