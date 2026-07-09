«Какая-то выскочка непонятная». Как маленький город едва не стал столицей Сибири: в нем сохранились купеческие дома и истории

Два из трех колыванских храмов пережили революцию и борьбу с «опуимом для народа». Вокруг одного из них вырос Покровский Александро-Невский женский монастырь Источник: Валерия Киселева / NGS.RU

В 54 километрах (или по-старому в 30 верстах) от Новосибирска находится тихий купеческий город, насчитывающий больше 200 лет писаной истории. Журналисты NGS.RU побывали в Колывани и узнали, что в тихом райцентре сохранилось от богатого купеческого города, который легко мог стать губернским, как сохранились в народной памяти пройдошистые колыванские купцы и кто теперь похоронен на месте пропавшей могилы купца Жернакова.

Заштатный город

Колывань — один из самых близких к Новосибирску и одновременно самых интересных районных центров в регионе. Чтобы осмотреть небольшой купеческий городок, вполне хватит одного дня, и поездка туда легко может стать частью путешествия выходного дня по Колыванскому району вместе с поездкой в село Юрт-Акбалык.

Впрочем, можно превратить его и в самостоятельную поездку, даже если у вас нет машины. Из Новосибирска ежедневно, кроме субботы, можно заказать экскурсию по купеческой Колывани за 2,5 или 2,4 тысячи рублей на взрослого и ребенка соответственно. Любители узнавать новое самостоятельно могут отправиться в Колывань автобусом. Согласно сайту новосибирского автовокзала, стоимость полного билета 131 рубль, а в выходной день можно выбрать из целых девяти рейсов. Правда, обратные билеты взять онлайн не получится, придется покупать непосредственно на автостанции в Колывани. Но вряд ли это должно стать большой трудностью.

Почтовая контора занимает одно и то же историческое здание уже второй век подряд. В одном из домов, относящихся к почтовой станции, в 1890 году провел три дня Антон Павлович Чехов. Правда, не по собственной воле: качеством дорог будущая Новосибирская область не отличалась на протяжении всей своей истории, и в Колывани писатель был вынужден задержаться Источник: Валерия Киселева / NGS.RU

Ехать в Колывань не избалованным богатой историей новосибирцам стоит хотя бы для того, чтобы посмотреть на что-то пропитанное временем, не тратя на это часы, а то и дни пути.

В первый раз название города упоминается в исторических документах еще в 1713 году, когда на берегу реки Чаус томский дворянин Дмитрий Лаврентьев заложил острог для защиты земель от набегов. Но эти страницы истории города смело можно относить к не оставившим материального следа: поселение в итоге перенесли повыше, чтобы его не затапливало в половодье, а сам деревянный форпост не сохранился, и даже точное его местоположение неизвестно.

Дом купца Пономарева, позже ставший школой, сохранил свою педагогическую сущность: сегодня в нем расположен районный отдел образования Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Настоящая история Колывани, богатая и купеческая, включавшая сразу две возможности стать главным городом Сибири (и два провала на этом административном пути), началась уже позже, в XIX веке.

«В 1822 году в результате реформы [Михаила] Сперанского решили из Чаусского острога создать губернский город Колывань. Томск уже почти больше ста лет был губернским городом, а тут какая-то выскочка непонятная, — иронически комментирует этот факт сотрудница Колыванского музея Елена Витюгова. — Томское купечество год бунтовало, писало всевозможные жалобы и прошения, и через год всё вернулось на круги своя: губернским городом остался Томск. Но мы были уже не Чаусский острог, а окружной, а потом уже и заштатный город Колывань».

Сибирская реформа 1822 года перестроила управление краем. Она в том числе разделила Сибирь на два генерал-губернаторства: Западное (центром его стал Тобольск) и Восточное (центр в Иркутске).

На деревянных колыванских домах сохранились резные наличники, выполненные в самых разных традициях, так что специалист легко может определить, откуда приехал тот или иной первый хозяин постройки. Самые красивые, говорят, на доме, отделанном сайдингом. Просто внутри Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Идея дать высокий статус крошечному населенному пункту на месте вчерашней крепости кажется глупой только на первый взгляд: Колывань стояла на Московско-Сибирском тракте, и место это было настолько удобным, что уже в конце XIX века здесь проводили не местные, а международные ярмарки, где можно было найти товары из Казахстана, Монголии и Китая.

