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Происшествия Дроны ударили по НПЗ и морскому порту: главное о ночных налетах

Дроны ударили по НПЗ и морскому порту: главное о ночных налетах

Силы ПВО сбили 376 беспилотников

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На месте происшествий сейчас работают оперативные службы и пытаются потушить пожар | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНа месте происшествий сейчас работают оперативные службы и пытаются потушить пожар | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На месте происшествий сейчас работают оперативные службы и пытаются потушить пожар

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Из-за атаки беспилотников случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. В Ростовской области вспыхнули два объекта хранения нефтепродуктов и морской порт. Всё, что известно о последствиях ночных налетов, собрали в материале.

Из-за падения обломков беспилотника начался пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По предварительной информации, пострадавших нет. Также фрагменты беспилотников упали в станице Северской во дворе частного дома и на территории предприятия.

Пожар начался на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове Ростовской области. Там сейчас пытаются ликвидировать возгорание, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Кроме того, осколки дронов повредили остекление и двери частного дома в Таганроге. Также фрагменты беспилотников упали на территории Морского порта. Там начался пожар, из зоны ЧС эвакуируют людей.

На месте происшествий сейчас работают оперативные службы. По предварительной информации, сообщений о пострадавших не поступало.

Дроны с ночи атакуют Москву. По информации мэра столицы Сергея Собянина, к утру уже уничтожили более 10 беспилотников.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. По предварительной информации, никто не пострадал, отметил в своем Telegram-канале глава города.

За ночь силы ПВО сбили 376 беспилотников самолетного типа. Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
НПЗ Пожар Морской порт Минобороны МЧС
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Комментарии
15
Гость
18 минут
Если так пойдет то к осени будем получать талоны на все как в 90-х.
Гость
31 минута
приехали. не когда не думал что власть ради того чтоб сохранить свои должности и доходы дойдет до такого.
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Гость
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