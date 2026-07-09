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Спорт Ирландские танцы с сибирским характером: как россиянка стала чемпионкой мира по необычному виду спорта

Ирландские танцы с сибирским характером: как россиянка стала чемпионкой мира по необычному виду спорта

Девушка ездила на соревнования в Бельгию и стала лучшей. Видео

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Рассказываем о необычном виде спорта — ирландских танцах

Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

В Тюмени живет чемпионка мира по ирландским танцам Анита Деева. Да, вы всё правильно прочитали — девушка съездила на соревнования в Бельгию, где заняла первое место.

Танцует Анита с детства. Занималась бальными танцами, народными, но не все ей были по душе. Отчаявшись, родители отдали ее на ирландские.

«Последние танцы, на которые я пошла, это был хип-хоп. Мне там тоже не понравилось. Родители сказали: „Всё. Давай уже на чем-нибудь ты остановишься, если тебе нужно“. И в соседнем зале были ирландские. Мама сказала: „Вот попробуй туда“. Не понравится — всё, заканчиваем. И у меня уже выбора не было», — рассказывает чемпионка мира.

Успехи в этом виде спорта пришли к Аните не сразу. После окончания школы девушка уехала в Петербург на учебу. Но позже вернулась в Тюмень к своему тренеру Яне Малиновской.

Тренер-международник подготовила девушку к чемпионату мира. А еще она рассказала редакции 72.RU, как появились эти танцы. Подробнее — в видео выше.

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