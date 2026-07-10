НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

0 м/c,

 755мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 75,93
EUR 86,59
Потоп из-за дождя
Резня в Ярославле
Какие новостройки будут дорожать
Отключение света
Здесь был Пушкин
Накроет жара
Очередь на АЗС
Фоторепортаж с Нахимсона
Актеру Гусеву — 68 лет
Бизнес Репортаж Как китайцы и узбеки выращивают овощи на российских полях, а супермаркеты потом продают их втридорога — репортаж

Как китайцы и узбеки выращивают овощи на российских полях, а супермаркеты потом продают их втридорога — репортаж

Пока фермеры страдают от дефицита топлива, местные жители отказываются от этой работы и белой зарплаты

211
Джаохр из Узбекистана пасынкует томаты | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Джаохр из Узбекистана пасынкует томаты | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Джаохр из Узбекистана пасынкует томаты

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Нет ни литра солярки, техника в поля не может выйти уже вторую неделю. И все молчат про это, никто не говорит, а ситуация критическая», — такими словами встречает журналистов директор крупного овощеводческого предприятия «Восход» Юрий Епанчинцев.

Топливный кризис — далеко не единственная проблема, которая сейчас волнует аграриев: трудностей в отрасли хоть отбавляй. Несмотря на это, «Восход» два десятка лет поставляет продукцию на рынок. Причем занимаются здесь этим как иностранцы — граждане Китая и Узбекистана, так и местные.

Корреспонденты NGS55.RU побывали на орошаемых полях и в теплицах предприятия и увидели, как выращивают то, что каждый день попадает на наш стол. А еще узнали, почему реальная себестоимость помидоров, которые в магазине лежат по 150 рублей, на самом деле в три раза ниже.

Слили последнюю солярку

Поля картофеля, моркови и капусты в хозяйстве&nbsp;орошаемые | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Поля картофеля, моркови и капусты в хозяйстве&nbsp;орошаемые | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Поля картофеля, моркови и капусты в хозяйстве орошаемые

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Восход» — крупное овощеводческое предприятие Омской области. Его поля расположены на обоих берегах реки. Подобное размещение — не случайность, а необходимость: в хозяйстве более 300 гектаров орошаемых земель, поэтому наличие постоянного источника влаги обязательно.

Оросительные системы работают автоматически&nbsp;— поливальные машины сами двигаются по полю | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Оросительные системы работают автоматически&nbsp;— поливальные машины сами двигаются по полю | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Для полива нужна солярка, которую аграриям не выделяют | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Для полива нужна солярка, которую аграриям не выделяют | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Вода разбрызгивается над посадками картофеля | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Вода разбрызгивается над посадками картофеля | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«На орошении у нас 180 гектаров картофеля, по 50 — моркови и капусты. Плюс томаты в теплицах. Есть еще посевы зерновых культур и сои — 500 гектаров. Слили последнюю солярку с техники, только чтобы полить поля», — рассказывает директор.

Посреди ровных рядов зеленых кустов картофеля сорта «гала» на поле стоит поливальная машина — ее можно заметить издалека по длинным струям воды.

«Примерно раз в неделю поливаем картофель — по 10 миллиметров влаги даем. Лето в этом году жаркое, без полива никак. Кое-где картошка уже начинает зацветать, это означает, что ей не хватает влаги. Вода подается из реки в пруд, из него — по трубам на поля», — пояснил аграрий.

Техника хозяйства стоит на приколе из-за отсутствия топлива | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Техника хозяйства стоит на приколе из-за отсутствия топлива | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Аграрии не могут вывести трактора в поле&nbsp;— топливо им не продают | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Аграрии не могут вывести трактора в поле&nbsp;— топливо им не продают | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
На тракторах в основном работают местные жители | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU На тракторах в основном работают местные жители | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

За работоспособностью системы следят несколько китайских рабочих. В задачу одного из них, к примеру, входит включение и выключение насосов. И всё. Он 20 лет ездит на заработки в Россию из провинции Хэйлунцзян. Причем если раньше в хозяйство приезжали по несколько десятков китайцев, то теперь — всего 4–5 человек.

Раньше в хозяйстве работали десятки китайцев, теперь&nbsp;— 4–5 | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Раньше в хозяйстве работали десятки китайцев, теперь&nbsp;— 4–5 | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Раньше в хозяйстве работали десятки китайцев, теперь — 4–5

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«В Китае сейчас выросли зарплаты, поэтому ехать в Россию на заработки они особо не хотят. Плюс появились сложности с оформлением документов. В хозяйстве рабочие живут в общежитии, еду им готовит соотечественница — кухня здесь специфическая. Например, китайцы любят переросшие огурцы. Мы их выбрасываем, а для них это деликатес. Они их сами для себя выращивают», — замечает Юрий Епанчинцев.

ООО «Восход» работает с 2002 года на землях бывшей агрофирмы «Омь». Предприятие начиналось с нескольких гектаров в овощеводческой бригаде, где трудились граждане КНР. Сейчас в хозяйстве — более 800 гектаров пашни, есть овощехранилище, оросительная система и тепличный комплекс.

