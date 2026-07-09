В один ствол: как правильно пасынковать и формировать помидоры — советы агронома

От пасынкования и формирования куста напрямую зависит урожай помидоров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помидоры на даче начинают активно расти и набирать зеленую массу. Вместе с этим встает вопрос пасынкования и правильного формирования томатов в теплице. Важно не допустить загущения куста, а также следить за количеством кистей на стволе. Разбираемся во всех нюансах — как правильно пасынковать и формировать помидоры, чтобы получить богатый урожай.

Как правильно пасынковать помидоры

Индетерминантные томаты в теплице нуждаются в регулярном пасынковании. Из пазух листьев растение дает побеги. Если их не убирать, то они начинают развиваться, давать свои кисти, отнимать силы и вещества у основного ствола.

«В итоге не будет плодов, а только зелень. Томаты нужно пасынковать каждую неделю — то есть убирать все боковые побеги из пазух листьев. Срезать на пенек в 1-2 сантиметра секатором. Ничего сложного. Главное убирать все лишнее регулярно», — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

После пасынкования все срезанное нужно убрать из теплицы. Не стоит выламывать пасынки, так как может образоваться вторая точка роста. Лучше аккуратно срезать.

Как формировать помидоры

На одном растении должно быть не более 7-8 кистей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В теплице формировать помидоры нужно в один ствол. Томаты открытого грунта в формировке не нуждаются, так как детерминантные сорта наращивают именно боковые побеги.

«В теплице у нас растения с неограниченным ростом. Без пасынкования и формировки будут давать дополнительные вершины, побеги. В итоге получится такой пышный шарообразный куст, — отметила агроном. — Формировать помидоры нужно в один основной ствол от которого будут листья и кисти».

Пасынкование нужно проводить каждую неделю и помимо этого следить за количеством кистей на стволе. На одном растении должно быть не более 7-8 кистей, которые растут от ствола. После того как подрос ствол над восьмой кистью, прищипнуть верхушку. При этом такая процедура скорее всего спровоцирует более активное образование боковых побегов и придется чуть чаще пасынковать томаты.

«В два ствола можно формировать полуиндертеминантные сорта. Они высокие, вырастают примерно до 1,5 метров, но дальше уже не вытягиваются. У них можно оставить один из крепких пасынков под первой цветочной кистью, — объяснила специалист. — После этого пасынки нужно будет удалять все на обеих стволах».

Для такого формирования могут подойти: «Бычье сердце», «Северная корона», «Данко», «Тяжеловес Сибири». Но нужно помнить, что при двух верхушках вес плодов получится меньше стандартного для этих сортов.

Что делать, если опадают цветки или заламываются кисти

В теплице обязательно должно быть хорошее проветривание Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Цветы на кистях томата могут начать внезапно опадать, и в этом случае нужно принимать срочные меры. Главные причины — жара в теплице выше +30 градусов или недостаточный полив.

«Обязательно должно быть хорошее проветривание. Не нужно в июне теплицу закрывать, потому что очень жарко. Даже утром быстро до +40 градусов прогреется закрытое помещение, — предупредила Людмила Шубина. — Поливать томаты нужно каждую неделю в теплице и обильно».

Кисть может начать израстать, то есть на кончике появится небольшой листик или даже побег. Их нужно сразу же срезать. Они появляются из-за избытка азота или резких перепадов температуры в теплице. Стоит подкормить кусты фосфорно-калийными удобрениями для лучшего цветения.