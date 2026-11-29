Девушка пытается сохранить интригу Источник: lilia_official1 / Instagram*

Основателя Telegram Павла Дурова заметили в Дубае в компании новой блондинки. Девушка сама выложила фото с бизнесменом в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Была ли это романтическая встреча, пока неизвестно. Спутница Дурова подписала снимки весьма сухо.

«Хорошая энергетика, хорошая компания. Прямо здесь, прямо сейчас», — гласит подпись.

Кадры слегка размазаны. На них блондинка пытается приобнять Дурова.

Источник: lilia_official1 / Instagram*

Судя по профилю, ее зовут Лилия. На своей странице она пишет, что занимается недвижимостью за границей. Это подтверждает серия роликов, где девушка рассказывает о различных объектах. Поэтому не исключено, что это была деловая встреча.

Также возможен вариант, что блондинка просто подсела к Дурову ради фото. О желании получить минуту славы говорят и ее сторис. Девушка смакует большое количество просмотров и теории, которые подписчики строят в комментариях. Кстати, согласно одной из них, фото не настоящие и сделаны с помощью нейросети.

Дурова замечают в компании новой девушки не в первый раз. В прошлый раз слухи о личной жизни подогрели фото на тематической вечеринке в честь Хеллоуина. История о любви развалилась. Дуров даже не знал девушку, она просто подошла сделать фото.