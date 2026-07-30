В Ярославской области опять подорожал бензин: актуальные цены

В Ярославской области подорожал бензин Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области снова подорожало топливо. Об этом в рамках еженедельного мониторинга рассказали в Ярославльстате.

Специалисты сравнили показатели на начало прошлой недели (с 20 июля) и нынешней (27 июля). Как оказалось, средняя цена литра выросла по всем видам топлива.

АИ-92 — с 63,06 до 63,18;

АИ-95 — с 67,76 до 67,90;

АИ-98 и выше — с 93,46 до 93,64;

дизельное топливо — с 78,23 до 78,36.

Согласно данным Ярославльстата, цены на нефтепродукты летом увеличиваются каждую неделю. С марта 2026-го бензин всех видов подорожал на несколько рублей.

С весны бензин подорожал на несколько рублей Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

В июне 2026 года в России и Ярославской области случился дефицит топлива: АЗС начали вводить ограничения на продажу бензина, а люди штурмовали заправки, стоя в. очередях. Многие станции стояли сухими.

В середине июля ярославские власти начали отмечать улучшение ситуации с поставками бензина. По их мнению, количество АЗС, имеющих в наличии топливо, значительно увеличилось.

«Это свидетельствует о постепенной стабилизации товарных потоков и перенастройке логистических цепочек», — рассказывали власти 18 июля.

Улучшение ситуации на заправках заметили и сами водители. В соцсетях улеглось волнение по поводу ограничений. Однако, нашлись и те, кто не почувствовал изменений.

Эксперты выделили несколько причин дефицита топлива летом: — снижение объемов производства топлива из-за ремонтов нефтеперерабатывающих заводов; — сельскохозяйственный сезон; — высокий автомобильный сезон и ажиотажный спрос. В России ввели запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы избежать дефицита в высокий сезон. Он действует с 1 апреля по 31 июля.