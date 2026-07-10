Как китайцы и узбеки выращивают овощи на российских полях, а супермаркеты потом продают их втридорога — репортаж

Джаохр из Узбекистана пасынкует томаты Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Нет ни литра солярки, техника в поля не может выйти уже вторую неделю. И все молчат про это, никто не говорит, а ситуация критическая», — такими словами встречает журналистов директор крупного овощеводческого предприятия «Восход» Юрий Епанчинцев.

Топливный кризис — далеко не единственная проблема, которая сейчас волнует аграриев: трудностей в отрасли хоть отбавляй. Несмотря на это, «Восход» два десятка лет поставляет продукцию на рынок. Причем занимаются здесь этим как иностранцы — граждане Китая и Узбекистана, так и местные.

Корреспонденты NGS55.RU побывали на орошаемых полях и в теплицах предприятия и увидели, как выращивают то, что каждый день попадает на наш стол. А еще узнали, почему реальная себестоимость помидоров, которые в магазине лежат по 150 рублей, на самом деле в три раза ниже.

Слили последнюю солярку

Поля картофеля, моркови и капусты в хозяйстве орошаемые Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Восход» — крупное овощеводческое предприятие Омской области. Его поля расположены на обоих берегах реки. Подобное размещение — не случайность, а необходимость: в хозяйстве более 300 гектаров орошаемых земель, поэтому наличие постоянного источника влаги обязательно.

«На орошении у нас 180 гектаров картофеля, по 50 — моркови и капусты. Плюс томаты в теплицах. Есть еще посевы зерновых культур и сои — 500 гектаров. Слили последнюю солярку с техники, только чтобы полить поля», — рассказывает директор.

Посреди ровных рядов зеленых кустов картофеля сорта «гала» на поле стоит поливальная машина — ее можно заметить издалека по длинным струям воды.

«Примерно раз в неделю поливаем картофель — по 10 миллиметров влаги даем. Лето в этом году жаркое, без полива никак. Кое-где картошка уже начинает зацветать, это означает, что ей не хватает влаги. Вода подается из реки в пруд, из него — по трубам на поля», — пояснил аграрий.

За работоспособностью системы следят несколько китайских рабочих. В задачу одного из них, к примеру, входит включение и выключение насосов. И всё. Он 20 лет ездит на заработки в Россию из провинции Хэйлунцзян. Причем если раньше в хозяйство приезжали по несколько десятков китайцев, то теперь — всего 4–5 человек.

Раньше в хозяйстве работали десятки китайцев, теперь — 4–5 Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«В Китае сейчас выросли зарплаты, поэтому ехать в Россию на заработки они особо не хотят. Плюс появились сложности с оформлением документов. В хозяйстве рабочие живут в общежитии, еду им готовит соотечественница — кухня здесь специфическая. Например, китайцы любят переросшие огурцы. Мы их выбрасываем, а для них это деликатес. Они их сами для себя выращивают», — замечает Юрий Епанчинцев.

ООО «Восход» работает с 2002 года на землях бывшей агрофирмы «Омь». Предприятие начиналось с нескольких гектаров в овощеводческой бригаде, где трудились граждане КНР. Сейчас в хозяйстве — более 800 гектаров пашни, есть овощехранилище, оросительная система и тепличный комплекс.

Продают помидоры по 50 рублей, а в магазине они стоят 150

В таких теплицах выращивают помидоры Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Рядом с картофельным полем расположено несколько десятков пленочных теплиц, в которых выращивают томаты граждане Узбекистана. Вопреки ожиданиям, никаких толп иностранцев здесь нет — с семи утра в каждом парнике работают по двое рабочих. Один из них — Джаохр — приехал в Россию из солнечного Намангана. Он понимает не все русские слова, но переброситься с ним парой фраз можно.

Джаохр приехал из Намангана Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Первый раз приехал, в Намангане у нас нет работы, да и меньше платят. Здесь нравится всё», — улыбаясь, пояснил он.

На телефоне у рабочего играет звучная узбекская музыка, в руках — секатор, которым он пасынкует кусты. В каждом парнике их тысячи. На высоких, под два метра, стеблях уже видны грозди томатов.

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«Со дня на день начнем собирать помидоры с первого яруса. Всего их пять — снимать урожай будем до октября. Здесь у нас капельный полив, но ручного труда очень много — каждое растение нужно высадить, подвязать, пасынковать. А выращивание рассады вообще начинаем в марте. Для этого с января прогреваем теплицы — топим в них печи. После уборки урожая в парниках меняем почву, чтобы в ней не оставались болезни», — объясняет Юрий Епанчинцев.

Одно расстраивает аграриев: они вынуждены очень дешево продавать помидоры, в которые вложено столько труда.