Продают помидоры по 50 рублей, а в магазине они стоят 150

В таких теплицах выращивают помидоры | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU В таких теплицах выращивают помидоры | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В таких теплицах выращивают помидоры

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Рядом с картофельным полем расположено несколько десятков пленочных теплиц, в которых выращивают томаты граждане Узбекистана. Вопреки ожиданиям, никаких толп иностранцев здесь нет — с семи утра в каждом парнике работают по двое рабочих. Один из них — Джаохр — приехал в Россию из солнечного Намангана. Он понимает не все русские слова, но переброситься с ним парой фраз можно.

Джаохр приехал из Намангана | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Джаохр приехал из Намангана | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Джаохр приехал из Намангана

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Первый раз приехал, в Намангане у нас нет работы, да и меньше платят. Здесь нравится всё», — улыбаясь, пояснил он.

На телефоне у рабочего играет звучная узбекская музыка, в руках — секатор, которым он пасынкует кусты. В каждом парнике их тысячи. На высоких, под два метра, стеблях уже видны грозди томатов.

Внутри теплиц&nbsp;— двухметровые кусты томатов | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Внутри теплиц&nbsp;— двухметровые кусты томатов | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Иностранцам работать в теплицах нравится | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Иностранцам работать в теплицах нравится | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
С теплиц частично сняли пленку&nbsp;— чтобы лучше продувались растения | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU С теплиц частично сняли пленку&nbsp;— чтобы лучше продувались растения | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Граждане Узбекистана каждый год приезжают на заработки в Омскую область | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Граждане Узбекистана каждый год приезжают на заработки в Омскую область | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Помидоры будут снимать ярусами&nbsp;— снизу вверх | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Помидоры будут снимать ярусами&nbsp;— снизу вверх | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
На десятки метров теплицы&nbsp;— ни одного человека | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU На десятки метров теплицы&nbsp;— ни одного человека | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
+1
Магазины требуют, чтобы помидоры были не слишком мелкими, но и не сильно большими | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Магазины требуют, чтобы помидоры были не слишком мелкими, но и не сильно большими | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Со дня на день начнем собирать помидоры с первого яруса. Всего их пять — снимать урожай будем до октября. Здесь у нас капельный полив, но ручного труда очень много — каждое растение нужно высадить, подвязать, пасынковать. А выращивание рассады вообще начинаем в марте. Для этого с января прогреваем теплицы — топим в них печи. После уборки урожая в парниках меняем почву, чтобы в ней не оставались болезни», — объясняет Юрий Епанчинцев.

Одно расстраивает аграриев: они вынуждены очень дешево продавать помидоры, в которые вложено столько труда.

Хозяйство продает помидоры по 50 рублей, в магазине они стоят 150 | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Хозяйство продает помидоры по 50 рублей, в магазине они стоят 150 | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Хозяйство продает помидоры по 50 рублей, в магазине они стоят 150

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Закупают у нас помидоры по 50 рублей, а в супермаркетах они стоят уже 150. Огромная накрутка! Наши овощи экологически чистые, мы не используем „химию“ — даже насекомых не травим, а приманиваем ловушками. И всё равно продаем всё по бросовым ценам. Не мы эту цену формируем, а перекупщики и сети. Видимо, кто-то хочет, чтобы сельское хозяйство прекратило свое существование. Просто поставили нас на грань выживания», — с горечью говорит директор сельхозпредприятия.

Страдают фермеры и от кадрового голода — с каждым годом он проявляется всё сильнее.

Почему местные не хотят работать за 70 тысяч в месяц?

Местные жители не хотят работать в теплицах | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Местные жители не хотят работать в теплицах | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Местные жители не хотят работать в теплицах

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Юрий Епанчинцев пояснил, что с каждым годом квоты на иностранную рабочую силу сокращаются, а привозить тех же граждан Узбекистана становится всё сложнее.

«У нас всего 30 иностранцев. Часть депортировали под надуманными предлогами. Из-за дефицита кадров некоторые теплицы завалились. Чтобы всё нормально функционировало, нужно 60 человек. Но сейчас, чтобы привлечь тех же жителей Узбекистана, нужно оплатить им дорогу сюда, патент, отвезти их на экзамен по знанию русского языка. Мы им оплачиваем общежитие и полностью обеспечиваем питанием — они едят привычные блюда своей национальной кухни. И всё равно с каждым годом иностранцев всё меньше», — заявил директор.

При этом заработки в «Восходе» по местным меркам неплохие — 70 и более тысяч рублей в месяц. В разгар полевых работ дневной заработок может достигать пяти тысяч рублей. Такие условия пока устраивают иностранцев.

Желтые листы в теплицах&nbsp;— это феромоновые ловушки для насекомых | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Желтые листы в теплицах&nbsp;— это феромоновые ловушки для насекомых | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Желтые листы в теплицах — это феромоновые ловушки для насекомых

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Зарплата мне нравится, хороший заработок. Платят нормально, всё нравится. Только здесь у вас жарче, чем у нас в Узбекистане», — поделился Нотербек.

