Изящные фонари, кадки с зеленью и застоявшиеся лужи: прогулялись по новой пешеходной улице Ярославля

Арку «Улица Ангела» разместили со смещением к одной из сторон улицы. В результате она частично закрывает перспективу на Угличскую башню и Ильинскую церковь

В Ярославле пешеходная зона исторического центра пополнилась еще одной улицей — Нахимсона. После благоустройства она стала недоступна для машин от Богоявленской площади до улицы Андропова. Ремонт улицы еще полностью не завершен, однако первые посетители уже обратили внимание на недостатки. Среди них — сколы на плитке, отсутствие деревьев и некачественное водоотведение, из-за которого после дождя на улице образуются лужи.