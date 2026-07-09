«Капец, беда»: ярославец снял на видео жуткую очередь на заправку в Вологодской области

Очередь на заправку в Вологодской области Источник: читатель 76.RU

Ярославец снял на видео огромную очередь на заправку в Вологодской области. По его словам, 8 июля около 16 часов вереница машин растянулась вдоль дороги в Сокольском округе на АЗС «Газпромнефть».

«Капец, беда», — комментирует за кадром автор видео.

Многокилометровая очередь на заправку в Вологодской области Источник: читатель 76.RU

Жители Вологодской области пожаловались порталу 76.RU, что проблемы с нехваткой бензина в регионе начались еще на прошлой неделе, но с понедельника, 6 июля, ситуация усугубилась.

«Почти все заправки сухие. Огромные очереди. Люди по 12 часов стоят. Но есть те, кому везет и заправляются часа за два», — рассказал автомобилист из соседнего региона.

По словам людей, в городе Харовске Вологодской области два дня не было бензина, в Вожеге — пять дней.

«В Вологде километровые очереди на АЗС. Муниципальные районы все обсохли, все стоят», — написала в наш ТГ-канал вологжанка Анна Старостина.

8 июля губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил в соцсетях, что в результате договоренностей с нефтяными компаниями партия бензина поступила в Вологодскую область. И ежедневно обещают привозить новые объемы.

Для организации движения в местах повышенного спроса в Вологодской области подключили сотрудников ГИБДД. Экипажи ДПС работают в крупных городах и на наиболее загруженных АЗС, чтобы не допускать перекрытия проезжей части и обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта. Также на АЗС работают волонтеры, которые информируют автомобилистов о наличии топлива на других заправках.

В Ярославле также продолжаются фиксироваться проблемы на заправках. 8 июля очередь из машин выстроилась на АЗС на проспекте Фрунзе.

Появились слухи о введении системы заправки машин по номерным знакам. Якобы транспорт с номерами, оканчивающимися на 0, 2, 4, 6 и 8 смогут заправляться по четным дням, а с цифрами 1, 3, 5, 7 и 9 на конце — по нечетным. В правительстве Ярославской области поспешили успокоить, что подобных ограничений в регионе не планируется.

Напомним, в Ярославской области создали региональный штаб, чтобы контролировать вопрос наличия топлива на АЗС. Губернатор Михаил Евраев сообщал, что спрос на бензин в июне вырос в три-четыре раза. По его словам, это связано с ажиотажем.

Напряженная ситуация на заправках Ярославской области наблюдается около месяца. В июне автомобилисты столкнулись с пустыми колонками на ряде АЗС, а где-то взвинтили цены, подняв стоимость литра до 110–129 рублей.