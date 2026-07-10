Уже не до споров о квасе или кефире: индекс окрошки в России взлетел до немыслимых пределов

Цены на «окрошечные» ингредиенты в этом году значительно выросли Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Привычное сезонное блюдо в этом году может перейти в категорию роскоши, ведь стоимость многих ингредиентов для окрошки ощутимо бьет по кошельку россиян. Наши коллеги из MSK1.RU вооружились калькулятором, изучили данные торговых сетей и Росстата и выяснили, во сколько теперь обходится кастрюля любимого холодного супа.

Цены в материале приведены на основе данных столичных супермаркетов. Они могут отличаться в зависимости от региона, но отражают общую тенденцию изменения стоимости продуктов.

Как поднялся индекс окрошки за год

За год из всех «окрошечных» ингредиентов сильнее всего подорожал редис, цена которого взлетела почти на треть и достигла 291,6 рубля за килограмм. Огурцы и свежая зелень выросли в цене примерно одинаково — на 8,1 и 8% соответственно, подняв планку до 201,2 и 114,5 рубля. Заметно изменился ценник и на вареную колбасу: за 400 граммов теперь придется отдать в среднем 231,2 рубля, что на 6,3% больше прошлогодних показателей.

При этом, как сообщает сервис «Ценозавр», за год десяток куриных яиц упал в цене на 4% и теперь обходится в среднем в 123 рубля. Самым подешевевшим товаром стал картофель — почти на 15%, и сейчас килограмм в среднем можно купить за 85 рублей.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Почем окрошка в 2026-м

В 2024 году индекс окрошки составлял 625,5 рубля. В 2025-м существенно подорожали почти все продукты, особенно картофель. А к лету 2026 года приготовление кастрюли окрошки обойдется уже в 851,17 рубля.

Полный список ингредиентов и финальная калькуляция на 2026 год теперь выглядят следующим образом. Для блюда понадобятся:

картофель — 0,5 кг;

куриные яйца — 4 шт.;

колбаса — 300 г;

огурцы — 300 г;

редис — 300 г;

зелень — 100 г;

кефир — 2 л;

соль — 15 г;

сметана — 300 г.

Самой затратной частью станет жидкая основа блюда: покупка кефира и сметаны заберет весомую часть бюджета. Следом по дороговизне идет вареная колбаса. Среди овощей и свежих добавок лидерство по цене удерживает зелень, опережая даже свежий редис и тепличные огурцы.

Зато сытные компоненты окрошки радуют доступностью. Меньше всего по карману ударят цены на куриные яйца и картофель. А ложка соли увеличит финальную стоимость кастрюли любимого летнего супа всего на 38 копеек.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

«Цены скорректируются вниз»

Стоимость набора продуктов для окрошки за последний год действительно выросла, вот только подорожание оказалось неравномерным.

«Основной вклад в подорожание внесли скоропортящиеся ингредиенты, прежде всего свежие огурцы и зелень, а также отдельные виды колбасных изделий, — рассказала MSK1.RU экономист Екатерина Косарева. — Цены на яйца практически не изменились, а в некоторых торговых сетях даже немного снизились. Не показали существенного роста также картофель и кефир, по отдельным позициям наблюдалась сезонная стабилизация».

Эксперты объясняют: именно сейчас идет переходный период, когда старые запасы овощей уже практически исчерпаны, а новый урожай не полностью заместил их на прилавках.

«Такая динамика характерна не только для индекса окрошки. На стоимость продуктов влияют сразу несколько факторов: сезонность, объем предложения нового урожая, затраты производителей и поставщиков, а также логистика. Поэтому внутри одной продуктовой корзины часть товаров может дешеветь, а часть — дорожать, — сообщила MSK1.RU финансовый эксперт Татьяна Волкова. — По мере поступления на рынок отечественных огурцов, редиса и зелени открытого грунта стоимость овощей может снизиться, поэтому в разгар сезона цены на окрошку скорректируются вниз».

Между тем цены продолжают покорять новые высоты. Повышение уже отразилось в так называемом индексе блина — неформальной оценке благосостояния народа. Накануне майских праздников индекс шашлыка обновил максимум, а перед Пасхой вырос индекс кулича.