Русская зима убьет китайские батареи? Россияне бросились пересаживаться на электромобили, но насколько они надежны

К сожалению, Россия к росту авторынка еще не сильно готова, таких заправок для электрокаров пока не очень много Источник: Сергей Брун / NGS55.RU

Еще недавно электромобиль для большинства россиян был скорее дорогой игрушкой, чем реальной альтернативой машине с ДВС. «Батарейки» покупали единицы, а сейчас ситуация меняется буквально на глазах.

Очереди на заправках, дефицит топлива в ряде регионов, рост цен на бензин и солярку заставили многих впервые всерьез посмотреть в сторону электротранспорта.

Автосалоны фиксируют настоящий всплеск интереса. Правда, на фоне низкой базы он выглядит не таким уж и рекордным: раньше в отдельных салонах покупали несколько электромобилей в месяц, теперь несколько в день. Но никак не десятки или сотни!

Зато вместе с новой модой на электромобили возникает и другой вопрос: а насколько вообще безопасны эти машины? Особенно если речь идет о массовых китайских моделях, которые сегодня практически полностью заняли российский рынок. Подробности — в материале MSK1.RU.

От бензоколонки — к зарядной станции

Основатель компании «ВсёИзКитая» Андрей Коган напоминает, что рынок электромобилей начал оживать еще до топливного кризиса. Дефицит топлива лишь стал дополнительным катализатором.

По данным Минпромторга России, продажи полностью электрических автомобилей за первые 5 месяцев года выросли почти на 20%. Подключаемые гибриды вообще прибавили фантастические 125%. Хотя, конечно, в абсолютных цифрах, это капля в море. По данным гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, к апрелю 2026 года в России было 208 тысяч электромобилей и гибридов, из них электромобили — 82,3 тысячи.

Для сравнения, по данным Benchmark Mineral Intelligence, только в июне 2026 года в Европе продали 530 тысяч электромобилей и подключаемых гибридов, что на 31% больше, чем год назад, и на 28% — чем в мае.

С начала года общий показатель достиг 2,5 млн электромобилей, что на 27% выше уровня 2025 года. Европа активно отказывается от бензина, не желая от него зависеть, у нас этот процесс идет гораздо медленнее, хотя все происходящее заставит и россиян думать о том, как отказаться от бензиновой зависимости.

Сегодня в рейтинг самых электрифицированных регионов(на начало года) кроме Москвы (23 тыс.) и Московской области (5,3) и Санкт- Петербурга (5, 3 тыс.) вошли Краснодарский край, Иркутская область, Приморский край, а также Калининградская, Свердловская и Ростовская области, Республика Татарстан, Новосибирская и Челябинская области, Хабаровский край.

И если проблемы с бензином сохранятся, продажи электротранспорта будут только увеличиваться, считают в агентстве «Автостат».

Фактически российский рынок электромобилей сегодня стал китайским. Именно бренды Geely, Dongfeng, GAC, Chery занимают лидирующие позиции. Даже российский Evolute собирается из китайских машинокомплектов.

Дело в том, что пока европейские, японские и американские производители практически исчезли с российского рынка, китайские компании воспользовались моментом: предложили десятки моделей, широкий диапазон цен и разные комплектации. Плюс развитую дилерскую сеть.

А если из строя вышел аккумулятор?

Владелец сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексей Иванов считает, что китайские производители сумели вовремя занять освободившуюся нишу. По его словам, сегодня покупателей привлекает не только цена автомобиля, но и стоимость его дальнейшей эксплуатации. Особенно это касается такси, каршеринга и служб доставки, где каждый километр напрямую влияет на прибыль бизнеса.

Но есть проблема, о которой говорят гораздо реже. Когда речь заходит об электромобилях, большинство обсуждает запас хода, время зарядки, стоимость батареи, экономию на бензине.

Но почти никто не задумывается о другой стороне вопроса: а что вообще происходит, если аккумулятор выходит из строя?

Именно литий-ионная батарея является самым дорогим, самым технологичным и одновременно самым потенциально опасным элементом любого электромобиля.

Если в ней начинается так называемый «тепловой разгон», остановить процесс крайне сложно. Температура внутри аккумулятора может стремительно расти, а возгорание сопровождается выделением токсичных газов и нередко повторяется даже после того, как пожар кажется потушенным.

Такие случаи периодически происходят по всему миру — и речь идет не только о китайских автомобилях. С подобными случаями сталкивались производители из США, Европы, Южной Кореи и Китая. Но именно массовое распространение относительно новых китайских моделей делает вопрос их долгосрочной надежности особенно актуальным для российского рынка, говорят эксперты.

Зима, мороз и батарея

Считать электромобиль спасением абсолютно для всех — это тоже ошибка. Алексей Иванов напоминает, что электрический транспорт идеально подходит прежде всего для городской эксплуатации: это такси, каршеринг, доставка. То есть ежедневные поездки по схожим маршрутам. Здесь экономия действительно становится ощутимой.

Но для дальних путешествий, регионов с недостатком зарядных станций или суровыми климатическими условиями автомобили с традиционными двигателями пока сохраняют серьезные преимущества. Именно поэтому массовой революции ждать преждевременно, говорит Иванов.

В условиях топливного кризиса электромобиль действительно способен стать разумной альтернативой. Однако переход на новую технологию не должен превращаться в покупку вслепую. Экономия имеет смысл только тогда, когда она сочетается с надежностью, развитой сервисной поддержкой и вниманием к вопросам безопасности. Именно это, а не только стоимость зарядки, в ближайшие годы станет главным критерием выбора для российских автомобилистов.