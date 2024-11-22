«Корзину вешать на крючок рано»: в Ярославской области продолжился грибной сезон

Ярославцы продолжают собирать грибы Источник: Грибы Ярославской области / Vk.com











В Ярославской области не прекращается грибной сезон. Жители выкладывают в соцсетях фото свежего урожая. В основном сейчас попадаются лисички, рядовки, зимние опята, вешенки.

— Последние грибочки — немного лисичек, гигрофоров поздних и даже один белый, — похвасталась в группе «Грибы Ярославской области» жительница региона.

Вот такой улов попался жительнице Ярославской области 19 ноября Источник: Елена Матюшева, Грибы Ярославской области / Vk.com











Она ходила в лес в Рыбинском районе 19 ноября. Также до сих пор находят грибы в Ярославском, Угличском, Некрасовском районах.

— Корзину вешать на крючок еще рано, — пишут в группе грибников.

Грибной сезон продолжается Источник: Андрей Грибов, Грибы Ярославской области / Vk.com











Можно встретить и лисички Источник: Николай Живаев, Грибы Ярославской области / Vk.com











Ярославский миколог Ольга Лазарева пояснила, что рост грибов обычно прекращается только тогда, когда температура падает ниже +4 градусов. Поэтому довольно теплая погода этой осенью способствует тому, чтобы грибной сезон продолжался. И даже более серьезные холода для некоторых грибов не помеха. Например, зимних опят можно встретить даже под снегом в периоды оттепели.

Оптимальной же для роста грибов считается влажная погода при температуре воздуха до +20 градусов.

Вероятно, 21 ноября станет последним днем, когда можно было еще найти грибы. Дальше синоптики прогнозируют резкое понижение температуры. Новая неделя, с 25 ноября, начнется с минусовых температур.

Как найти грибное место