«Все АЗС по нулям»: ярославна показала гигантскую очередь на заправку на М-8 — видео

В Ярославле очереди на АЗС стали собираться по ночам Источник: читатель 76.RU

Автомобилисты в Ярославле выстроились в гигантскую очередь на АЗС. На улице Шевелюха стояли на обочине от одной «Газпромнефти» до второй в районе 22:00 12 июля.

«Ночью в городе все АЗС были по нулям, это „Газпром“ на М-8, на Шевелюхе в Заволжском районе», — прокомментировала видео читательница 76.RU.

Ситуация с топливом обострилась в регионе с вечера четверга, 9 июля. В выходные ярославцы то и дело публиковали видео с ожидающими автомобилистами.

Очередь на заправку на Шевелюхе Источник: читатель 76.RU

Очередь из автомобилей растянулась между двумя АЗС на улице Шевелюха Источник: Яндекс. Карты

Как рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, в Ярославль стали приезжать за бензином жители соседних регионов, где обстановка на заправках еще хуже. Он также отвечал на вопрос, почему в городе, где стоит НПЗ, есть проблемы с поставками топлива.

«Ярославский нефтеперерабатывающий завод входит в крупный федеральный холдинг. И распределение произведенного топлива определяется не здесь, а исключительно на федеральном уровне», — прокомментировал Михаил Евраев.

Ранее мы публиковали 5 способов, как узнать о наличии бензина на заправках. «Сухими» стали АЗС на трассе М-8 в сторону севера — Вологодской и Архангельской областей.