На Ярославль обрушится сильный ветер и снег

Министерство региональной безопасности Ярославской области выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий.
— В ближайшие 1–3 часа с сохранением до конца суток 21 ноября прогнозируется усиление юго-восточного ветра порывами до 13–18 м/с. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Нахождение вблизи деревьев и шатких конструкций опасно. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб — 112, — сообщили власти.
Прогноз погоды по дням:
в ночь на 21 ноября прогнозируются облачная погода, небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха: -2… +3 градуса. Днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха: +1… +6 градусов;
ветреная погода будет и в пятницу, 22 ноября. Порывы ожидаются до 15 м/с. При этом будет облачно, местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью и днем: -2… +3 градуса;
в выходные ветер стихнет. В субботу, 23 ноября, прогнозируется облачность и осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха ночью: -1 градус, днем +1 градус.
в воскресенье, 24 ноября, осадки должны прекратиться. Сквозь облака начнет проглядывать солнце. Температура ночью опустится до -3 градусов, днем будет -1 градус;
новая неделя начнется с минусовых температур. Ночью в понедельник и вторник, 25 и 26 ноября, ожидается до -5… -6 градусов, днем -3… -4 градуса. При этом большую часть времени будет ясно, без осадков.