Завыли сирены, на складе Wildberries начался пожар: подробности атаки на Удмуртию

Огонь уже тушат Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Удмуртии завыли сирены после объявления опасности атаки беспилотников. В Wildberries подтвердили удары по своему складу в городе Сарапуле. Там начался пожар. Все, что известно о происшествии к этому часу, рассказываем в нашем материале.

«В связи с объявленной воздушной тревогой на логистическом объекте компании в Сарапуле проведена заблаговременная эвакуация. Из-за атаки на объекте возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты», — сообщили в пресс-службе RWB.

В компании уточнили, что логистические цепочки перестроили. Прием поставок и отгрузка заказов продолжаются на других объектах, говорится в сообщении в Telegram-канале RWB.

Врио губернатора Удмуртии Ольга Абрамова объявила о включении сирен в Кизнерском, Граховском, Можгинском, Алнашском, Киясовском, Сарапульском, Камбарском, Каракулинском районах, а также в городах Можга и Сарапул. Она призвала жителей не паниковать, не пытаться сбивать дроны и не фотографировать их, а позвонить в 112.