Хозяйство продает помидоры по 50 рублей, в магазине они стоят 150 Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Закупают у нас помидоры по 50 рублей, а в супермаркетах они стоят уже 150. Огромная накрутка! Наши овощи экологически чистые, мы не используем „химию“ — даже насекомых не травим, а приманиваем ловушками. И всё равно продаем всё по бросовым ценам. Не мы эту цену формируем, а перекупщики и сети. Видимо, кто-то хочет, чтобы сельское хозяйство прекратило свое существование. Просто поставили нас на грань выживания», — с горечью говорит директор сельхозпредприятия.

Страдают фермеры и от кадрового голода — с каждым годом он проявляется всё сильнее.

Почему местные не хотят работать за 70 тысяч в месяц?

Местные жители не хотят работать в теплицах Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Юрий Епанчинцев пояснил, что с каждым годом квоты на иностранную рабочую силу сокращаются, а привозить тех же граждан Узбекистана становится всё сложнее.

«У нас всего 30 иностранцев. Часть депортировали под надуманными предлогами. Из-за дефицита кадров некоторые теплицы завалились. Чтобы всё нормально функционировало, нужно 60 человек. Но сейчас, чтобы привлечь тех же жителей Узбекистана, нужно оплатить им дорогу сюда, патент, отвезти их на экзамен по знанию русского языка. Мы им оплачиваем общежитие и полностью обеспечиваем питанием — они едят привычные блюда своей национальной кухни. И всё равно с каждым годом иностранцев всё меньше», — заявил директор.

При этом заработки в «Восходе» по местным меркам неплохие — 70 и более тысяч рублей в месяц. В разгар полевых работ дневной заработок может достигать пяти тысяч рублей. Такие условия пока устраивают иностранцев.

Желтые листы в теплицах — это феромоновые ловушки для насекомых Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Зарплата мне нравится, хороший заработок. Платят нормально, всё нравится. Только здесь у вас жарче, чем у нас в Узбекистане», — поделился Нотербек.

Привлечь других работников сложно. Местные не хотят трудиться в теплицах.

Жители все здесь, только не хотят работать официально. Местным нужно, чтобы зарплату платили наличными и каждый день. И чтобы официально не трудоустраиваться. А у нас всё оформление официальное и зарплату мы на карту платим. Юрий Епанчинцев директор сельхозпредприятия

Местные жители отказываются от официального трудоустройства по нескольким причинам. Одни обязаны платить алименты или имеют долги перед приставами: при перечислении зарплаты на карту они лишаются части средств. Другие проходят процедуру банкротства, и у них нет карт. Еще одна категория — получатели пособий, которые при появлении белого дохода лишаются выплат. Наконец, часть соискателей считает, что 70 тысяч рублей в месяц — это слишком мало для такого труда.

Некоторые теплицы заброшены, потому что ремонтировать их некому Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Пришлось обрабатывать химией капусту, потому что рабочих рук для прополки просто нет. И технику из-за отсутствия солярки мы запустить не можем, чтобы междурядную обработку провести — вон, все новенькие трактора стоят», — показывая рукой на стоянку сельхозтехники, говорит Юрий Епанчинцев.

Впрочем, все механизаторы на предприятии — местные жители, многие из которых добросовестно трудятся здесь годами. А вот иностранные рабочие с техникой особо не дружат: их больше привлекает низкоквалифицированный труд в теплицах.

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В день, когда мы побывали в сельхозпредприятии, несколько механизаторов ремонтировали поливальную машину, которая неудачно заехала в лес.

Иван Рожков работой в хозяйстве доволен Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Работа нравится, особенно в сезон — на свежем воздухе. Можно сказать, в лесу. Зарплата тоже устраивает, техника у нас новая», — поделился механизатор Иван Рожков.

Если для китайцев и узбеков готовят блюда национальной кухни, то местные жители получают обеды и ужины из ресторана — с ним у «Восхода» заключен договор. Предприятие утром и вечером развозит рабочих на микроавтобусе. В общем, здесь созданы все условиях для комфортного труда.

Как собирать урожай?

Морковь еще маленькая, чтобы ее убрать, нужно много рабочих рук Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Пока же мысли фермеров заняты одним — как убрать всё выращенное, если до осени не решится вопрос с топливом. Если помидоры в теплицах еще можно собрать вручную, то десятки гектаров картофеля и моркови без техники не выкопаешь. Тем более вручную невозможно убрать пшеницу и сою.

«Пока непонятно, как будем убирать урожай. У нас нет просто столько людей, чтобы проводить все работы вручную. Обидно еще, что наша продукция ничего не стоит. Вот мы сеем сою — говорят, что маржинальная культура. Так ее стоимость с 40 тысяч до 23 в прошлом году упала. Какая здесь маржинальность? То же самое по зерну. Государству выгодно, чтобы зерно и другая сельхозпродукция были дешевыми на рынке. А как будем выживать мы?» — задает риторический вопрос Юрий Епанчинцев.