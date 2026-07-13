«Все АЗС по нулям»: ярославна показала гигантскую очередь на заправку на М-8 — видео

Автомобилисты в Ярославле выстроились в гигантскую очередь на АЗС. На улице Шевелюха стояли на обочине от одной «Газпромнефти» до второй в районе 22:00 12 июля.
«Ночью в городе все АЗС были по нулям, это „Газпром“ на М-8, на Шевелюхе в Заволжском районе», — прокомментировала видео читательница 76.RU.
Ситуация с топливом обострилась в регионе с вечера четверга, 9 июля. В выходные ярославцы то и дело публиковали видео с ожидающими автомобилистами.
Как рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, в Ярославль стали приезжать за бензином жители соседних регионов, где обстановка на заправках еще хуже. Он также отвечал на вопрос, почему в городе, где стоит НПЗ, есть проблемы с поставками топлива.
«Ярославский нефтеперерабатывающий завод входит в крупный федеральный холдинг. И распределение произведенного топлива определяется не здесь, а исключительно на федеральном уровне», — прокомментировал Михаил Евраев.
Ранее мы публиковали 5 способов, как узнать о наличии бензина на заправках. «Сухими» стали АЗС на трассе М-8 в сторону севера — Вологодской и Архангельской областей.
Об обстановке на заправках в онлайн-режиме сообщаем в нашей трансляции.