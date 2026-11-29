Куда обращаться, чтобы забрать собаку домой Источник: УМВД России по Ярославской области / Max

В Ярославле ищут дом для служебной немецкой овчарки. Полицейские готовы отдать собаку бесплатно.

«Центр кинологической службы УМВД России по Ярославской области передаст в добрые руки на безвозмездной основе служебную собаку, завершившую службу в органах внутренних дел», — сообщили 29 ноября в УМВД России по Ярославской области.

Четвероногого друга зовут Гром. Ему шесть с половиной лет. Как рассказали в ведомстве, пес ориентирован на поиск людей, а также знает основные команды.

В среднем немецкие овчарки живут до 11–13 лет, а старость у них наступает с 8–9 лет.

«В настоящее время собака здорова и готова обрести заботливых хозяев. Полицейские надеются, что четвероногий напарник, честно прослуживший многие годы, найдет семью, где ему обеспечат внимание, уход и достойные условия содержания», — дополнили в региональном УМВД.

За более подробной информацией можно обращаться по телефону: 8 (4852) 79-56-67.