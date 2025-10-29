НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

южн.

 742мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,82
EUR 92,94
Объединение колледжей
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Что ярославцы думают о платных парковках
«Умные решения» в недвижимости
Застроят 95 участков вдоль трасс
Как прошел концерт Лазарева в Ярославле. Видео
Почему возникает рак
Кто оборудует платные парковки
Стройка у ТЦ
Новый запрет в Ярославской области
Образование Эксклюзив Новые объединения и сокращения: в Ярославской области пройдет реорганизация колледжей

Новые объединения и сокращения: в Ярославской области пройдет реорганизация колледжей

В Минобре назвали инициативу модернизацией системы

1 845
В Ярославле начнут объединят колледжи | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославле начнут объединят колледжи | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле начнут объединят колледжи

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области продолжается реорганизация в разных сферах. Как уточнили в региональном Министерстве образования, под объединение попали учреждения среднего профессионального образования, попросту — колледжи и техникумы.

Какие учебные учреждения уже попали под оптимизацию и что будет дальше — читайте в этом материале.

Опыт уже есть

Как отметили в Минобре, объединение в сфере среднего профессионального образования в России идет последние десять лет. За это время количество колледжей и техникумов в Ярославской области сократилось почти на 13%: если в 2015 году в регионе насчитывалось 43 профессиональных образовательных организации, функционально подчиненных Министерству образования Ярославской области, то в феврале 2025-го их число составило уже 31.

«В числе недавних объединений — Ярославский технолого-экономический колледж, появившийся после присоединения к Ярославскому торгово-экономическому колледжу Ярославского колледжа гостиничного и строительного сервиса. В 2021 году к Ярославскому политехническому колледжу № 24 присоединился Ярославский электровозоремонтный техникум», — сообщили на запрос 76.RU в Министерстве образования Ярославской области.

Зачем нужна оптимизация

Главной целью модернизации системы СПО чиновники называют повышение качества образования.

Концентрация материальных, финансовых и кадровых ресурсов в одной образовательной организации позволяет повысить эффективность подготовки кадров.

Министерство образования Ярославской области

При принятии управленческих решений учитывается мониторинг показателей эффективности и принцип укрупнения — объединение учреждений вокруг высокоэффективных лидеров.

«Это приводит к росту качества образования, причем изменения коснулись не только объединенных учреждений, но всей системы среднего профессионального образования», — добавили в Минобре.

Будут ли колледжи присоединять к вузам?

Чиновники подготовили несколько моделей развития региональной системы СПО. При объединении будут учитываться территориальная принадлежность, спектр и специфика направлений подготовки, потребности рынка труда.

«Что касается сокращения административно-вспомогательного персонала, то в первую очередь произойдет высвобождение штатных единиц, функции которых дублируются. Вхождение вузов в состав объединенных колледжей не рассматривается», — добавили в Министерстве.

Напомним, ранее в регионе прошло масштабное объединение школ и детсадов. На их базе создали образовательные кластеры. Оптимизацию сначала опробовали в шести комплексах в Ярославле, Рыбинске и Переславле, затем практику применили по всему региону. Это, по словам властей, позволяет обеспечить преемственность дошкольного образования и начальной школы, добавить возможность «бесшовного» перехода ребенка из детсада в школу. За счет сокращения управленческого персонала власти обещали повысить зарплаты нянечкам и младшим воспитателям. Мы рассказывали, как изменились выплаты после объединения.

Помимо этого в Ярославской области началось объединение секций и спортшкол, школ для учащихся с ОВЗ, школ, расположенных на территории колоний и центров творчества.

Оптимизация также затронула музеи и больницы.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Колледж Техникум Среднее профессиональное образование
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY7
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
Гость
1 час
Мэрию надо сокращать , хватит 1 на всю страну
Гость
1 час
Оптимизация всё затронула, сокращения везде, как мамай прошёл.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление