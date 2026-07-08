Изящные фонари, кадки с зеленью и застоявшиеся лужи: прогулялись по новой пешеходной улице Ярославля

Арку «Улица Ангела» разместили со смещением к одной из сторон улицы. В результате она частично закрывает перспективу на Угличскую башню и Ильинскую церковь
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Александр Куренной / 76.RU
В Ярославле пешеходная зона исторического центра пополнилась еще одной улицей — Нахимсона. После благоустройства она стала недоступна для машин от Богоявленской площади до улицы Андропова. Ремонт улицы еще
полностью не завершен, однако первые посетители уже обратили внимание на недостатки. Среди них — сколы на плитке, отсутствие деревьев и некачественное водоотведение, из-за которого после дождя на улице образуются лужи.
Мы прогулялись по обновленной улице и рассмотрели внимательно, что уже сделали.
Эта коробка «попкорна» — фонтан, который пока не запущен. Она символизирует тематику улицы — кино
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Александр Куренной / 76.RU
Вдоль всей пешеходной зоны установили изящные фонари
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Александр Куренной / 76.RU
На улице появился арт-объект с зеркалом и часами, которые пока не работают
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Александр Куренной / 76.RU
Озеленение улицы решили выполнить с помощью мобильных конструкций, а существующие деревья выкорчевали. Все, кроме одного вяза
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Александр Куренной / 76.RU
Часть деревьев высадили в пластиковые горшки
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Александр Куренной / 76.RU
Пешеходам стало гораздо удобнее — ни машин, ни узких тротуаров
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Александр Куренной / 76.RU
Еще один арт-объект — скамейка, а за ней расположился рекламный баннер фильма «Улица Ангела»
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Александр Куренной / 76.RU
Новым элементом благоустройства улицы стали две лавочки-качели
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Александр Куренной / 76.RU
Сверху улицу украсили фонариками и флажками
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Александр Куренной / 76.RU
На улице Нахимсона осталось одно дерево, однако на нем в июле нет листьев
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Александр Куренной / 76.RU
Просчитались, но где? Вода скапливается системе водоотведения
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Александр Куренной / 76.RU
В другой части улицы сделали как надо
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Александр Куренной / 76.RU
Кадок с растениями наставили вдоль всей улицы
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Александр Куренной / 76.RU
Встречает гуляющих медведь с кинохлопушкой в человеческих руках
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Александр Куренной / 76.RU
Велопарковка в виде киноленты
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Александр Куренной / 76.RU
Еще один медведь в человеческий рост на Нахимсона
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Александр Куренной / 76.RU
Рабочие продолжают обустройство пешеходной зоны
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Александр Куренной / 76.RU
А поработать им есть над чем: кажется, эта плитка всё же не античная мозаика, она должна выглядеть иначе
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Александр Куренной / 76.RU
Несмотря на ряд нюансов, гуляющие заполонили улицу Нахимсона даже в будний день
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Александр Куренной / 76.RU
А эта урна посреди улицы — явление временное. Рабочие отодвинули ее, чтобы заняться зоной рядом
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Александр Куренной / 76.RU
Здесь «тетрис» не сложился — люк вылез посреди архитектурной укладки
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Александр Куренной / 76.RU
Да, но у меня много вопросов к благоустройству