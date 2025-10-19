НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Образование Оптимизация школ В Ярославской области начали объединять спортивные школы. Родители просят остановить реорганизацию

В Ярославской области начали объединять спортивные школы. Родители просят остановить реорганизацию

Публикуем ответ властей

619
В Ярославской области начали объединять спортивные секции | Источник: Администрация Угличского района / vk.comВ Ярославской области начали объединять спортивные секции | Источник: Администрация Угличского района / vk.com

В Ярославской области начали объединять спортивные секции

Источник:

Администрация Угличского района / vk.com

В Ярославской области планируют объединить спортивные школы. В частности, речь идет о реорганизации секций в Угличском районе. На фоне оптимизации родители забили тревогу.

«У нас в городе Угличе пытаются ликвидировать единственную специализированную спортивную школу по кудо. Не ликвидировать, а реорганизовать и произвести слияние», — рассказала читательница 76.RU Лариса.

Обеспокоенные родители записали видеообращение, попросив остановить процесс. Жители Углича узнали о реорганизации 14 октября, однако само постановление было подписано 1 октября.

Согласно документу, под реорганизацию попадут спортивная школа «Спарт», ФОК «Олимп», ДЮСШ Угличского района, спортшкола «Витязь», молодежный центр «Солнечный». Спортшколы будут работать как муниципальное бюджетное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа. Центр молодежной политики и спорта».

Родители переживают, что тренерский состав будет сокращен.

«Мы просим приостановить реализацию решения данного постановления, провести независимую экспертизу о целесообразности данного решения. Мы просим обратить внимание вышестоящее руководство по решению данного вопроса о том, что родители не были надлежащим образом уведомлены о данной реорганизации», — говорят жители Углича.

Мы просим оставить педагогический, тренерский, руководящий состав и в том числе все секции кудо, которые занимаются в настоящий момент.

жители Углича

Объединение прокомментировал глава администрации Угличского муниципального округа Илья Филипцов.

«Оптимизация произойдет в части объединения административно-управленческого персонала. Сэкономленные средства останутся в учреждениях и будут направлены на повышение заработной платы тренеров. При этом весь тренерский состав будет сохранен полностью. За школой сохранится место размещения (Молодежный центр „Солнечный“) со спортивным залом и всеми помещениями», — указано в комментарии главы округа.

Как отметили в администрации, дети продолжат заниматься в спортивных секциях по тем же адресам, у тех же тренеров.

«Более того, укрупнение юридических лиц расширит возможности для организации тренировочного процесса, возможность и пользования всех спортивных сооружений района», — отметил Илья Филипцов.

20 октября в 18:00 глава Угличского округа проведет встречу с родителями воспитанников спортивной школы «Витязь», чтобы ответить на волнующие вопросы родителей.

Кроме того, в Угличе объединят Центр дополнительного образования детей и детский оздоровительный центр «Юность».

Напомним, с 2024 года в Ярославской области проходит масштабная оптимизация сферы образования: в регионе объединили детские сады и школы в единые кластеры. Ранее мы рассказывали, по какому принципу проходит объединение и чего таким образом добились власти.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Оптимизация образования Объединение школы и детского сада Спортшкола Секция
Комментарии
1
Гость
49 минут
Все вокруг объединяют, а когда этих объединяльщиков в думах различного уровня объединять начнут?
