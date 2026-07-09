Выключены светофоры, не работают заведения: часть района Ярославля осталась без света

Часть Ярославля осталась без света Источник: Типичный Ярославль / Vk.com, Свободный Ярославль / Telegram

В Ярославле без света осталась часть Фрунзенского района. Как сообщили порталу 76.RU жители домов на Московском проспекте и Суздальском шоссе электричество отключилось около полудня. В соцсетях появились посты о том, что на Московском проспекте выключились светофоры. Также свет пропал в заведениях.

«„Вкусно и точка», «Ростикс» около парка «Нефтяник» не работают. Отключили свет во всем районе», — написали в группе «Типичный Ярославль».

В соцсетях сообщили о пробке на Московском проспекте из-за неработающих светофоров Источник: Свободный Ярославль / Max.ru

О том, что случилось, сообщили в пресс-службе «Россети Центр» — «Ярэнерго». Причиной отключений стало повреждение кабеля:

«Специалисты „Ярэнерго“ оперативно восстанавливают электроснабжение небольшой части потребителей Фрунзенского района, нарушенное в результате повреждения кабельной линии электропередачи 6 кВ сторонней организацией при проведении земляных работ. Большая часть потребителей уже запитана. Оставшиеся объекты энергетики оперативно переключают на резервную схему электроснабжения. Ориентировочно к 14:00 подача электроэнергии будет восстановлена в полном объеме. Приносим извинения за доставленные неудобства».