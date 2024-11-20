На Ярославль обрушится сильный ветер и снег

в ночь на 21 ноября прогнозируются облачная погода, небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха: -2… +3 градуса. Днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха: +1… +6 градусов;

ветреная погода будет и в пятницу, 22 ноября. Порывы ожидаются до 15 м/с. При этом будет облачно, местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью и днем: -2… +3 градуса;

в выходные ветер стихнет. В субботу, 23 ноября, прогнозируется облачность и осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха ночью: -1 градус, днем +1 градус.

в воскресенье, 24 ноября, осадки должны прекратиться. Сквозь облака начнет проглядывать солнце. Температура ночью опустится до -3 градусов, днем будет -1 градус;