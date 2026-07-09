«Там лужища»: в Ярославле из-за дождя затопило проспект и привокзальную площадь. Фото и видео

В Ярославле затопило улицы из-за дождя Источник: читатель 76.RU

В Ярославле после дождя, который прошел в районе 18 часов затопило улицы в центре.

«Машины едут очень медленно, чтобы не брызгать, но не получается. Вода волнами идет на тротуар, покрывает кроссовки. Самая жесть на остановке „Улица Кудрявцева“, люди даже не стали выходит из автобуса, потому что там лужища», — описала читательница 76.RU ситуацию на проспекте Ленина.

Потоп на проспекте Ленина Источник: читатель 76.RU

В соцсетях показали, что затопило и площадь у вокзала Ярославль-Главный.

Затопило привокзальную площадь Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

В Красноперекопском районе на улице 8 марта дерево упало прямо на припаркованные машины.

Дерево упало на машины Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

«Обращение по поводу спила этого дерева жильцами было сделано ранее», — рассказали в группе «Жесть Ярославль».

Но оно продолжало стоять.

Напомним, в пятницу, 10 июля в Ярославской области прогнозируют кратковременные дожди и грозы, а также жару до +30…+32 градусов.

Непростыми в плане погоды, видимо, окажутся и выходные — 11–12 июля.

В центре «Фобос» рассказали, что сейчас Русскую равнину атакуют сразу два активных циклона. Один из них — североатлантический под названием «Бернадетт», который накрыл ураганом Калининградскую область. Второй — каспийский циклон, также обладающий разрушительным потенциалом.