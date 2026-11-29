Волосы в подмышечных впадинах могут расти сразу в нескольких направлениях Источник: GPT

Побрить подмышки за две минуты, нанести дезодорант и тут же пожалеть об обоих решениях — знакомая ситуация. Вместо обещанной рекламой шелковистой кожи получаем красные точки, жжение и непреодолимое желание почесаться в самый неподходящий момент.

Причем дело не обязательно в чувствительной коже или дешевой бритве. Подмышки — довольно сложная территория для станка: здесь волосы растут в разных направлениях, кожа собирается в складки, а после бритья постоянно контактирует с одеждой. Поэтому даже привычные движения, которые отлично работают на ногах, здесь могут подвести.

Бритва должна быть последней, а не первой

Если вы только зашли в душ, не спешите хвататься за станок. Оставьте бритье на конец водных процедур: за несколько минут в теплой воде волоски станут мягче и будут легче поддаваться лезвию.

Американская академия дерматологии рекомендует бриться именно после душа, когда кожа уже очищена от излишков кожного сала и отмерших клеток, способных забивать лезвия.

Можно воспользоваться и мягким отшелушивающим средством, например энзимной пудрой. Это поможет убрать ороговевшие клетки кожи и снизить вероятность врастания волос. А вот тереть подмышки жесткой мочалкой до красноты точно не стоит. Если кожа уже раздражена, отшелушивание лучше пропустить.

Теплая вода размягчает волоски и облегчает их удаление Источник: GPT

Почему нельзя брить подмышки только сверху вниз

Прежде чем взяться за станок, присмотритесь к тому, как растут волосы. В верхней части подмышечной впадины они могут быть направлены вниз, в нижней — вверх, а по бокам — наискосок.

Именно поэтому после нескольких уверенных движений бритвой в одном направлении на коже всё равно остаются волоски.

Дерматологи советуют сначала бриться по направлению роста волос. Если вести лезвие против роста, результат действительно может быть более гладким, но одновременно увеличивается риск раздражения и врастания волосков.

Чтобы не превращать обычную гигиеническую процедуру в испытание для кожи, придерживайтесь нескольких правил:

Поднимите руку так, чтобы расправились кожные складки. Наносите гель или крем для бритья даже на небольшие участки. Ведите станок короткими движениями, учитывая направление роста волос. Не давите на бритву и не проходите многократно по одному месту. Промывайте лезвия после каждого движения.

Если ради одного упрямого волоска приходится пять раз проводить станком по коже, лучше оставить его до следующего бритья.

Пять лезвий не всегда лучше двух

Количество лезвий на станке давно стало чем-то вроде количества камер на смартфоне: чем больше, тем солиднее выглядит покупка. Вот только чувствительная кожа не всегда разделяет восторг маркетологов.

При склонности к раздражению и врастанию волос дерматологи рекомендуют попробовать бритвы с одним или двумя лезвиями. Гораздо важнее, чтобы они были острыми и чистыми.

Тупые лезвия заставляют сильнее нажимать на станок и повышают риск раздражения Источник: GPT

Американская академия дерматологии советует менять одноразовый станок или сменную кассету после 5–7 процедур бритья. Но если бритва начала дергать волоски, плохо скользить или требует дополнительного нажима, отправить ее в мусорное ведро можно и раньше.

И еще один нюанс: полочка в душевой кабине — удобное, но не самое удачное место для хранения станка. Постоянная влажность способствует размножению бактерий. После использования бритву нужно промыть и оставить высыхать в сухом месте.

Дезодорант может подождать

После бритья смойте остатки пены прохладной водой и аккуратно промокните кожу полотенцем. Затем нанесите легкий увлажняющий крем без отдушек. Подойдет и средство с пантенолом.

А вот дезодоранты со спиртом, парфюмированные спреи и средства с кислотами лучше не наносить на только что выбритую кожу, особенно если она покраснела или появились небольшие порезы.

Если кожа регулярно реагирует на бритье, попробуйте перенести процедуру на вечер. Так у нее будет время восстановиться до утреннего нанесения дезодоранта, а вам не придется сразу надевать тесную одежду и бежать по делам.

Если раздражение долго не проходит, появляются болезненные уплотнения или гнойнички, стоит обратиться к дерматологу.

Вечернее бритье дает коже время восстановиться до утреннего нанесения дезодоранта Источник: GPT

А правда, что после бритья волосы растут гуще?

У бритвы есть дурная репутация: якобы стоит начать пользоваться станком, как тонкие волоски превращаются в жесткую щетину. На самом деле бритье не влияет ни на толщину волос, ни на скорость их роста.

Просто лезвие срезает волос поперек, оставляя тупой кончик вместо естественного тонкого. Именно поэтому отрастающие волоски кажутся более жесткими и заметными. Бритва здесь ни при чем — дело в форме среза.