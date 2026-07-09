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Город Выключены светофоры, не работают заведения: часть района Ярославля осталась без света

Выключены светофоры, не работают заведения: часть района Ярославля осталась без света

Что произошло

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Часть Ярославля осталась без света | Источник: Типичный Ярославль / Vk.com, Свободный Ярославль / TelegramЧасть Ярославля осталась без света | Источник: Типичный Ярославль / Vk.com, Свободный Ярославль / Telegram

Часть Ярославля осталась без света

Источник:

Типичный Ярославль / Vk.com, Свободный Ярославль / Telegram

В Ярославле без света осталась часть Фрунзенского района. Как сообщили порталу 76.RU жители домов на Московском проспекте и Суздальском шоссе электричество отключилось около полудня. В соцсетях появились посты о том, что на Московском проспекте выключились светофоры. Также свет пропал в заведениях.

«„Вкусно и точка», «Ростикс» около парка «Нефтяник» не работают. Отключили свет во всем районе», — написали в группе «Типичный Ярославль».

В соцсетях сообщили о пробке на Московском проспекте из-за неработающих светофоров

Источник:

Свободный Ярославль / Max.ru

О том, что случилось, сообщили в пресс-службе «Россети Центр» — «Ярэнерго». Причиной отключений стало повреждение кабеля:

«Специалисты „Ярэнерго“ оперативно восстанавливают электроснабжение небольшой части потребителей Фрунзенского района, нарушенное в результате повреждения кабельной линии электропередачи 6 кВ сторонней организацией при проведении земляных работ. Большая часть потребителей уже запитана. Оставшиеся объекты энергетики оперативно переключают на резервную схему электроснабжения. Ориентировочно к 14:00 подача электроэнергии будет восстановлена в полном объеме. Приносим извинения за доставленные неудобства».

Напомним, в Ярославле днем 25 июня часть центральных улиц города остались без света. Часть кафе и ресторанов не могли полноценно работать. В пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» тогда пояснили, что это были плановые отключения.

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Комментарии
3
Гость
2 минуты
Свет уже дали, а вот холодную воду еще не дали, горячая вода была просто теплая.
Гость
4 минуты
Всяко бывает
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Гость
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