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Спорт ЧМ по футболу-2026 Остались самые сильные. Как сыграли сборные в четвертьфинале на ЧМ-2026 — детали

Остались самые сильные. Как сыграли сборные в четвертьфинале на ЧМ-2026 — детали

В полуфинал вышли три европейские команды и одна из Южной Америки

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Джуд Беллингем сделал дубль в матче против Норвегии | Источник: Fifa.comДжуд Беллингем сделал дубль в матче против Норвегии | Источник: Fifa.com

Джуд Беллингем сделал дубль в матче против Норвегии

Источник:

Fifa.com

На чемпионате мира по футболу в Северной Америке сфорировались полуфинальные пары. Накануне завершились матчи в четвертьфинале. Если вы пропустили, кратко подводим итоги прошедшей стадии плей-офф.

Четверка лучших

Французы без особых проблем и трудностей прошли сборную Марокко. Забили дважды во втором тайме в течение шести минут и ничего не позволили сделать сопернику у своих ворот.

Испанцы одержали победу над бельгийцами. При счете 1:1 всё решил гол на последних минутах матча. Снова, как и в матче против португальцев, забил вышедший на замену Микель Мерино.

Англичане выбили из турнира сборную Норвегии. Для этого пришлось играть дополнительное время. В основное победителя не выявили. Скатали ничью 1:1. Дальше игра осталась за сборной Англии. Решающий гол — и второй в матче — забил Джуд Беллингем.

Аргентинцы дожали сборную Швейцарии. За 90 минут команды обменялись голами. В этом матче сильнейшего тоже пришлось выявлять в дополнительное время. Дотянуть до серии пенальти у сборной Швейцарии не хватило сил. Аргентинцы в конце матча забили дважды и отправились в полуфинал.

Без сенсаций

В полуфинале нет хотя бы одной сборной, которую можно было бы считать сенсацией турнира. На этой стадии плей-офф собрались самые сильные сборные. Не только по субъективному, но и по объективному показателю в виде рейтинга ФИФА.

На прошлом чемпионате мира, который проходил в Катаре, многих удивила сборная Марокко, дошедшая до полуфинала. На ЧМ-2018 года в финале играла сборная Хорватии.

В этот раз все андердоги вылетели до полуфинальной стадии.

В полуфинале — самые сильные

На чемпионате мира остались четыре сборные, которые занимают первые строчки в рейтинге ФИФА — Франция, Аргентина, Испания, Англия. Изначально жеребьевку проводили таким образом, чтобы эти команды могли встретиться как раз в полуфинале. Так и получилось.

Это третий случай за всю историю ЧМ, когда в полуфинал прошли сборные, которые уже были чемпионами мира. Ранее это происходило в 1970 году — тогда играли Бразилия — Уругвай и Италия — ФРГ. Второй раз — в 1990 году: Италия — Аргентина, ФРГ — Англия.

В среду, 15 июля, в 22:00 по московскому времени сыграют Франция и Испания. На следующий день в это же время — Англия — Аргентина.

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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Футбол Чемпионат мира Полуфинал Северная Америка ФИФА
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