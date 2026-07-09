Накроют пекло и грозы: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде

В Ярославской области прогнозируют жару и грозы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сильная жара накроет Ярославскую область 10–11 июля. Предупреждение об этом опубликовал канал «РСЧС Ярославская область».

«Жаркая погода +30…+32 градуса ожидается местами на территории Ярославской области и Ярославля в дневные часы», — сообщили ярославцам.

Жителям региона посоветовали минимизировать время пребывания на улице, пить больше воды, не садиться за руль, если почувствовали недомогание, не оставлять детей и животных в машине, проявить особую осторожность при обращении с огнем, не разводить костры.

Телефон экстренных служб 112.

Также 10 июля в Ярославской области прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

В центре «Фобос» рассказали, что сейчас Русскую равнину атакуют сразу два активных циклона. Один из них — североатлантический — под названием «Бернадетт», который накрыл ураганом Калининградскую область. Второй — каспийский циклон, также обладающий разрушительным потенциалом.