Ирландские танцы с сибирским характером: как россиянка стала чемпионкой мира по необычному виду спорта

Рассказываем о необычном виде спорта — ирландских танцах Источник: Илья Чикотин / 72.RU

В Тюмени живет чемпионка мира по ирландским танцам Анита Деева. Да, вы всё правильно прочитали — девушка съездила на соревнования в Бельгию, где заняла первое место.

Танцует Анита с детства. Занималась бальными танцами, народными, но не все ей были по душе. Отчаявшись, родители отдали ее на ирландские.

«Последние танцы, на которые я пошла, это был хип-хоп. Мне там тоже не понравилось. Родители сказали: „Всё. Давай уже на чем-нибудь ты остановишься, если тебе нужно“. И в соседнем зале были ирландские. Мама сказала: „Вот попробуй туда“. Не понравится — всё, заканчиваем. И у меня уже выбора не было», — рассказывает чемпионка мира.

Успехи в этом виде спорта пришли к Аните не сразу. После окончания школы девушка уехала в Петербург на учебу. Но позже вернулась в Тюмень к своему тренеру Яне Малиновской.