НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

ясная погода, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 752мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 75,93
EUR 86,59
Потоп из-за дождя
Резня в Ярославле
Какие новостройки будут дорожать
Отключение света
Здесь был Пушкин
Накроет жара
Очередь на АЗС
Фоторепортаж с Нахимсона
Актеру Гусеву — 68 лет
Страна и мир Объявлена тема Восточного экономического форума в этом году — чему будут посвящены сессии

Объявлена тема Восточного экономического форума в этом году — чему будут посвящены сессии

Форум пройдет с 1 по 4 сентября

51
ВЭФ состоится в одиннадцатый раз | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВЭФ состоится в одиннадцатый раз | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

ВЭФ состоится в одиннадцатый раз

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Главной темой ХI Восточного экономического форума станет «Дальний Восток — развитие во благо людей». ВЭФ пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября, сообщили в Фонде Росконгресс.

Отмечается, что тема форума соотносится с одним из главных приоритетов новой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Она нацелена на улучшение качества жизни людей в регионе.

«Цель Стратегии — формирование высокотехнологичной диверсифицированной экономики и развитие современной инфраструктуры, которые создадут условия для устойчивого роста населения и обеспечения ключевой роли Дальневосточного федерального округа в кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — сообщили в Росконгрессе.

Стратегия охватывает пять крупных тем: преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание лучших условий для местных жителей и климатическая адаптация.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
ВЭФ Форум Дальний Восток
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России
читатель 93.RU
Мнение
Море с сиренами, пляжи с полицией. К чему надо быть готовым, если собираетесь на отдых в Сочи, — честный рассказ туристки
Мария Токмакова
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Мнение
«Было страшно»: ярославна отправилась пешком из центра в Брагино — сколько времени это заняло
Мария
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Рекомендуем