В Ярославской области опять подорожал бензин: актуальные цены

В Ярославской области снова подорожало топливо. Об этом в рамках еженедельного мониторинга рассказали в Ярославльстате.
Специалисты сравнили показатели на начало прошлой недели (с 20 июля) и нынешней (27 июля). Как оказалось, средняя цена литра выросла по всем видам топлива.
АИ-92 — с 63,06 до 63,18;
АИ-95 — с 67,76 до 67,90;
АИ-98 и выше — с 93,46 до 93,64;
дизельное топливо — с 78,23 до 78,36.
Согласно данным Ярославльстата, цены на нефтепродукты летом увеличиваются каждую неделю. С марта 2026-го бензин всех видов подорожал на несколько рублей.
В июне 2026 года в России и Ярославской области случился дефицит топлива: АЗС начали вводить ограничения на продажу бензина, а люди штурмовали заправки, стоя в. очередях. Многие станции стояли сухими.
В середине июля ярославские власти начали отмечать улучшение ситуации с поставками бензина. По их мнению, количество АЗС, имеющих в наличии топливо, значительно увеличилось.
«Это свидетельствует о постепенной стабилизации товарных потоков и перенастройке логистических цепочек», — рассказывали власти 18 июля.
Улучшение ситуации на заправках заметили и сами водители. В соцсетях улеглось волнение по поводу ограничений. Однако, нашлись и те, кто не почувствовал изменений.
Эксперты выделили несколько причин дефицита топлива летом:
— снижение объемов производства топлива из-за ремонтов нефтеперерабатывающих заводов;
— высокий автомобильный сезон и ажиотажный спрос.
В России ввели запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы избежать дефицита в высокий сезон. Он действует с 1 апреля по 31 июля.
Всю актуальную информацию об обстановке с топливом публикуем в нашем сюжете «Что с бензином».