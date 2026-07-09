«Лицо немеет, в глазах темнеет»: кто и как умирает от инсульта — разбор врача с 20-летним стажем

Уфимский кардиохирург рассказал, чем опасен инсульт и как его распознать Источник: Роман Рисберг

Одной из ведущих причин смертности в мире считается инсульт. Подробнее о нем UFA1.RU попросил рассказать кардиохирурга Романа Рисберга. По словам врача, инсульт столь коварен, что нередко пациенты даже не подозревают, что для них счет идет уже на минуты. Публикуем пояснения и рекомендации доктора.

«Большинство инсультов не возникают внезапно»

По словам Романа Рисберга, каждую неделю на консультации приходят люди, которые говорят одну и ту же фразу: «Доктор, ничего же не болело». Именно в этом заключается коварство заболевания: сонная артерия не болит, бляшка не вызывает температуры. Организм часто не подает выраженных сигналов, но, когда появляется инсульт, счет может идти уже не на годы, а на минуты.

Рисберг Роман Юрьевич — сердечно-сосудистый хирург, интервенционный кардиолог. Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах. Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной и сердечно-сосудистой хирургии БГМУ. Руководитель Центра сердца и сосудов.



Автор 65 научных публикаций, 25 патентов на изобретения, соавтор 8 монографий. Специализируется на лечении ишемической болезни сердца, выполнении коронарных вмешательств и разборе клинически сложных случаев.



Эксперт в области второго мнения в кардиологии — оценки ранее принятых лечебных решений, выбора оптимальной тактики (медикаментозная терапия, стентирование, хирургия) и повышения точности клинических решений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Стаж — 20 лет.

Представьте ситуацию: утром вы завтракаете, собираетесь на работу или едете по своим делам, и внезапно появляется слабость в руке или на несколько минут становится трудно говорить, неожиданно темнеет в одном глазу, но через несколько минут всё проходит.

Большинство людей успокаиваются: «Наверное, давление, усталость или просто возраст». Но именно так иногда начинается путь к инсульту.

По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт остается одной из ведущих причин смертности и инвалидности во всём мире. При этом значительная часть инсультов связана с заболеванием, которое можно выявить задолго до развития катастрофы, — атеросклеротическим поражением сонных артерий. Современная сосудистая хирургия позволяет предотвратить многие инсульты еще до их возникновения. Однако для этого необходимо вовремя обнаружить проблему.

Как правило, сосудистая катастрофа развивается на фоне длительно существующего атеросклероза. Современные методы диагностики позволяют выявить опасные изменения задолго до появления необратимых последствий.

«Чем раньше пациент проходит обследование, тем больше возможностей предотвратить инсульт и сохранить качество жизни», — отмечает профессор Рисберг.

Что такое сонные артерии и почему они так важны?

Сонные артерии — главные сосуды, обеспечивающие кровоснабжение головного мозга. Каждую минуту через них проходит кровь, доставляющая кислород миллиардам нервных клеток. С возрастом на внутренней поверхности сосудов могут откладываться холестериновые массы, кальций и элементы соединительной ткани, формируя атеросклеротические бляшки.

Постепенно бляшка увеличивается, просвет сосуда сужается, мозг начинает получать меньше крови. Но самое опасное, по словам Романа Рисберга, происходит тогда, когда бляшка становится нестабильной. Даже небольшой ее фрагмент может оторваться, попасть в сосуды головного мозга и вызвать инсульт. Сосудистые хирурги называют некоторые бляшки «бомбой замедленного действия».

В отличие от многих заболеваний, стеноз сонных артерий, как поясняет доктор, редко вызывает боль. По словам Рисберга, человек может годами чувствовать себя относительно хорошо. Нередко первым проявлением заболевания становится уже инсульт. Значительная часть тяжелых ишемических инсультов развивается у пациентов с выраженными стенозами сонных артерий. При этом своевременное лечение позволяет существенно снизить риск сосудистой катастрофы.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Внезапное онемение лица;

слабость в руке или ноге;

нарушение речи;

ощущение, что трудно подобрать слова;

внезапная потеря зрения на один глаз;

двоение в глазах;

нарушение координации;

головокружение;

перекос лица;

кратковременная потеря чувствительности половины тела.

Даже если симптомы полностью исчезли через несколько минут, они требуют срочного обследования. Подобные состояния могут быть проявлением транзиторной ишемической атаки — состояния, которое многие специалисты называют «маленьким инсультом» или предупреждением о большом инсульте.

Так, к доктору Рисбергу однажды обратился 68-летний житель Уфы, который изначально жаловался на несколько эпизодов головокружения. Иногда у него возникала слабость в правой руке, через несколько минут всё проходило самостоятельно. Мужчина связывал это с возрастом, погодой и перепадами артериального давления.

При обследовании была обнаружена атеросклеротическая бляшка, вызывающая критическое сужение внутренней сонной артерии более чем на 80%. Фактически пациент жил с очень высоким риском инсульта, после дополнительного обследования была выполнена операция по восстановлению нормального кровотока.

Сегодня пациент, по данным доктора, ведет активный образ жизни, занимается семьей и внуками. Позже он признался: «Если бы не обследование, я бы никогда не подумал, что нахожусь в шаге от инсульта». Такие истории в практике сосудистых хирургов, как отмечает кардиохирург, встречаются регулярно.

Как проверить сосуды головы и шеи?

Первым этапом диагностики является ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. Это безопасное, безболезненное и информативное исследование позволяет выявить атеросклеротические бляшки, определить степень стеноза, оценить структуру бляшки, изучить характеристики кровотока.

При необходимости дополнительно используются компьютерная томографическая ангиография и рентгенконтрастная ангиография. Тактика лечения подбирается индивидуально, при небольших стенозах может быть достаточно медикаментозной терапии и наблюдения. Однако при значительном сужении сосудов рассматривается хирургическое лечение.

Каротидная эндартерэктомия — это операция, во время которой хирург удаляет атеросклеротическую бляшку из просвета артерии. Метод считается золотым стандартом лечения многих пациентов с гемодинамически значимыми стенозами.

Каротидное стентирование — малоинвазивная эндоваскулярная операция. Через небольшой прокол в артерии проводится специальный стент, который восстанавливает нормальный просвет сосуда и улучшает кровоснабжение головного мозга. Для многих пациентов этот метод позволяет избежать большой операции и быстрее вернуться к обычной жизни.

Кто находится в группе риска?

Особенно внимательно к состоянию сонных артерий необходимо относиться людям, у которых имеются:

возраст старше 55 лет;

артериальная гипертония;

повышенный холестерин;

сахарный диабет;

ишемическая болезнь сердца;

перенесенный инфаркт миокарда;

курение;

атеросклероз артерий нижних конечностей;

случаи инсульта или инфаркта у близких родственников.

Важно понимать, что, если у пациента уже имеются бляшки в сосудах сердца, вероятность поражения сонных артерий существенно возрастает. Атеросклероз редко ограничивается одним сосудистым бассейном.

Наиболее опасными считаются стенозы более 70%, при таком сужении вероятность инсульта существенно возрастает. Правильно выбранное хирургическое лечение способно значительно снизить риск развития инсульта у таких пациентов. Задача сосудистого хирурга заключается не только в лечении последствий инсульта, но и в его профилактике.

«Если вам больше 55 лет, если вы лечите гипертонию, принимаете препараты от холестерина, страдаете сахарным диабетом, перенесли инфаркт миокарда или замечали эпизоды нарушения речи, зрения либо чувствительности конечностей, не откладывайте обследование сосудов шеи», — советует доктор.

Инсульт может произойти внезапно, но во многих случаях организм заранее подает сигналы тревоги в виде транзиторных ишемических атак. Многие опасные стенозы обнаруживаются именно у пациентов без выраженных жалоб. Современные препараты способны стабилизировать процесс и снизить риск осложнений, однако при выраженном стенозе полностью устранить механическое препятствие кровотоку медикаментозно невозможно. Но и операция не всегда необходима — решение принимается индивидуально после полного обследования пациента.