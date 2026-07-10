Дроны ударили по НПЗ и морскому порту: главное о ночных налетах

На месте происшествий сейчас работают оперативные службы и пытаются потушить пожар Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Из-за атаки беспилотников случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. В Ростовской области вспыхнули два объекта хранения нефтепродуктов и морской порт. Всё, что известно о последствиях ночных налетов, собрали в материале.

Из-за падения обломков беспилотника начался пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По предварительной информации, пострадавших нет. Также фрагменты беспилотников упали в станице Северской во дворе частного дома и на территории предприятия.

Пожар начался на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове Ростовской области. Там сейчас пытаются ликвидировать возгорание, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Кроме того, осколки дронов повредили остекление и двери частного дома в Таганроге. Также фрагменты беспилотников упали на территории Морского порта. Там начался пожар, из зоны ЧС эвакуируют людей.

На месте происшествий сейчас работают оперативные службы. По предварительной информации, сообщений о пострадавших не поступало.

Дроны с ночи атакуют Москву. По информации мэра столицы Сергея Собянина, к утру уже уничтожили более 10 беспилотников.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. По предварительной информации, никто не пострадал, отметил в своем Telegram-канале глава города.