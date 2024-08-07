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Это должен знать каждый: миколог раскрыла секрет, как вычислить грибные места

Публикуем подсказки ярославского эксперта

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5 комментариев
Миколог рассказала, где растут грибы

У вас бывало такое, что отправляетесь за грибами и ничего не находите, хотя друзья и знакомые хвастаются полными корзинками. Как правило, у бывалых любителей тихой охоты есть облюбованные места, о которых они не рассказывают посторонним. А что делать, если вы начинающий грибник или решили испытать удачу в незнакомом районе? Ярославский миколог, заведующая кафедрой биологии и методики обучения биологии ЯГПУ имени Ушинского Ольга Лазарева назвала главные признаки грибных мест, которые помогут вернуться из леса с хорошим «уловом».

Как выглядит грибной лес

По словам эксперта, самыми грибными считаются смешанные леса, где растут хвойные породы (сосна, ель) и имеется примесь из мелколиственного леса (березы, ольхи, осины, липы и других).

— Желательно, чтобы посадки были не старовозрастные, а средневозрастные. В средневозрастных лесах разнообразие и урожайность грибов будет больше. Это связано с тем, что у молодых, средневозрастных деревьев обильно нарастают окончания корней. И именно с этими молодыми окончаниями образуют микоризу грибы, — пояснила Ольга Лазарева.

Микориза — это симбиоз грибницы с корнями деревьев. Растение производит органические молекулы путем фотосинтеза и поставляет их грибу в виде сахаров или липидов, в то время как гриб снабжает растение водой и минеральными питательными веществами, такими как фосфор, взятыми из почвы.

В чаще или на опушке?

Многие считают, что грибы в основном растут на опушке леса и вглубь посадок ходить не стоит. Ярославский специалист так прокомментировала данное утверждение:

— Грибы лучше растут в местах разреженных посадок деревьев. Это не обязательно должна быть опушка. Разряженными могут быть и участки в самом лесу. Преимущество таких мест в том, что они достаточно проветриваемые и освещенные. А свет и аэрация стимулирует рост плодовых тел грибов. В чащу, где темно, смысла идти, действительно, нет.

Кстати, такими же освещенным и проветриваемыми являются места лесных вырубок. Например, под ЛЭП.

Что начет бывших пастбищ?

В интернете можно встретить совет — искать грибы на местах бывших пастбищ. Там, якобы почва хорошо удобрена, что хорошо для грибов.

— В таких местах хорошо растут не микоризные грибы (те, для которых важно присутствие деревьев) — белые, подосиновики, подберезовики, а грибы, которые являются гумусовыми сапротрофами (шампиньоны, некоторые виды опят) — им, действительно, важен для образования плодовых тел плодородный слой почвы, — пояснила миколог.

Играет ли роль присутствие водоема

Распространенное среди грибников мнение, что грибы часто растут вдоль рек и озер, миколог не подтвердила:

— По моему мнению, присутствие водоема может увеличить шансы найти грибное место только в засушливые годы. Если грунтовые воды низко, то место у водоема может быть более увлажненным и там будут более комфортные условия для развития грибницы. Если осадков достаточно, то этот фактор не играет никакой роли.

В какую погоду растут грибы

Ольга Лазарева рассказала, что оптимальными погодными условиями для роста грибов являются высокая влажность и температура воздуха до +20 градусов.

— При более высокой температуре почва быстрее пересыхает, условия для грибов становятся некомфортными. Если был длительный период засухи, то потребуется от 4 до 7 дней интенсивных дождей, чтобы грибница активировалась. То есть идти в лес лучше через неделю после наступления периода осадков, — посоветовала миколог.

Минимальная температура воздуха, при которой рост грибов прекращается, — это +4 градуса. Исключение составляет только зимний опенок, который может расти и в более холодное время. Поэтому его можно найти в периоды оттепели в начале зимы или весны.

В каких районах Ярославской области больше всего грибов

По словам Ольги Лазаревой, в более северных районах региона преобладают сосновые и еловые леса. Соответственно, туда можно отправляться за грибами, которые связаны с этой породой деревьев — подосиновиками, белыми, рыжиками, лисичками, маслятами, сыроежками и другими. В более южных районах уже встречаются и широколиственные породы. Там обилие грибов будет меньше, а разнообразие — больше.

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Комментарии
5
Гость
7 августа 2024, 07:53
Эти все перечисленные приметы Грибникам давно известны.
Гость
7 августа 2024, 21:58
Грибы любят места боёв, где было много павших много грибов. И берёзы, кстати, тоже любят
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