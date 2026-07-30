Что изменится для водителей с 1 сентября? Минтранс обновил правила

Водителю должны предоставить непрерывный отдых Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

С 1 сентября в России начнет действовать новый порядок режима труда и отдыха водителей. Минтранс утвердил документ, который заменит действующие правила и будет регулировать, сколько времени можно находиться за рулем, когда положены перерывы и в каких случаях рабочая смена может длиться до 12 часов.

Что останется, а что изменится

Базовая норма рабочего времени сохранится — не более 40 часов в неделю. Если соблюдать ежедневную продолжительность работы невозможно, работодатели смогут применять суммированный учет рабочего времени — обычно за месяц, а в отдельных случаях за период до трех месяцев.

Продолжительность смены при таком режиме, как правило, не должна превышать 10 часов. Однако для некоторых категорий водителей предусмотрены исключения. Например, сотрудники такси, аварийных, коммунальных и инкассаторских служб в отдельных случаях смогут работать до 12 часов за смену.

Когда можно будет отдохнуть

Если рабочая смена превышает четыре часа, водителю обязаны предоставить перерыв продолжительностью от 30 минут до двух часов. При смене более восьми часов допускается два перерыва.