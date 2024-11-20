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Осень На Ярославль обрушится сильный ветер и снег

На Ярославль обрушится сильный ветер и снег

Жителей региона предупредили об ухудшении погоды

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19 комментариев

Ярославцев предупредили об ухудшении погоды

Министерство региональной безопасности Ярославской области выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий.

— В ближайшие 1–3 часа с сохранением до конца суток 21 ноября прогнозируется усиление юго-восточного ветра порывами до 13–18 м/с. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Нахождение вблизи деревьев и шатких конструкций опасно. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб — 112, — сообщили власти.

Прогноз погоды по дням:

  • в ночь на 21 ноября прогнозируются облачная погода, небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха: -2… +3 градуса. Днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха: +1… +6 градусов;

  • ветреная погода будет и в пятницу, 22 ноября. Порывы ожидаются до 15 м/с. При этом будет облачно, местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью и днем: -2… +3 градуса;

  • в выходные ветер стихнет. В субботу, 23 ноября, прогнозируется облачность и осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха ночью: -1 градус, днем +1 градус.

  • в воскресенье, 24 ноября, осадки должны прекратиться. Сквозь облака начнет проглядывать солнце. Температура ночью опустится до -3 градусов, днем будет -1 градус;

  • новая неделя начнется с минусовых температур. Ночью в понедельник и вторник, 25 и 26 ноября, ожидается до -5… -6 градусов, днем -3… -4 градуса. При этом большую часть времени будет ясно, без осадков.

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Комментарии
19
Инженер1
59 минут
Ждём-с веерного отключения електричества, согласно плану чубайсера.
Гость
1 час
Покрыл снежок траву, листву, Прикрыл деревьев наготу. Успел сугробы намести, И усыпил всех до весны. Не посмотрел он на ноябрь, И на речную ещё рябь, То, что не Отданы бразды, Что не пришёл черёд зимы. Не терпелива, холодна, Пришла строптивая зима.
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