«Утром просыпаюсь — полтора миллиона просмотров». Как 67-летняя массажистка покоряет интернет танцами на шпильках — ее секрет

Ольга не боится ярких оттенков Источник: личный архив Ольги Исаковой

Бывшая массажистка из Хакасии Ольга Исакова даже не думала, что, уйдя на заслуженный отдых, станет звездой интернета. Впрочем, глядя какие па эта стройная дама на высоченных шпильках исполняет на танцплощадке, в жизни не поверишь, что она уже на пенсии.

Курорт «Жемчужный» в Шире наслышан о танцах Ольги уже 30 лет, а вот интернет узрел это впервые в 2026 году. Сколько нарядов у Ольги Борисовны, изменилось ли что-то в ее жизни после обретенной популярности и что она советует женщинам, которые боятся быть собой, узнала корреспондентка NGS24.RU Татьяна Зарва.

«Зачем мне огороды, дачи?»

Ольга с фанатами Источник: личный архив Ольги Исаковой Справа ее дочь Алена Источник: личный архив Ольги Исаковой

По словам дочери Ольги Борисовны Алены, заниматься собой она стала после того, как подняла детей на ноги. Двух дочерей после развода с мужем она воспитывала в одиночку, и время на себя стала находить, когда у обеих появились свои семьи.

— Мама начала танцевать, и конкретно занялась собой, после того, как вырастила нас, — выдала замуж. Она потихоньку начала приходить в себя и начала где-то там проявляться, — говорит Алена.

При этом сама Ольга в разговоре с корреспондентом NGS24.RU отмечает, что танцы были в ее жизни всегда. Просто она не так активно ими занималась, а подглядывала движения в шоу по телевизору.

— Просто я любитель танцев, у меня нет никакого профессионального образования. На базе со мной живут люди, и они спорят, говорят: «Это только профессионал так может танцевать». Я говорю: «Нет, я просто смотрела телевизор — „Танцы со звездами“». Когда передачи шли, я оттуда потихонечку эти движения красивые брала, — говорит Ольга.

В отличие от своих ровесниц, Ольга Борисовна не ведет хозяйство, у нее нет огорода. Как говорит ее дочь Алена, у них никогда не было дачи, а всю жизнь семья прожила в квартире. Времени на огород, по словам Ольги Борисовны, не было из-за работы — всю жизнь она трудилась массажистом и помогала даже трудным деткам.

— Раньше я работала, лечила очень сложные болезни, поэтому я так уставала, что не до огорода было. Зачем мне огороды, дачи, когда я могла спокойно за деньги пойти и так же всё купить? Просто на это не хватало сил, — объясняет Ольга.

На курорте «Жемчужный» в селе Шира (Республика Хакасия) она проводит один из трех месяцев лета ежегодно, иногда берет с собой свою дочь Алену. При этом танцы — не единственное, чем она там занимается: остальное свободное время проводит на велосипеде или роликах, а еще любит пляж, но для Ольги это место, где она не просто лежит и загорает.

— Я поплавала, обсохла и быстренько начинаю все-все на себя наносить. Все эти масла, кремы, и меня это прямо вот вдохновляет, что кожа красивая, — говорит она.

Речь идет о массажных и косметических маслах и антицеллюлитных кремах. Пока остальные отдыхающие просто загорают или купаются, Ольга Борисовна работает над собой.

Алкоголя в ее жизни нет и не было никогда, она не любит шумные компании и застолья. Декоративной и уходовой косметикой Ольга Борисовна почти не пользуется — только помада для губ, лед и самодельный крем из водорослей.

«Мы каждый год приезжаем, чтобы полюбоваться вами»

Источник: alenia19770421 / Instagram*

Своими нарядами Ольга Борисовна привлекала внимание всегда, но настоящую известность ей принес курорт «Жемчужный» в Шире, куда она ездит уже 30 лет. Здесь яркую танцующую женщину быстро заметили, и после дискотек к ней стали подходить с комплиментами — и ей это очень нравилось.

— Для меня это прямо праздник! Я приезжаю — меня уже тут ждут. У меня тут уже друзья появились, они говорят: «Мы каждый год приезжаем любоваться вами», — добавляет она.

На курорте Ольгу Борисовну узнавали даже по роликовым конькам, а однажды и вовсе приняли за ребенка.

— Нам было очень смешно: здесь отдыхали санатории и детские лагеря, и ребята в первый день не поняли, что на роликах едет не девочка, а женщина. Один мальчик кричит: «Девочка!», а когда я спускалась сверху из столовой, там все три отряда лежали от смеха.

Один из них говорит: «Ну и девочку ты нашел! Там бабушка», и они всегда кричали мне, когда шли на дискотеку или в столовую: «Наша девочка идет!» Мне было приятно, потому что я была в топике и шортах, и они приняли меня за девочку. Ну это же приятно, — рассказывает Ольга.

При этом уже тогда женщина сталкивалась с неоднозначным мнением людей в свою сторону, часто ее поведение и наряды комментировали прохожие и чаще всего говорили, что она занимается этим от безделья.

— Мне далеко ходить не надо, у меня, когда я еду куда-то на отдых, у меня знакомые сидят на лавочках. Я прохожу мимо них с роликами в руках, и они говорят: «Ой, ну ты от безделья». Я говорю: «Да, от безделья». А про себя думаю: то один внучок приболел, то другой, то там еще что-то. Они-то не знают моей жизни, — говорит она.

«Полдома из дома»

Те, кто называет ее увлечение бездельем, вряд ли представляют себе масштаб подготовки: только на месяц отдыха Ольга Борисовна берет с собой около 40 разных нарядов — и подбирает их полностью сама.

— Внук везет и говорит: «Полдома из дома», а я говорю: «Нет, не полдома, одну треть», потому что осталось дома 18 шикарнейших туфель. А самые удобные взяла с собой, потому что танцуем три часа без передышки.

Поэтому обувь для Ольги Борисовны — отдельная забота. Танцует она не присаживаясь, поэтому туфли должны выдерживать серьезную нагрузку — на это способна далеко не каждая пара.

— Есть такие неудобные туфли, в которых ты выдерживаешь два часа, а потом ноги просто взрываются.

Зиму тоже проводит активно и ярко Источник: личный архив Ольги Исаковой Внучка, дочка и сама Ольга Источник: личный архив Ольги Исаковой

Любимая пара на шпильке 13 сантиметров, например, не выдержала испытания курортным асфальтом и треснула прямо в этом сезоне. Дома у нее есть пара на 15 см, но она уже не для танцев, а исключительно для фотографий.

— Для меня это уже предел. У меня начались проблемы со стопой. Я уже могу [в них] только фотографироваться в одежде, как модель.

Свои наряды Ольга ищет не на маркетплейсах, а в офлайн-магазинах в Черногорске или Абакане, но шопоголизмом не страдает. Нередко ее новые образы получаются из вещей, которые она купила давно, и новой блузки. При этом Ольга обращает внимание не на те вещи, которые скроют ее или будут удобными, а на что-то привлекающее внимание.

— Я стараюсь подбирать такие наряды, но чтобы они были как бы экстремальными. Ну то есть такие короткие, что некоторые пожилые люди меня даже не хотят узнавать. А вот молодежь принимает меня на ура.

«Я даже не была готова к тому, что попаду в Instagram*»

Популярность в Сети пришла к Ольге Борисовне внезапно. Сначала видео с ней в Instagram* опубликовала мастер по наращиванию ресниц Виктория. Затем ролик завирусился и в других соцсетях: кто-то делал по нему мемы о том, каким хочет быть в старости, кто-то просто восхищался в комментариях.

Сама Ольга Борисовна узнала о масштабах популярности не сразу. В «Жемчужном» одновременно с ней отдыхали сразу восемь блогеров — и это выяснилось только на третий день.

— Первая блогер подбежала ко мне и говорит: «Вы вчера танцевали с моим мужем, знаете, сколько просмотров набрали? Я утром просыпаюсь — полтора миллиона просмотров». К обеду было два миллиона. И она говорит: «Пожалуйста, посмотрите, не бросайте это, потому что вами заинтересовались», — вспоминает женщина.

Источник: _eva_lashes.pmu_krsk / Instagram*

Одновременно подписчики начали спрашивать, почему у такой популярной героини нет своей страницы, — и тут выяснилось, что страница на самом деле уже была, просто заброшенная.

Более ранняя попытка выйти в соцсети тоже имела место: ролики с танцами Ольги Борисовны дочь выкладывала в TikTok еще раньше, но тогда видео набрало всего 70 тысяч просмотров, и семья решила отказаться от этой затеи.

— Ну была у тебя страница, мы просто забросили ее, — говорит Алена. — Ей вообще не до страницы, и у нас у всех свои дела.

Возобновить страницу Ольгу Борисовну уговорила внучка Катарина — та самая, которую происходящее удивило не меньше остальных.

— Очень сложно как бы втянуться в соцсети, — признается Ольга. — Когда я услышала одного астролога, Анджелу Перл, она рассказывала про Рыб, как мы проведем июль. Она написала, что у вас будет огромная звездность. Я думаю: у меня каждый год звездность, я уже привыкла. Но я даже не была готова к тому, чтобы попасть в Instagram*(экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

При этом Ольга Борисовна не планирует ограничиваться репостами в запрещенной соцсети и рассчитывает начать вести блог самостоятельно, а не через внучку.

— Рост должен быть и у бабушек. Например, сейчас у нас проходит программа здоровья. И я про себя думаю: «С сентября пойду на йогу, пойду учиться работать с компьютером, чтобы мне было легко работать в интернете». И теперь я верю, что Анжела правильно сказала: в этом году меня ждут большие перемены, — говорит она.

Журналисты NGS24.RU — не первые, кто обратил внимание на Ольгу Борисовну. Еще до этого интервью героиня успела дать комментарий для «Золотого яблока», а ее видео заметила даже телеведущая Яна Чурикова, которая призналась, что стала настоящей фанаткой танцующей пенсионерки.

Источник: yana_chu / Instagram*

«Танцы я никому не отдам»

Несмотря на внезапную славу, Ольга Борисовна не собирается бросать танцы — для нее это не имидж и не часть образа, а личное время, которым она не готова жертвовать ни ради кого.

— Это моя жизнь. Это уже всё, и никто у меня ее [не отнимет]. Я всегда говорю, даже когда меня останавливают и спрашивают: «Можно с вами поговорить, пообщаться? Давайте договоримся о времени». Я говорю: «Нет, танцы я никому не отдам». Что бы там ни говорили.

Подходят друзья: «Оля, мы туда-то пойдем, давай с нами». Нет, я никому не отдам свои танцы. Это мое время. Я не понимаю, когда меня отрывают от танцев, — говорит Ольга.

Несмотря на бодрость и энергию, годы всё же берут свое — даже у самой активной пенсионерки курорта.

Раньше Ольга Борисовна вставала в пять утра, чтобы успеть подышать морским воздухом и поплавать, пока вода еще теплая, а потом спала до девяти. Сейчас распорядок дня изменился — не потому, что стало лень, а потому, что танцы стали больше утомлять.

— Я вставала очень рано — в пять утра, еще успевала поплавать. Приходила домой и спала до девяти часов. Это было раньше. Сейчас я немного избаловалась — танцы меня уже немного утомляют. Поэтому мне нужно больше спать. Я уже не встаю в пять часов, могу спокойно встать в полдесятого-десять, — отмечает пенсионерка.

Источник: alenia19770421 / Instagram*

Питание у нее легкое: салат, фрукты, ничего тяжелого. Почти весь день Ольга Борисовна проводит на пляже — плавает, ухаживает за собой. А перед танцами и вовсе старается ничего не есть — чтобы вся энергия уходила на танцпол, а не на переваривание пищи.

— На танцы еду — ужинать нельзя. Потому что если я поужинаю, таких танцев не будет, я не смогу так красиво танцевать, буду думать о желудке. Поэтому в четыре часа я съела фрукты — и всё, тема закрыта.

И вот мы уже танцуем с таким хорошим настроением, что в желудке тихо и спокойно, ничего не переваривается. И вся моя энергия уходит на танцы. А когда человек поел, вся энергия уходит на переваривание, — объясняет она.

Но самая непростая часть дня начинается уже после танцпола — и именно она стоит за той легкостью, с которой Ольга Борисовна двигается на публике.

— Каждый вечер, когда я прихожу с танцев, у меня начинают ныть ноги. Шпильки — это очень сложно, в таком возрасте уже есть изменения в стопе. И до двух часов ночи я борюсь с ногами.

