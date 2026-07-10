Этим ценам верить нельзя? Сколько стоит сейчас столичная недвижимость и надо ли ее покупать

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Московские девелоперы живут в параллельной реальности. Пока люди ждут обвала цен после завершения массовой льготной ипотеки, реальная картина складывается совсем иначе: квадратный метр продолжает дорожать.

По данным аналитической системы bnMAP.pro, средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке в старых границах Москвы по итогам первого полугодия 2026 года превысила 830 тысяч рублей. За год рост составил сразу 21,4%, а только за последние полгода — 7,4% .

Правда, как говорят опрошенные MSK1.RU эксперты, официальные цены продолжают расти, а вот реальные сделки всё чаще проходят со скидками.

Так где же правда? Подробности — в материале MSK1.RU.

Льготная ипотека — не спасение

Если посмотреть на отдельные сегменты рынка, становится понятно: дорожает буквально всё.

Жилье комфорт-класса сегодня продается в среднем по 423 тысячи рублей за квадратный метр. За год стоимость выросла почти на 17,5%.

Бизнес-класс уже уверенно преодолел отметку в 616 тысяч рублей за метр, прибавив более 16% за год.

Премиальные проекты окончательно вошли в территорию семизначных цифр — средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 1,09 миллиона рублей.

Элитные новостройки — тут один квадрат оценивается уже в среднем в 2,7 миллиона рублей.

А ведь еще несколько лет назад подобные цифры казались фантастикой. Директор рынков России и СНГ компании «Фам пропертис» Валерий Тумин считает, что фундамент нынешнего ценового роста был заложен еще во времена массовой льготной ипотеки. Именно государственная поддержка стала главным двигателем спроса.

С одной стороны, льготная ипотека действительно позволила огромному количеству семей впервые выйти на рынок недвижимости. Без государственной поддержки многие проекты вообще не были бы построены, а строительная отрасль столкнулась бы с серьезнейшим кризисом. С другой стороны, доступные кредиты неизбежно разогнали спрос.

«Высокий спрос подтолкнул застройщиков повышать цены. Именно годы максимальной государственной поддержки дали рекордный прирост стоимости жилья», — отмечает Тумин.

По сути, государство одновременно стало и двигателем строительства, и одной из причин подорожания квартир. Именно поэтому сегодня программы поддержки становятся гораздо более адресными.

Каким ценникам можно верить?

Управляющий партнер ГК «Промплан» Никита Бахчеев призывает относиться к официальной статистике цен максимально осторожно. По его словам, говорить о равномерном росте цен по всему рынку сегодня было бы серьезным упрощением.

«Одни объекты действительно дорожают, тогда как другие реализуются с весьма заметными скидками», — объясняет эксперт.

Именно поэтому средняя цена квадратного метра далеко не всегда совпадает с тем, сколько покупатель в итоге заплатит за квартиру. По словам Бахчеева, сделки оформляют со скидками, рассрочками, включают в них бесплатные кладовые. В итоге реальный дисконт сегодня нередко достигает 10–15%.

При этом рост цен (по крайней мере, заявления о нем) сам по себе становится инструментом продаж. Если покупатель убежден, что завтра квартира станет еще дороже, вероятность принятия решения резко возрастает.

«Формирование ожиданий, что недвижимость будет только дорожать и покупать необходимо именно сейчас, — один из инструментов стимулирования спроса», — говорит Бахчеев.

Поэтому сухую статистику всегда стоит рассматривать вместе с условиями конкретной сделки: одно дело — рекламный прайс, а совсем другое — сумма в договоре после всех скидок.

Так почему Москва продолжает дорожать быстрее остальных?

Валерий Тумин напоминает, что современные жилые комплексы уже давно перестали быть просто наборами домов. Сегодня девелопер обязан создавать полноценную городскую среду. А чем выше требования к качеству проектов, тем дороже становится строительство. По факту, московский покупатель платит не только за стены квартиры, но и за весь район вокруг нее.

Но оба эксперта MSK1.RU сходятся в одном: даже московский рынок больше не находится в эпохе безудержного роста, когда квартиры дорожали буквально каждый месяц.