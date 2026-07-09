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Лето «Сомневаешься, не бери»: ярославец нашел лесной шампиньон — можно ли его есть

«Сомневаешься, не бери»: ярославец нашел лесной шампиньон — можно ли его есть

Спросили у миколога

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Ярославец нашел в лесу лесной шампиньон | Источник: Грибы Ярославской областиЯрославец нашел в лесу лесной шампиньон | Источник: Грибы Ярославской области

Ярославец нашел в лесу лесной шампиньон

Источник:

Грибы Ярославской области

Грибник из Ярославской области нашел лесной шампиньон и спросил совета у бывалых: можно ли его есть? С вопросом он обратился в группу любителей тихой охоты.

«Подскажите новичку, это лесной шампиньон? Вроде похож, и краснеет при разломе», — задал он вопрос в паблике для грибников.

Ярославец нашел лесной шампиньон | Источник: Грибы Ярославской областиЯрославец нашел лесной шампиньон | Источник: Грибы Ярославской области
При разломе гриб покраснел | Источник: Грибы Ярославской областиПри разломе гриб покраснел | Источник: Грибы Ярославской области

«Похоже на зонтик», — прокомментировал один из ярославцев.

«Ну тут при разломе моментально краснеет, как лесной шампиньон, зонтик не краснеет. Но интересно, что скажут бывалые грибники. По всем параметрам лесной шампиньон, но ни когда не собирал их, так что лучше узнать мнение опытных», — началось обсуждение в комментариях.

«Точно не зонтик», — ответил один из грибников.

«Пластинки не белые и краснеет на срезе, что характерно для шампиньона. Но всегда помним главное правило — сомневаешься, не бери!» — напомнила ярославна.

«Похож на молодой серо-розовый мухомор с еще нераскрывшейся шляпкой», — и такое мнение появилось среди лесников.

«Мухомор серо-розовый», — высказался еще один житель области.

Что это за гриб

Чтобы развеять смуту, мы решили показать фотографии гриба кандидату биологических наук, ярославскому микологу Ольге Лазаревой.

«Это, скорее всего, шампиньон лесной. Вид встречается на территории Ярославской области, но, по нашим наблюдениям, нечасто. Предпочитает хвойно-широколиственные леса, реже — хвойные с участием ели», — рассказала эксперт.

Специалист перечислила признаки, по которым гриб можно определить:

  • во-первых, шляпка должна быть диаметром до 10 сантиметра, тонкомясистая, сверху яйцевидная, ниже распростертая. Также ей характерен красно-коричневый окрас;

  • во-вторых, пластинки внутри шляпки должны быть серовато-коричневые, с красным оттенком. Ножка в основании у лесного шампиньона имеет небольшое утолщение в виде клубня;

  • в-третьих, мякоть гриба должна быть белой, на разрезе окрашивающейся в красноватый цвет. Далее она коричневеет, и имеет слабый запах и сладковатый вкус.

«Лесной шампиньон съедобен», — уточнила миколог Ольга Лазарева.

Находили такой гриб в лесу?

Да
Нет
Не решился собирать
Свое мнение оставлю в комментариях

Ранее мы рассказывали, как ярославец по ошибке принес домой опасный для жизни гриб, спутав его с популярным съедобным. Также мы рассказывали, где можно собрать несколько ведер лисичек, и показывали фото улова ярославцев. А здесь можно посмотреть, где в Ярославской области растет лесная земляника.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Грибник Лес Миколог Эксперт
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