Привлечь других работников сложно. Местные не хотят трудиться в теплицах.

<p>Юрий Епанчинцев </p><p>Юрий Епанчинцев </p>

Жители все здесь, только не хотят работать официально. Местным нужно, чтобы зарплату платили наличными и каждый день. И чтобы официально не трудоустраиваться. А у нас всё оформление официальное и зарплату мы на карту платим.

Юрий Епанчинцев

директор сельхозпредприятия

Местные жители отказываются от официального трудоустройства по нескольким причинам. Одни обязаны платить алименты или имеют долги перед приставами: при перечислении зарплаты на карту они лишаются части средств. Другие проходят процедуру банкротства, и у них нет карт. Еще одна категория — получатели пособий, которые при появлении белого дохода лишаются выплат. Наконец, часть соискателей считает, что 70 тысяч рублей в месяц — это слишком мало для такого труда.

Некоторые теплицы заброшены, потому что ремонтировать их некому | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Некоторые теплицы заброшены, потому что ремонтировать их некому | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Некоторые теплицы заброшены, потому что ремонтировать их некому

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Пришлось обрабатывать химией капусту, потому что рабочих рук для прополки просто нет. И технику из-за отсутствия солярки мы запустить не можем, чтобы междурядную обработку провести — вон, все новенькие трактора стоят», — показывая рукой на стоянку сельхозтехники, говорит Юрий Епанчинцев.

Впрочем, все механизаторы на предприятии — местные жители, многие из которых добросовестно трудятся здесь годами. А вот иностранные рабочие с техникой особо не дружат: их больше привлекает низкоквалифицированный труд в теплицах.

В «Восходе» начали выращивать сою, но цены на нее резко упали | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU В «Восходе» начали выращивать сою, но цены на нее резко упали | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Механизаторы в сельхозпредприятии&nbsp;— местные жители | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Механизаторы в сельхозпредприятии&nbsp;— местные жители | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Поливальные машины находятся и на левом и на правом берегах реки | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Поливальные машины находятся и на левом и на правом берегах реки | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
+1
Для ремонта современной оросительной системы используют старый советский кран | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Для ремонта современной оросительной системы используют старый советский кран | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В день, когда мы побывали в сельхозпредприятии, несколько механизаторов ремонтировали поливальную машину, которая неудачно заехала в лес.

Иван Рожков работой в хозяйстве доволен | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Иван Рожков работой в хозяйстве доволен | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Иван Рожков работой в хозяйстве доволен

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Работа нравится, особенно в сезон — на свежем воздухе. Можно сказать, в лесу. Зарплата тоже устраивает, техника у нас новая», — поделился механизатор Иван Рожков.

Если для китайцев и узбеков готовят блюда национальной кухни, то местные жители получают обеды и ужины из ресторана — с ним у «Восхода» заключен договор. Предприятие утром и вечером развозит рабочих на микроавтобусе. В общем, здесь созданы все условиях для комфортного труда.

Как собирать урожай?

Морковь еще маленькая, чтобы ее убрать, нужно много рабочих рук | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Морковь еще маленькая, чтобы ее убрать, нужно много рабочих рук | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Морковь еще маленькая, чтобы ее убрать, нужно много рабочих рук

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Пока же мысли фермеров заняты одним — как убрать всё выращенное, если до осени не решится вопрос с топливом. Если помидоры в теплицах еще можно собрать вручную, то десятки гектаров картофеля и моркови без техники не выкопаешь. Тем более вручную невозможно убрать пшеницу и сою.

«Пока непонятно, как будем убирать урожай. У нас нет просто столько людей, чтобы проводить все работы вручную. Обидно еще, что наша продукция ничего не стоит. Вот мы сеем сою — говорят, что маржинальная культура. Так ее стоимость с 40 тысяч до 23 в прошлом году упала. Какая здесь маржинальность? То же самое по зерну. Государству выгодно, чтобы зерно и другая сельхозпродукция были дешевыми на рынке. А как будем выживать мы?» — задает риторический вопрос Юрий Епанчинцев.

Но, несмотря на всё, на предприятии намерены вырастить и собрать урожай — не оставлять же в полях капусту, картошку и зерно. Тем более что во всё вложено столько сил и средств. А что будет на следующий год — пока непонятно.

В теплице созрели огурцы | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВ теплице созрели огурцы | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
А на полях поспевает озимая пшеница | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUА на полях поспевает озимая пшеница | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
ПО ТЕМЕ
Сергей ЭнквистСергей Энквист
Сергей Энквист
Старший корреспондент NGS55.RU
Евгений СофийчукЕвгений Софийчук
Евгений Софийчук
Фотокорреспондент NGS55.RU
Аграрий Овощ Теплица Солярка Бизнес
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
Узбеки и таджики. Китайцам мы не интересны. Они только за копьё ресурсы покупают, да сбывают товары низкого качества и то, пока снизился товарооборот с их главным рынком сбыта - США.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Мнение
Архитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Рекомендуем