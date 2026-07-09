125 рублей за литр, закрытые АЗС и очереди до 10 часов. Что с бензином на юге России — обзор

Автомобилисты рассказали, что происходит на заправках Краснодарского края Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Традиционно летом многие россияне отправляются на машинах на юг, поближе к морю. Автопутешествие считается экономным вариантом. Однако на фоне последних новостей у туристов, в том числе среди жителей Ярославской области, возникают вопросы — а что с топливом?

«Кто этим летом ездил на наш юг, подскажите, пожалуйста, как там обстоят дела с бензином?» — задалась вопросом читательница 76.RU Яна.

Наши коллеги из 93.RU рассказали, что с бензином на Кубани — как на море, так и на пути к нему.

В России действует открытый сервис, на котором можно посмотреть наличие топлива на АЗС онлайн.

125 рублей за литр

В соцсетях с 8 июля набирает популярность видео девушки, которая рассказала о необычной ситуации на Новокубанской АЗС, в Армавире. По ее словам, заметив очередь, они с семьей решили заправиться, поскольку в баке оставалось всего несколько литров топлива. Но на колонке не было ни ценников, ни информации о наличии бензина.

Девушка столкнулась с незаконной деятельностью на АЗС Источник: gde_benz_krasnodar / Telegram

Когда подошла их очередь, оператор сообщил, что в продаже остался только АИ-95 по цене 125 рублей за литр. Женщина утверждает, что оплатить топливо можно было только наличными, а чек ей не выдали.

Очереди по 10 часов

Еще один автор публикации в соцсетях сообщил, что за неделю проехал около тысячи километров по югу России и оценил обстановку на АЗС. По его наблюдениям, самая сложная ситуация сейчас сложилась в Новороссийске и Геленджике, где ожидание в очередях на некоторых заправках достигает 10 часов и более.

Автор также отметил, что примерно половина АЗС на трассах края не работает, а очереди встречаются практически повсеместно — от Краснодара до небольших станиц.

Закрывают АЗС во время сирен

В Сочи в последние дни появилась одна особенность. Во время действия угрозы атаки БПЛА, когда в городе включают сирены, все АЗС временно прекращают работу. После отбоя станции возобновляют обслуживание не сразу, а спустя 15–20 минут, если повторная тревога не объявляется. Власти поясняют, что это сделано для безопасности работников и посетителей.

Сирена в Сочи Источник: Краснодар | Телетайп / tipichkras

Геленджик

По данным администрации Геленджика на утро 7 июля, в городе работают восемь автозаправочных станций. АИ-92 и АИ-95 есть только на трех АЗС, тогда как дизельное топливо доступно на всех восьми. При этом сразу пять станций отпускают исключительно дизель.

На большинстве заправок бензин отпускают только в баки автомобилей с лимитом 20, 30 или 50 литров.

Ближайшие альтернативные АЗС:

«Роснефть», микрорайон Черемушки — АИ-95 — отпуск по топливным картам, ДТ — в свободной продаже;

«Роснефть», улица Туристическая — АИ-95, до 30 л на авто, ДТ — в свободной продаже;

«Лукоил», улица Островского — отпуск ДТ;

«Лукоил», кольцо — отпуск ДТ;

«Газпромнефть», улица Ходенко — отпуск ДТ;

«Газпромнефть», Сухумское шоссе — 30 л на авто;

«Лукоил», село Архипо-Осиповка — отпуск ДТ.

Анапа

В Анапе утром 8 июля работали 26 АЗС. Бензин АИ-92 есть на 17 заправках, АИ-95 — на 20, дизельное топливо — на всех 26. АИ-100 временно отсутствует.

При этом на восьми станциях обслуживают только автомобили по топливным картам и спецтранспорт. Еще на большинстве АЗС действуют ограничения по объему отпуска — от 20 до 60 литров, а дизель на одной станции отпускают до 200 литров.

Заправка топлива в канистры запрещена.

Новороссийск

В Новороссийске на утро 8 июля работают 24 АЗС. АИ-92 доступен на 12 заправках, АИ-95 — на 11, дизель — на 21, а АИ-100 — всего на одной.

На всех станциях бензин отпускают только в баки автомобилей с ограничением 20, 30, 40 или 60 литров. Еще 10 АЗС временно не отпускают топливо. Кроме того, одна из заправок «Роснефти» в Цемдолине обслуживает только автомобили по топливным картам. Власти попросили жителей не приезжать туда без необходимости.

Работающие АЗС в Новороссийске Узнать «Роснефть»: Мысхакское шоссе (в наличии АИ-92, АИ-95, дизельное топливо), территория Цемдолина, улица Ленина (в наличии дизельное топливо; АИ-92, АИ-95 — только по топливным картам), территория Кирилловка (в наличии АИ-95, дизельное топливо), посёлок Верхнебаканский (в наличии дизельное топливо). «Лукойл» — проспект Дзержинского (в наличии дизельное топливо), станция Раевская (в наличии дизельное топливо), территория Цемдолина, улица Ленина (в наличии дизельное топливо), улица Суворовская (в наличии дизельное топливо), Сухумское шоссе (в наличии дизельное топливо), село Глебовское (в наличии дизельное топливо). «Газпром» — станция Натухаевская (в наличии АИ-92, АИ-95, дизельное топливо). «Газпромнефть» — село Гайдук (в наличии АИ-100, дизельное топливо); Сухумское шоссе (в наличии дизельное топливо). «Rusoil» — улица Золотая рыбка (в наличии АИ-92, АИ-95). «Татнефть» — посёлок Верхнебаканский (в наличии АИ-92, дизельное топливо). «Уфим-нефть» — улица Малоземельская (в наличии АИ-92, АИ-95), Сухумское шоссе (в наличии АИ-92, АИ-95, дизельное топливо), территория Цемдолина (в наличии АИ-92, АИ-95, дизельное топливо), село Владимировка (в наличии АИ-92, АИ-95, дизельное топливо), территория Кирилловка (в наличии АИ-92, АИ-95, дизельное топливо), проспект Дзержинского (в наличии АИ-92, АИ-95), улица Суворовская (в наличии АИ-92, дизельное топливо).

Туапсе

В Туапсинском округе сейчас работают 15 АЗС, еще две закрыты, одна из них находится на реконструкции. Бензин АИ-92 есть на пяти станциях, АИ-95 — на четырех, АИ-100 — на одной, дизель — на семи.

Для частных автомобилей действует единое ограничение — не более 30 литров в бак. При этом спецтранспорт и автомобили служб жизнеобеспечения заправляют без лимитов.

Еще пять АЗС временно не отпускают топливо.

Ближайшие альтернативные АЗС:

«Роснефть» в Туапсе на улице Бондаренко;

«Роснефть» в Бжиде;

«Роснефть» в Агое;

«Газпромнефтепродукт» в Джубге.

Сочи

Утром 8 июля в городе работали 49 автозаправочных станций. АИ-92 и АИ-95 есть на 30 АЗС, АИ-100 — на 23, дизель — на 38. Также работают 11 газовых заправок.

На 30 станциях действует ограничение — не более 30 литров в бак, а на АЗС «Лукойла» — не более 20 литров. Еще на четырех заправках этой сети обслуживают только автомобили по топливным картам.

Пять АЗС временно не отпускают топливо, еще четыре закрыты на плановый ремонт.