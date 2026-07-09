Снег пошел в июле, стихия сносит автомобили и размывает дороги: погодные аномалии в разных уголках страны — кадры

В Дагестане с новой силой ударили паводки. Там вода размывает дороги и сносит автомобили. В Мурманской области сегодня образовались сугробы из-за снегопада, а в Москве прошел сильный ливень и ожидается смерч. В материале собрали последствия непогоды в разных регионах.
Потоп в Дагестане
В Гергебильском районе Дагестана ввели режим ЧС. Паводки начались там после ливней.
«На данный момент в Гергебильском районе эвакуировали 40 домов после наводнения — в селах Курми, Чалда и Кикуни», — сообщили в администрации района РИА Новости.
В результате обильных осадков в горных районах республики размыло дороги, опоры мостов. Также произошли аварийные отключения электроснабжения: без света оставались 48 населенных пунктов.
Частичное разрушение дамбы случилось на реке Уллучай у села Маджалис в Кайтагском районе. По информации МЧС России, в зоне риска затопления находятся села Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка.
«Вода может зайти в жилые кварталы и на придомовые участки. В Кизилюртовский район уже направили дополнительную аэромобильную группировку МЧС: 65 спасателей с плавсредствами и всем необходимым оборудованием», — отметили спасатели.
Ситуацию на личном контроле держит глава региона Федор Щукин. Оперативно принят ряд мер: временно перекрыты отдельные участки дорог, проведена разъяснительная работа с жителями, подготовлены пункты временного размещения граждан.
Сугробы в Хибинах
Град и снег выпали в Кировске Мурманской области. Об этом сообщил директор самого северного ботанического сада в России Евгений Боровичев.
«Погода снова нас испытывает. Вот такое наше лето в Кировске — с градом и снегом! А мы в Полярно-альпийском ботаническом саду вчера высадили георгины и подсолнечники… Экстремальное растениеводство в действии», — написал Боровичев в группе сада в Telegram.
Настоящие сугробы появились буквально за несколько минут в Полярно-альпийском ботаническом саду.
Москва готовится к смерчу
А на Москву и вовсе надвигается смерч. Сегодня на столицу обрушился мощный ливень. Людям приходится скрываться под навесами и козырьками. В МЧС предупредили, что гроза, град, шквалистый ветер до 15–20 м/с ожидаются в столице до 21:00 (мск).
«Дождь шел стеной, за минуту можно было промокнуть. Так было и со мной. Шла потом до остановки, хлюпая кроссовками. Около станций метро сейчас огромные лужи. Водители проезжают по ним, загребая воду», — поделилась читательница в разговоре с нашими коллегами из MSK1.RU.
Синоптик Евгений Тишковец призывает москвичей и гостей столицы готовиться к смерчу. Дожди к концу недели лишь усилятся.
«Финал рабочей недели будет более дождливым. На столицу прольется еще до 8–11 литров небесной воды на квадратный метр, грозы, местами град диаметром до 2 см, есть вероятность появления смерча. Причиной тому — холодный фронт, который вытянется в меридиональном направлении и разделит регион на разные воздушные массы», — написал в своем Telegram-канале синоптик.
Какая погода в других регионах
В ближайшие дни на Свердловскую область обрушатся грозы и дожди, несмотря на 30-градусную жару. По прогнозам синоптиков, такая ситуация в регионе сохранится до конца недели.
Жара до +33 градусов тепла, грозы и кратковременные дожди ожидаются в Приморье в ближайшее время. По данным Примгидромета, регион останется под влиянием теплой и влажной воздушной массы.
Из-за ливней временно закрыли дороги под мостами в центре Челябинска. Дожди и грозы, в том числе очень сильные, продержатся там минимум до следующей пятницы. 15 июля может выпасть до 26 мм осадков — это больше половины месячной нормы, сообщает «Гисметео».