Объявлена тема Восточного экономического форума в этом году — чему будут посвящены сессии

ВЭФ состоится в одиннадцатый раз Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Главной темой ХI Восточного экономического форума станет «Дальний Восток — развитие во благо людей». ВЭФ пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября, сообщили в Фонде Росконгресс.

Отмечается, что тема форума соотносится с одним из главных приоритетов новой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Она нацелена на улучшение качества жизни людей в регионе.

«Цель Стратегии — формирование высокотехнологичной диверсифицированной экономики и развитие современной инфраструктуры, которые создадут условия для устойчивого роста населения и обеспечения ключевой роли Дальневосточного федерального округа в кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — сообщили в Росконгрессе.