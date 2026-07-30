Мягкий, но обтекаемый: эксперты объяснили скрытые угрозы первого в России закона об ИИ

26 июля президент подписал первый закон об ИИ Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Президент России Владимир Путин подписал первый в истории страны закон, который регулирует сферу искусственного интеллекта. Чтобы разобраться в сути документа и в том, какие изменения коснутся разработчиков и простых пользователей, наши коллеги из NGS.RU поговорили с президентом одной из крупнейших некоммерческих ИТ-ассоциаций в России, а также представителем одной из бизнес-школ Сколково. Подробности — в материале.

Суть закона: о чём он на самом деле

На днях Владимир Путин подписал № 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации». Документ опубликован на портале правовых актов. В22 страницы и 13 статей. Основная часть норм вступает в силу с 1 марта 2027-го.

По словам президента ассоциации «Сибакадемсофт» Ирины Травиной, документ касается только «больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта». К ним относятся нейросетевые продукты крупных компаний — например, ГигаЧат Сбера или Алиса AI Яндекса.

По закону разработчики таких продуктов смогут получить господдержку — но при условии, что модель соответствует российскому законодательству и «традиционным ценностям».

«Документ закладывает новую законодательную практику. Он вводит базовые понятия, без которых дальнейшее развитие ИИ в России было бы невозможным», — отмечает Травина.

Руководитель направления «Инновации и цифровые технологии» бизнес-школы «Сколково» Владимир Коровкин добавляет, что в законе очень мало конкретики. Его задача — создать фундамент для регулирования рынка.

«То, как конкретно всё это будет происходить, будет определяться подзаконными актами», — уточняет он.

Основные претензии к закону

В апреле 2026 года Минцифры вынесло проект закона на общественное обсуждение. Документ стал предметом споров в ИТ-сообществе. Основные претензии касались трех блоков: маркировки контента, ответственности разработчиков и авторских прав.

Маркировка. В первоначальной версии законопроекта маркировка была обязательной для всех фото‑, видео‑ и аудиоматериалов, созданных с помощью ИИ. Бизнес назвал это требование избыточным, а иногда — технически невыполнимым. В итоге в финальном тексте маркировку сделали добровольной. Как отмечает Ирина Травина, маркировать ИИ-контент — пока что право, а не обязанность.

Ответственность разработчиков. Еще один камень преткновения — кто именно отвечает за результат работы нейросети. Где заканчивается ответственность создателя модели и начинается ответственность интегратора или владельца предприятия, до сих пор неясно. «Дополнительная ответственность разработчиков, операторов и владельцев ИИ-сервисов будет означать, что их можно будет привлечь к ответственности в любом случае, независимо от того, принимали они меры по защите от запрещенного контента или нет», — поясняет Травина.

Авторские права. Закон разрешает использовать чужие тексты, картинки и музыку для обучения нейросетей. Это не считается нарушением, если данные использованы «для анализа и сравнения».

Владимир Коровкин отмечает, что в этом пункте много непонятного. Кто и как будет контролировать процесс и фиксировать нарушения — в законе не прописано. По его словам, российское законодательство в этой сфере традиционно было мягче европейского: у нас, в отличие от Европы, например, пересъемка чужой композиции не считается нарушением, если не скопирована непосредственно фотография. Но в случае с ИИ масштабы использования данных несопоставимы с ручным копированием, поэтому старые подходы могут не сработать.

Закон впервые затрагивает тему авторских прав применительно к ИИ и это важный шаг вперед, уверен Владимир Коровкин.

«Тот станет властелином мира»

По словам Ирины Травиной, закон закладывает понятийную базу, которой раньше не хватало компаниям. Владимир Коровкин добавляет, что новый законопроект стал фундаментом для дальнейшего законотворчества, но пока задает лишь общие контуры.

Напомним, что о необходимости обеспечения технологического суверенитета в сфере ИИ Владимир Путин заявлял еще в 2019 году. На совещании по стратегии развития он подчеркивал: «Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере ИИ, последствия нам всем понятны, — тот станет властелином мира».

При этом для обычных пользователей закон ничего не меняет. Вопреки первоначальным опасениям ИТ-сообщества, он не запрещает пользоваться западными ИИ-моделями — ChatGPT, Claude и другими. Документ получился довольно мягким, а формулировки — обтекаемыми. Однако в отрасли сохраняются опасения, что нормативное регулирование может ужесточиться после принятия подзаконных актов.

При этом для обычных пользователей закон ничего не меняет — он не скажется на качестве работы популярных ИИ-сервисов.