«25 лет одна и та же музыка»

Назвать одну любимую песню Ольга Борисовна не может — говорит, что любит всё молодежное и предпочитает живую музыку с постоянно обновляющимся репертуаром, а не одну и ту же мелодию из года в год.

— У меня даже любимые так трудно назвать. Я всё люблю молодежное. И я прямо с духовым оркестром, которые в Абакане в «Орленке» играют по пятницам, немножко вхожу в неприятный разговор. Я говорю: «Это что такое? 25 лет одна и та же музыка. Это уже надоело, давайте как-то меняемся», — говорит она.

По ее словам, местный духовой оркестр в Абакане годами не меняет программу — и это ее откровенно раздражает. Спасение нашлось в отдельных дискотеках по субботам, куда собирается едва ли не полгорода.

— Посидеть, послушать одну и ту же музыку 25 лет — тоже устанешь, это неинтересно. А потом придумали, спасибо «Орленку», они нам стали дискотеки устраивать по субботам. Раз в неделю обыкновенный диджей включает музыку, и без передышки каждые две минуты идет новая песня. И мы там пляшем. Знаете, там полгорода собирается на дискотеку. А на духовой не хотят идти, потому что там не меняется ничего, — говорит она.

А вот в Минусинске, куда Ольга Борисовна специально ездила танцевать, всё совсем иначе — местный духовой оркестр оказался готов подстраиваться под ее пожелания.

— А Минусинск — молодцы, я к ним ездила. Я подхожу к ним и говорю: «А можно мне вот рок-н-ролл?» Они говорят: «Будет вам рок-н-ролл». Представьте, духовой соглашался даже с моими пожеланиями. И они сразу, как только я в Instagram*(экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) влетела, написали комментарий: «Мы ее знаем, она к нам приезжала танцевать».

Ради этого ей приходилось проделывать неблизкий путь: из Черногорска в Абакан, а оттуда еще дальше — в Минусинск.

— Представьте, я добиралась из Черногорска до Абакана, из Абакана — до Минусинска. Это же надо тоже вот так вот желание такое иметь, чтоб столько дорог проехать, чтоб только потанцевать. Я очень любила именно духовой минусинский оркестр — они вживую пели очень красиво, очень много песен, и меняли программу каждую неделю.

А вот в родном Абакане, признается она, ничего меняться не собирается — и танцевать под старую программу она уже не готова.

— Абакан — они как-то далеки от того, чтобы обновить репертуар. Они не хотят никак, и бабушки отказываются репертуар менять. Я говорю: «Ну значит, я еще не старая, если бабушки те отказываются, а я не хочу под такую музыку танцевать». Я сейчас обхожу этот духовой всеми силами, — добавляет Ольга.

«Освободиться от всех комплексов»

Катается на велосипеде в Абакане Источник: личный архив Ольги Исаковой И не боится ярких цветов Источник: личный архив Ольги Исаковой

На вопрос, что бы она посоветовала женщинам ее возраста или молодым людям, которые боятся проявляться и стесняются осуждения, Ольга Борисовна отвечает просто: избавиться от комплексов и стать свободнее.

— Я бы сказала самое простое: чтобы они были открыты, свободны в полете. То есть освободить себя от всех комплексов. А у нас многие говорят: вот я выпью сейчас рюмочки две-три, тогда я могу еще танцевать. Я говорю: я никогда не выпивала. Я всегда только слышала музыку, и мне этого было достаточно.

По ее наблюдениям, у молодежи сегодня другое понятие свободы — многим кажется, что без алкоголя танцевать невозможно. Но она видит и обратные примеры: молодые люди, которые подходят к ней сами, восхищаются и хотят показать ее в пример собственным мамам.

— Молодежь ко мне прямо вот обниматься идут и фотографироваться. Говорят: мы восхищены, показываем маме — вот будь такой, как Ольга Борисовна. Я бы хотела, чтобы у меня мама такая была. И все мечтают о том, чтобы у них такие мамы были.

Дочь Алена соглашается: секрет не в возрасте, а в отказе жить по одному и тому же шаблону — быт, работа, дом.

— Люди живут так: быт, быт, работа, дом, работа — дом. Мы так не можем жить. Нам надо какие-то приключения. Захотела — пошла в горы, захотела — к маме приехала потанцевать. Просто хочется жить интересно.

* Instagram — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.