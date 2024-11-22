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Осень «Корзину вешать на крючок рано»: в Ярославской области продолжился грибной сезон

«Корзину вешать на крючок рано»: в Ярославской области продолжился грибной сезон

Когда ждать финала

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1 комментарий

Ярославцы продолжают собирать грибы

В Ярославской области не прекращается грибной сезон. Жители выкладывают в соцсетях фото свежего урожая. В основном сейчас попадаются лисички, рядовки, зимние опята, вешенки.

— Последние грибочки — немного лисичек, гигрофоров поздних и даже один белый, — похвасталась в группе «Грибы Ярославской области» жительница региона.

Вот такой улов попался жительнице Ярославской области 19 ноября

Она ходила в лес в Рыбинском районе 19 ноября. Также до сих пор находят грибы в Ярославском, Угличском, Некрасовском районах.

— Корзину вешать на крючок еще рано, — пишут в группе грибников.

Грибной сезон продолжается

Можно встретить и лисички

Ярославский миколог Ольга Лазарева пояснила, что рост грибов обычно прекращается только тогда, когда температура падает ниже +4 градусов. Поэтому довольно теплая погода этой осенью способствует тому, чтобы грибной сезон продолжался. И даже более серьезные холода для некоторых грибов не помеха. Например, зимних опят можно встретить даже под снегом в периоды оттепели.

Оптимальной же для роста грибов считается влажная погода при температуре воздуха до +20 градусов.

Вероятно, 21 ноября станет последним днем, когда можно было еще найти грибы. Дальше синоптики прогнозируют резкое понижение температуры. Новая неделя, с 25 ноября, начнется с минусовых температур.

Как найти грибное место

Ольга Лазарева открыла секрет, что больше всего грибов в смешанных лесах среднего возраста. Еще один признак грибного места — разряженные посадки деревьев. Грибы, относящиеся к виду гумусовых сапротрофов (это шампиньоны, некоторые виды опят) хорошо искать на бывших и действующих пастбищах, так как для таких грибов важна плодородная почва.

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Комментарии
1
Гость
2 часа
недоработка налоговой службы царька, почему холопы собирают без налога и кассового аппарата? надеюсь что к лету любимая власть исправит по просьбе людей и вход в лес будет платным по Плану 👹
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