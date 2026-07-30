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Происшествия Атаки БПЛА Завыли сирены, на складе Wildberries начался пожар: подробности атаки на Удмуртию

Завыли сирены, на складе Wildberries начался пожар: подробности атаки на Удмуртию

Работников эвакуировали

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Огонь уже тушат | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUОгонь уже тушат | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Огонь уже тушат

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

В Удмуртии завыли сирены после объявления опасности атаки беспилотников. В Wildberries подтвердили удары по своему складу в городе Сарапуле. Там начался пожар. Все, что известно о происшествии к этому часу, рассказываем в нашем материале.

«В связи с объявленной воздушной тревогой на логистическом объекте компании в Сарапуле проведена заблаговременная эвакуация. Из-за атаки на объекте возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты», — сообщили в пресс-службе RWB.

В компании уточнили, что логистические цепочки перестроили. Прием поставок и отгрузка заказов продолжаются на других объектах, говорится в сообщении в Telegram-канале RWB.

Врио губернатора Удмуртии Ольга Абрамова объявила о включении сирен в Кизнерском, Граховском, Можгинском, Алнашском, Киясовском, Сарапульском, Камбарском, Каракулинском районах, а также в городах Можга и Сарапул. Она призвала жителей не паниковать, не пытаться сбивать дроны и не фотографировать их, а позвонить в 112.

Об атаке дронов власти еще не заявляли. Пока не известно, есть ли пострадавшие и разрушения на складе или других территориях региона.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Удмуртия Wildberries Пожар Атака беспилотника
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Комментарии
2
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2 минуты
Сколько можно?
Гость
5 минут
какой кошмар...
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