Выключены светофоры, не работают заведения: часть района Ярославля осталась без света

В Ярославле без света осталась часть Фрунзенского района. Как сообщили порталу 76.RU жители домов на Московском проспекте и Суздальском шоссе электричество отключилось около полудня. В соцсетях появились посты о том, что на Московском проспекте выключились светофоры. Также свет пропал в заведениях.
«„Вкусно и точка», «Ростикс» около парка «Нефтяник» не работают. Отключили свет во всем районе», — написали в группе «Типичный Ярославль».
О том, что случилось, сообщили в пресс-службе «Россети Центр» — «Ярэнерго». Причиной отключений стало повреждение кабеля:
«Специалисты „Ярэнерго“ оперативно восстанавливают электроснабжение небольшой части потребителей Фрунзенского района, нарушенное в результате повреждения кабельной линии электропередачи 6 кВ сторонней организацией при проведении земляных работ. Большая часть потребителей уже запитана. Оставшиеся объекты энергетики оперативно переключают на резервную схему электроснабжения. Ориентировочно к 14:00 подача электроэнергии будет восстановлена в полном объеме. Приносим извинения за доставленные неудобства».
Напомним, в Ярославле днем 25 июня часть центральных улиц города остались без света. Часть кафе и ресторанов не могли полноценно работать. В пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» тогда пояснили, что это были плановые отключения.