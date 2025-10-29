Новые объединения и сокращения: в Ярославской области пройдет реорганизация колледжей

В Ярославле начнут объединят колледжи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области продолжается реорганизация в разных сферах. Как уточнили в региональном Министерстве образования, под объединение попали учреждения среднего профессионального образования, попросту — колледжи и техникумы.

Какие учебные учреждения уже попали под оптимизацию и что будет дальше — читайте в этом материале.

Опыт уже есть

Как отметили в Минобре, объединение в сфере среднего профессионального образования в России идет последние десять лет. За это время количество колледжей и техникумов в Ярославской области сократилось почти на 13%: если в 2015 году в регионе насчитывалось 43 профессиональных образовательных организации, функционально подчиненных Министерству образования Ярославской области, то в феврале 2025-го их число составило уже 31.

«В числе недавних объединений — Ярославский технолого-экономический колледж, появившийся после присоединения к Ярославскому торгово-экономическому колледжу Ярославского колледжа гостиничного и строительного сервиса. В 2021 году к Ярославскому политехническому колледжу № 24 присоединился Ярославский электровозоремонтный техникум», — сообщили на запрос 76.RU в Министерстве образования Ярославской области.

Зачем нужна оптимизация

Главной целью модернизации системы СПО чиновники называют повышение качества образования.

Концентрация материальных, финансовых и кадровых ресурсов в одной образовательной организации позволяет повысить эффективность подготовки кадров. Министерство образования Ярославской области

При принятии управленческих решений учитывается мониторинг показателей эффективности и принцип укрупнения — объединение учреждений вокруг высокоэффективных лидеров.

«Это приводит к росту качества образования, причем изменения коснулись не только объединенных учреждений, но всей системы среднего профессионального образования», — добавили в Минобре.

Будут ли колледжи присоединять к вузам?

Чиновники подготовили несколько моделей развития региональной системы СПО. При объединении будут учитываться территориальная принадлежность, спектр и специфика направлений подготовки, потребности рынка труда.

«Что касается сокращения административно-вспомогательного персонала, то в первую очередь произойдет высвобождение штатных единиц, функции которых дублируются. Вхождение вузов в состав объединенных колледжей не рассматривается», — добавили в Министерстве.

Напомним, ранее в регионе прошло масштабное объединение школ и детсадов. На их базе создали образовательные кластеры. Оптимизацию сначала опробовали в шести комплексах в Ярославле, Рыбинске и Переславле, затем практику применили по всему региону. Это, по словам властей, позволяет обеспечить преемственность дошкольного образования и начальной школы, добавить возможность «бесшовного» перехода ребенка из детсада в школу. За счет сокращения управленческого персонала власти обещали повысить зарплаты нянечкам и младшим воспитателям. Мы рассказывали, как изменились выплаты после объединения.