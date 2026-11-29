Основателя Telegram Павла Дурова заметили в Дубае в компании новой блондинки. Девушка сама выложила фото с бизнесменом в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).
Была ли это романтическая встреча, пока неизвестно. Спутница Дурова подписала снимки весьма сухо.
«Хорошая энергетика, хорошая компания. Прямо здесь, прямо сейчас», — гласит подпись.
Кадры слегка размазаны. На них блондинка пытается приобнять Дурова.
Судя по профилю, ее зовут Лилия. На своей странице она пишет, что занимается недвижимостью за границей. Это подтверждает серия роликов, где девушка рассказывает о различных объектах. Поэтому не исключено, что это была деловая встреча.
Также возможен вариант, что блондинка просто подсела к Дурову ради фото. О желании получить минуту славы говорят и ее сторис. Девушка смакует большое количество просмотров и теории, которые подписчики строят в комментариях. Кстати, согласно одной из них, фото не настоящие и сделаны с помощью нейросети.
Дурова замечают в компании новой девушки не в первый раз. В прошлый раз слухи о личной жизни подогрели фото на тематической вечеринке в честь Хеллоуина. История о любви развалилась. Дуров даже не знал девушку, она просто подошла сделать фото.