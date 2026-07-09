Снег пошел в июле, стихия сносит автомобили и размывает дороги: погодные аномалии в разных уголках страны — кадры

На столицу обрушился мощный ливень Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В Дагестане с новой силой ударили паводки. Там вода размывает дороги и сносит автомобили. В Мурманской области сегодня образовались сугробы из-за снегопада, а в Москве прошел сильный ливень и ожидается смерч. В материале собрали последствия непогоды в разных регионах.

Потоп в Дагестане

В Гергебильском районе Дагестана ввели режим ЧС. Паводки начались там после ливней.

«На данный момент в Гергебильском районе эвакуировали 40 домов после наводнения — в селах Курми, Чалда и Кикуни», — сообщили в администрации района РИА Новости.

В результате обильных осадков в горных районах республики размыло дороги, опоры мостов. Также произошли аварийные отключения электроснабжения: без света оставались 48 населенных пунктов.

Источник: Shot / Telegram

Частичное разрушение дамбы случилось на реке Уллучай у села Маджалис в Кайтагском районе. По информации МЧС России, в зоне риска затопления находятся села Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка.

Источник: РГВК Дагестан / Telegram

«Вода может зайти в жилые кварталы и на придомовые участки. В Кизилюртовский район уже направили дополнительную аэромобильную группировку МЧС: 65 спасателей с плавсредствами и всем необходимым оборудованием», — отметили спасатели.

Источник: ЧП Дагестан / Telegram

Ситуацию на личном контроле держит глава региона Федор Щукин. Оперативно принят ряд мер: временно перекрыты отдельные участки дорог, проведена разъяснительная работа с жителями, подготовлены пункты временного размещения граждан.

Сугробы в Хибинах

Град и снег выпали в Кировске Мурманской области. Об этом сообщил директор самого северного ботанического сада в России Евгений Боровичев.

Сюрприз 9 июля Источник: Антон Куракин / Полярно-альпийский ботанический сад-институт / ВКонтакте

«Погода снова нас испытывает. Вот такое наше лето в Кировске — с градом и снегом! А мы в Полярно-альпийском ботаническом саду вчера высадили георгины и подсолнечники… Экстремальное растениеводство в действии», — написал Боровичев в группе сада в Telegram.

Настоящие сугробы появились буквально за несколько минут в Полярно-альпийском ботаническом саду.

Источник: Антон Куракин / Полярно-альпийский ботанический сад-институт / ВКонтакте

Москва готовится к смерчу

А на Москву и вовсе надвигается смерч. Сегодня на столицу обрушился мощный ливень. Людям приходится скрываться под навесами и козырьками. В МЧС предупредили, что гроза, град, шквалистый ветер до 15–20 м/с ожидаются в столице до 21:00 (мск).

«Дождь шел стеной, за минуту можно было промокнуть. Так было и со мной. Шла потом до остановки, хлюпая кроссовками. Около станций метро сейчас огромные лужи. Водители проезжают по ним, загребая воду», — поделилась читательница в разговоре с нашими коллегами из MSK1.RU.

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Синоптик Евгений Тишковец призывает москвичей и гостей столицы готовиться к смерчу. Дожди к концу недели лишь усилятся.

«Финал рабочей недели будет более дождливым. На столицу прольется еще до 8–11 литров небесной воды на квадратный метр, грозы, местами град диаметром до 2 см, есть вероятность появления смерча. Причиной тому — холодный фронт, который вытянется в меридиональном направлении и разделит регион на разные воздушные массы», — написал в своем Telegram-канале синоптик.

Какая погода в других регионах

В ближайшие дни на Свердловскую область обрушатся грозы и дожди, несмотря на 30-градусную жару. По прогнозам синоптиков, такая ситуация в регионе сохранится до конца недели.

Жара до +33 градусов тепла, грозы и кратковременные дожди ожидаются в Приморье в ближайшее время. По данным Примгидромета, регион останется под влиянием теплой и влажной воздушной массы.