Но первая возможность стать административным центром была благополучно провалена. Зато именно тогда исторический центр Колывани начал обретать свой уютный, мещанский, провинциальный вид.

Маленький тихий центр

Дом одного из богатейших колыванцев, купца Гаврилы Пастухова, до сих пор выглядит очень достойно. Сегодня в доме почетного гражданина Колывани и купца первой гильдии расположена детская школа искусств Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По правде говоря, исторической застройки в Колывани осталось немногим больше, чем в Новосибирске: как рассказывают сотрудники местного краеведческого музея, в городе было 50 купцов, но даже из них не все были достаточно богаты, чтобы отстроить себе кирпичные дома. Обойти исторический центр города можно буквально за полчаса, и то если никуда не спешить.

Большая часть их сосредоточилась вдоль Революционного проспекта, до революции называвшегося улицей Покровской. Частично дома отреставрированы, иногда даже неплохо (например, дом купца Евграфа Жернакова, где с 2014 года располагается местный краеведческий музей, реставрировали качественно и с душой), но иногда так, что это вызывает недоумение. В советское время кирпичные купеческие дома здесь покрывали штукатуркой-«шубой», что создало характерный, неподражаемый стиль а-ля «смесь французского с нижегородским».

Этот дом вполне мог бы охраняться наравне с кирпичными купеческими особняками, но ремонтируют его только жители, насколько хватает денег и сил Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Увы, на сохранение всех исторических построек денег в районе совершенно точно не хватает. И особенно в этом плане не повезло деревянным: ни одна из них не признана памятником, а значит, старинные дома, построенные еще в XIX веке, либо рассыпаются, либо подвергаются «карательному» ремонту вплоть до тотальной обшивки сайдингом.

Прогуляться по бывшей Покровской улице и соседним проездам интересно и просто так, и под открытую в смартфоне страничку сетевой энциклопедии, но лучше всего взять экскурсию по городу: она обойдется в 250 рублей для взрослых и 200 — для детей; столько же стоит и посещение музея. Самостоятельно разглядеть памятные таблички и узнать, чью биографию стоит поискать в интернете, можно не везде.

Чаусским острогом сегодня можно полюбоваться только в виде макета в музее: от него не осталось ничего Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сотрудники музея рассказывают еще и многочисленные истории о колыванском купечестве, больше похожие на анекдоты. Например, православных храмов в маленькой Колывани целых три, и третьим, согласно местным поверьям, она обзавелась не просто так, а в порядке наказания для слишком уж жадного торговца.

«Третья церковь, в народе ее называли Пастуховской, была построена при училище для мальчиков. Училище построили в 1880-м, а через 10 лет открыли Пастуховскую церковь, — рассказала экскурсовод Елена Витюгова. — Он занимался скупкой мяса, хлеба, зерна, и однажды его поймали на том, что он обвешивал [своих поставщиков]. В качестве наказания ему якобы отлили чугунные калоши, в которых он обязан был ходить на церковные службы. И чтобы избежать этой повинности, купец построил церковь».

Собор Святой Троицы, в отличие от Пастуховской церкви, сохранился и сегодня, хотя во времена СССР досталось и ему. Купола храма снесли, внутри разместили спортивную школу. Окончательно ремонт церкви не закончен и сегодня, но для верующих двери собора открыты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Как в красивой истории соотносятся правда и наивное желание наказать жадного пройдоху-скупщика хотя бы в байке, Елена Витюгова и ее коллеги пока, во всяком случае, не знают. Историю купеческой Колывани музейщики бережно и любовно, как стеклянную мозаику, собирают по маленьким кусочкам рукописных документов.

Иногда в процессе старые истории рассыпаются. Например, долгие годы колыванцы гордились медалью с парижской выставки, которую получил торговавший кожаными изделиями Василий Фоминский. А потом сообразили: вообще-то, богатейшему купцу первой гильдии из Кунгура делать в маленькой заштатной Колывани было нечего.

Откуда взялась медаль, точно непонятно: похоже, что это копия, которую колыванские купцы, закупавшиеся и у Василия Фоминского, использовали как рекламу, показатель качества товара и основание брать с покупателей побольше денег. Многим местным жителям блестящая история о том, как колыванские купцы брали награды в Париже, нравилась больше.

Во многом экспозиция Колыванского музея собрана именно благодаря горожанам и счастливым случайностям. И если в огромной аляповатой маске Пушкина вам чудится что-то «дорого-богатое», то вам не чудится: такое украшение к 100-летию Александра Сергеевича заказало колыванское купечество, чтобы подарить городу. Нашли маску в 1987 году на чердаке дома купца Федора Кривцова Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Но кому-то явно интереснее будет послушать о том, как хитрые местные лавочники сумели воспользоваться чужой медалью (и наверняка на этом заработать). Тем более что, судя по колыванским историям, до умения делать бизнес колыванские купцы доросли, а до понятия этичной торговли не успели.

«Там, где сейчас стоит магазин, был дом купца Лазарева, — рассказала экскурсовод. — В нем были рейнские погреба, где торговали вином. Сначала продавали зарубежные вина, но потом — голь на выдумку хитра — начали лепить этикетки на наши бутылки и продавать вина местного разлива».

Порой ремонт хуже его отсутствия Источник: Валерия Киселева / NGS.RU

Порой же музейщики сталкиваются с настоящими загадками, с которыми вообще не очень понятно, как разбираться. Например, одно из красивейших зданий в Колывани, второклассная учительская мужская школа, изначально было домом загадочного купца А. И. Пономарева. Но чем занимался этот человек, почему отдал свой особняк на нужды образования и куда в конце концов делся, остается только гадать.

Город-донор

Маленькая Колывань могла бы быть и больше, и красивее и даже стать третьим городом России вместо Новосибирска. Но и второй шанс вырасти и стать административным центром оказался упущен: Транссиб прошел в стороне от Колывани, вблизи села Кривощекова. Это соседство не просто затормозило Колывань в развитии, а фактически остановило ее: маленький уютный город стал фактически донором живой силы для быстро растущего поселка, превращающегося в город, а затем и в мегаполис.

«Строили сначала поселок Александровский, а затем уже и город Новониколаевск-Новосибирск, конечно, колыванцы. Землекопы, столяры, плотники, возчики — все приезжали строить Новосибирск, — рассказала Елена Витюгова. — Отток населения был значительным, от трех до пяти тысяч человек, и в первые месяцы строительства очень много людей, как сейчас говорят, сгинуло, потому что жили они в нечеловеческих условиях».

Если в 2020-х старые здания подновляют и одновременно уродуют сайдингом, в советское время лучшим архитектурным решением считалась штукатурка-«шуба». На купеческих домах она выглядит, мягко говоря, странно Источник: Валерия Киселева / NGS.RU

Потянулись в быстро растущий город на новой транспортной артерии не только работяги, но и люди состоятельные. Первый магазин смешанных товаров, говорит Елена Витюгова, открыл в будущем Новосибирске колыванский купец Евграф Жернаков, и, если его фамилия вдруг показалась вам знакомой, это совсем не случайно: первый глава города Владимир Жернаков приходился ему племянником. Имя Колыванской носит и одна из первых улиц города, как будто соединяя их историю.

Дальше в маленькой Колывани была совсем другая жизнь. Купцы покинули не только родной город, но и родную страну или сгинули в новом режиме. Их биографии музейщики зачастую воспроизводят пунктиром, честно признавая: как закончил жизнь тот или иной благотворитель, меценат или предприимчивый жулик, они точно не знают.

Что в Колывани не исчезло с веками, так это атмосфера сонного, провинциального и мещанского, но удивительно уютного городка Источник: Валерия Киселева / NGS.RU

«Повезло» оставить память не только о своей жизни, но и о смерти только тем, кто умер до революции. Но и она осталась неполной. Например, уважаемый купец и дядя Новониколаевского главы Евграф Жернаков скончался в 1908 году от удара. Как рассказала Елена Витюгова, после того, как две его груженных зерном баржи затонули, он не смог рассчитаться с кредиторами и умер в Москве, где жил его тесть. В экспозиции музея есть фотография его захоронения, в реальности же могилы больше не существует.

«Наша сотрудница год назад поехала на Ваганьковское кладбище, пошла искать могилу по ракурсам и местам. Нашла место, а нашего камня нет», — рассказала Елена Витюгова.

Она уточнила, что, вероятно, всё законно: если захоронением никто не интересовался и не занимался четверть века или более, на его месте можно устроить новое. Так или иначе, драгоценный кусочек колыванской истории исчез.

От старой могилы осталась только фотография Источник: Александр Ощепков / NGS.RU