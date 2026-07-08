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Изящные фонари, кадки с зеленью и застоявшиеся лужи: прогулялись по новой пешеходной улице Ярославля

Разглядываем, какой получилась Нахимсона

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Арку «Улица Ангела» разместили со смещением к одной из сторон улицы. В результате она частично закрывает перспективу на Угличскую башню и Ильинскую церковь | Источник: Александр Куренной / 76.RUАрку «Улица Ангела» разместили со смещением к одной из сторон улицы. В результате она частично закрывает перспективу на Угличскую башню и Ильинскую церковь | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Арку «Улица Ангела» разместили со смещением к одной из сторон улицы. В результате она частично закрывает перспективу на Угличскую башню и Ильинскую церковь

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле пешеходная зона исторического центра пополнилась еще одной улицей — Нахимсона. После благоустройства она стала недоступна для машин от Богоявленской площади до улицы Андропова. Ремонт улицы еще полностью не завершен, однако первые посетители уже обратили внимание на недостатки. Среди них — сколы на плитке, отсутствие деревьев и некачественное водоотведение, из-за которого после дождя на улице образуются лужи.

Мы прогулялись по обновленной улице и рассмотрели внимательно, что уже сделали.

Эта коробка «попкорна»&nbsp;— фонтан, который пока не запущен. Она символизирует тематику улицы&nbsp;— кино | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭта коробка «попкорна»&nbsp;— фонтан, который пока не запущен. Она символизирует тематику улицы&nbsp;— кино | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Эта коробка «попкорна» — фонтан, который пока не запущен. Она символизирует тематику улицы — кино

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вдоль всей пешеходной зоны установили изящные фонари | Источник: Александр Куренной / 76.RUВдоль всей пешеходной зоны установили изящные фонари | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вдоль всей пешеходной зоны установили изящные фонари

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На улице появился арт-объект с зеркалом и часами, которые пока не работают | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа улице появился арт-объект с зеркалом и часами, которые пока не работают | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На улице появился арт-объект с зеркалом и часами, которые пока не работают

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Озеленение улицы решили выполнить с помощью мобильных конструкций, а существующие деревья выкорчевали. Все, кроме одного вяза | Источник: Александр Куренной / 76.RUОзеленение улицы решили выполнить с помощью мобильных конструкций, а существующие деревья выкорчевали. Все, кроме одного вяза | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Озеленение улицы решили выполнить с помощью мобильных конструкций, а существующие деревья выкорчевали. Все, кроме одного вяза

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Часть деревьев высадили в пластиковые горшки | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧасть деревьев высадили в пластиковые горшки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Часть деревьев высадили в пластиковые горшки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Пешеходам стало гораздо удобнее&nbsp;— ни машин, ни узких тротуаров | Источник: Александр Куренной / 76.RUПешеходам стало гораздо удобнее&nbsp;— ни машин, ни узких тротуаров | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пешеходам стало гораздо удобнее — ни машин, ни узких тротуаров

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Еще один арт-объект&nbsp;— скамейка, а за ней расположился рекламный баннер фильма «Улица Ангела» | Источник: Александр Куренной / 76.RUЕще один арт-объект&nbsp;— скамейка, а за ней расположился рекламный баннер фильма «Улица Ангела» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Еще один арт-объект — скамейка, а за ней расположился рекламный баннер фильма «Улица Ангела»

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Александр Куренной / 76.RU

Новым элементом благоустройства улицы стали две лавочки-качели | Источник: Александр Куренной / 76.RUНовым элементом благоустройства улицы стали две лавочки-качели | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Новым элементом благоустройства улицы стали две лавочки-качели

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сверху улицу украсили фонариками и флажками | Источник: Александр Куренной / 76.RUСверху улицу украсили фонариками и флажками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сверху улицу украсили фонариками и флажками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На улице Нахимсона осталось одно дерево, однако на нем в июле нет листьев | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа улице Нахимсона осталось одно дерево, однако на нем в июле нет листьев | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На улице Нахимсона осталось одно дерево, однако на нем в июле нет листьев

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Просчитались, но где? Вода скапливается системе водоотведения | Источник: Александр Куренной / 76.RUПросчитались, но где? Вода скапливается системе водоотведения | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Просчитались, но где? Вода скапливается системе водоотведения

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В другой части улицы сделали как надо | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ другой части улицы сделали как надо | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В другой части улицы сделали как надо

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кадок с растениями наставили вдоль всей улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RUКадок с растениями наставили вдоль всей улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кадок с растениями наставили вдоль всей улицы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Встречает гуляющих медведь с кинохлопушкой в человеческих руках | Источник: Александр Куренной / 76.RUВстречает гуляющих медведь с кинохлопушкой в человеческих руках | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Встречает гуляющих медведь с кинохлопушкой в человеческих руках

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Велопарковка в виде киноленты | Источник: Александр Куренной / 76.RUВелопарковка в виде киноленты | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Велопарковка в виде киноленты

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Еще один медведь в человеческий рост на Нахимсона | Источник: Александр Куренной / 76.RUЕще один медведь в человеческий рост на Нахимсона | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Еще один медведь в человеческий рост на Нахимсона

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рабочие продолжают обустройство пешеходной зоны | Источник: Александр Куренной / 76.RUРабочие продолжают обустройство пешеходной зоны | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рабочие продолжают обустройство пешеходной зоны

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А поработать им есть над чем: кажется, эта плитка всё же не античная мозаика, она должна выглядеть иначе | Источник: Александр Куренной / 76.RUА поработать им есть над чем: кажется, эта плитка всё же не античная мозаика, она должна выглядеть иначе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А поработать им есть над чем: кажется, эта плитка всё же не античная мозаика, она должна выглядеть иначе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Несмотря на ряд нюансов, гуляющие заполонили улицу Нахимсона даже в будний день | Источник: Александр Куренной / 76.RUНесмотря на ряд нюансов, гуляющие заполонили улицу Нахимсона даже в будний день | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Несмотря на ряд нюансов, гуляющие заполонили улицу Нахимсона даже в будний день

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А эта урна посреди улицы&nbsp;— явление временное. Рабочие отодвинули ее, чтобы заняться зоной рядом | Источник: Александр Куренной / 76.RUА эта урна посреди улицы&nbsp;— явление временное. Рабочие отодвинули ее, чтобы заняться зоной рядом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А эта урна посреди улицы — явление временное. Рабочие отодвинули ее, чтобы заняться зоной рядом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Здесь «тетрис» не сложился&nbsp;— люк вылез посреди архитектурной укладки | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдесь «тетрис» не сложился&nbsp;— люк вылез посреди архитектурной укладки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здесь «тетрис» не сложился — люк вылез посреди архитектурной укладки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Уже гуляли по обновленной улице Нахимсона?

Да, мне понравилось
Да, но у меня много вопросов к благоустройству
Нет, но хочу
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Комментарии
36
Гость
7 минут
Заглянул сегодня на Нахимсона и офонарел от увиденного!И не только я-многие ходят с ошалелыми глазами от этого уродства.Один мужик прямо сказал-так делать нельзя и что он сюда больше никогда не придёт!
Гость
17 минут
Велопарковка для галочки, как там велосипед цеплять если даже колесо не завести, так как по середине два прута идут для каркаса.
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Гость
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