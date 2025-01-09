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Образование Оптимизация школ В Ярославской области объединили две школы для детей с ОВЗ

В Ярославской области объединили две школы для детей с ОВЗ

Такое решение было принято еще летом 2024 года

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В Ярославской области объединили еще две школы

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В Ярославской области под реорганизацию попали учреждения для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В один образовательный комплекс реорганизовали школу № 13 и школу-интернат № 2 в Рыбинске.

Изменения вступили в силу 9 января 2025 года. Как обратили внимание в рыбинской школе № 13, постановление о слиянии подписал губернатор Ярославской области Михаил Евраев летом 2024 года.

— Корабль с именем «Рыбинская школа № 13» закончил свое плавание и вошел в новый состав флотилии под именем «Рыбинская школа-интернат № 2». <…> Теперь мы единое учреждение с таким наименованием, — сообщили в группе рыбинской школы № 13 во «Вконтакте».

Согласно постановлению правительства от 25 июня 2024 года, теперь ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 2» считается правопреемником ГОУ ЯО «Рыбинская школа № 13».

— Коллектив школы № 13 остался прежним, мы также работаем по адресу: ул. Зои Космодемьянской, д. 22. Мы оставляем все традиции школы и двигаемся дальше!
Мы очень надеемся, что все члены нашей семьи: дети, родители, педагоги — по-прежнему будут такими же дружными, понимающими, взаимоуважающими друг друга. Всем нам доброго пути и попутного ветра! — добавили в школе № 13.

Оба учреждения занимаются социальной реабилитацией и адаптацией детей с ментальными нарушениями.

Отметим, осенью 2024 года в Ярославской области начали масштабные изменения в сфере образования: в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском на базе детсадов и школ начали создавать образовательные центры. При слиянии нескольких учреждений предполагается сокращение управленческого персонала. По словам властей, такой подход позволяет увеличить зарплаты нянечкам и улучшить обучение школьников.

ПО ТЕМЕ
Оптимизация Объединение школ Дети с ОВЗ Реорганизация
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