«Начал угрожать штрафом в 300 тысяч». Сотрудники склада Wildberries — о том, как требовали открыть ворота блоков при атаке БПЛА

История, как сотрудники склада Wildberries в Электростали выжили в день атаки дронов Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

«Сначала нам кажется, что это где-то далеко. А потом это становится очень близко. Скорее бы всё это закончилось…»

Такими словами завершил молебен священник на месте трагедии после атак БПЛА по складу Wildberries в Электростали 18 июля. Его, а также муллу пригласили сотрудники, работавшие в одном из крупнейших логистических центров Подмосковья. Теперь на этом месте — лишь руины.

Десятки работников предприятия 27 июля приехали возложить цветы и помолиться о здоровье пострадавших. Трагедия объединила всех, кто до этого примелькался друг другу, но зачастую даже не знал имен.

Сотрудники Wildberries молятся в поддержку пострадавших при атаке БПЛА Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

После атаки на склад, по официальным данным, погиб 25-летний уроженец Таджикистана Наврузджон Содиков, пострадали 57 человек.

«Если бы я не побежала к выходу, то всё»

«Я хорошо запомнила этот день. Мы с мужем пришли где-то в двадцать минут пятого, зашли на блок, переоделись, прошли охрану, дошли до третьего блока и услышали первый взрыв, — начала свой рассказ сотрудница Wildberries Ася. — Если не ошибаюсь, первый беспилотник взорвался на десятом блоке. Потом мы услышали второй взрыв, затем третий, и мы побежали в сторону шестого блока».

Ее распирала злость, она говорила без пауз и была готова рассказать всё, что произошло в тот жуткий день.

«Когда мы добежали, все люди уже стояли внутри, ближе к мезонину, и их всех гнали туда. Не отпускали, — вспоминала Ася. — Я подбежала к старшим то ли четвертого, то ли шестого блока, я их не знала. Подхожу и говорю: „Откройте ворота!“ Чтобы люди смогли выбежать, потому что автоматика закрыла ворота».

Мне сказали, не откроют. Я стала орать. Он мне рот начал затыкать, угрожать штрафом в 300 тысяч. Ты, говорит, на меня не ори, на мужа будешь орать. Ася сотрудница Wildberries, работала в ночь 18 июля

Сотрудники Wildberries пришли помолиться за пострадавших на 9-й день со дня трагедии Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Складской мезонин — это многоуровневая стеллажная конструкция, которая позволяет эффективно использовать вертикальное пространство склада, создавая дополнительные уровни для хранения товаров, организации рабочих зон, офисных помещений или производственных процессов.

Многие стояли в этом мезонине по приказу старших кураторов. В это время продолжались прилеты. По словам девушки, разбираться, как действовать, было некогда — на верхних ярусах уже мог начаться пожар.

«В итоге нас перекинули на седьмой блок, но я просто не могла так стоять, меня всё это не устраивало, — возмущалась Ася. — Меня как будто Господь подталкивал выбежать. Я снова побежала к старшим. Они там стояли, я говорю: „Открывайте ворота!“, потому что уже 8–10 взрывов было. По каким точно блокам били, не знаю».

Для многих коллеги со склада были как вторая семья Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Они мне снова сказали: «Сейчас ты слушаешься меня, иди стой ко всем, где все стоят, не рыпайся». Но я побежала к воротам, и там стоял грузчик, я ему скомандовала: «Открывай ворота!» После этого люди все выбежали. Ася сотрудница Wildberries, работала в ночь 18 июля

По ее словам, за время атаки старшие загнали очень многих на седьмой блок под мезонин.

«Они на первом этаже под сеткой были, — добавила Ася. — Боюсь, что они не успели. Когда я выбежала, дрон прилетел буквально через минуту прямо по седьмому блоку. Очень много людей оставалось там. Что с ними, я до сих пор не знаю».

Сотрудница WB утверждает, что среди этой группы не видела никого из знакомых. Несколько человек успели выбежать прямо за ней: муж, знакомая Лена и ребята-грузчики, которые и открыли ворота.

Если бы я не побежала бы к выходу, то всё. Ася сотрудница Wildberries, работала в ночь 18 июля

Что осталось от одного из блоков склада Wildberries в Электростали Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Затем Ася со знакомыми поднялась на небольшой холм вдоль забора. Через мгновение еще несколько беспилотников врезались в здание. Тогда они все побежали в сторону парковки.

«Когда беспилотник ударил прямо в блок рядом с КПП № 1, металлический шарик попал в наше лобовое стекло и разбил его, — рассказала Ася. — Тут еще у людей машины стояли. У нас переднее разбило, у некоторых — заднее. Всё вдребезги. Дроны были начинены шариками. Это был дикий ужас, люди кричали».

Трагедия на складе Wildberries в Электростали Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Тушили, пока новые и новые дроны врезались в склад

Похожую историю рассказала Светлана (имя изменено), которая в то утро работала на 9-м блоке. Мы говорим с ней во время панихиды. Люди продолжают нести цветы. Черные ленточки и легкое перешептывание с тихим вопросом: «А сколько же на самом деле людей пострадало?»

«Как только прогремел первый взрыв на десятке, мы сразу оставили рабочие места. Подошли к воротам, но кто-то из старших сказал, чтобы мы не торопились на улицу — там может быть небезопасно, — вспоминала девушка. — Ведь никто не знал, что там творится. Через минуту мы всё-таки стали спрыгивать с ворот, где загружались фуры. И, как оказалось, вовремя. Пока мы мешкали и думали, куда бежать, я оглянулась: мезонин нашего блока уже горел».

Десятки сотрудников Wildberries пришли на молебен в память о трагедии на складе в Электростали Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

По словам очевидцев, люди сначала выстраивались вдоль забора. Часть пыталась бежать к автомобилям, другие возвращались, чтобы вытащить раненых, пока на верхних ярусах стеллажей разгоралось пламя. При этом работники отмечают, что пожарная система сработала оперативно.

Подобную картину видели сразу несколько человек. Зухра (имя изменено), работавшая в тот день, рассказала, что в момент первых ударов была на улице.

«Помню: упал беспилотник, я оказалась прямо возле шестого блока, — вспоминала Зухра. — Оттуда начали эвакуировать людей, через время подъехала скорая. В это время дроны продолжали падать на блоки. И только потом из седьмого начали выходить люди — один за другим».

Место трагедии в Электростали, где дроны атаковали склад Wildberries Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Девушка сообщила, что пострадавших и раненых лично не видела. В тот момент она с коллегами бежала в сторону парковки, где они смогли укрыться. Многие кричали, а блоки полыхали один за другим. Спустя какое-то время людей стали забирать автобусы.

Работники помогают друг другу

Трагедия объединила сотрудников склада. Люди помогают друг другу продуктами, контактами и координируют всю информацию в общих чатах. Среди волонтеров оказались две бывшие сотрудницы, которые состоят в профсоюзе экс-работников WB.

По словам Анны Епериной и Галины Воробьевой, сейчас десятки людей находятся в больницах. Волонтеры предлагают им помощь в восстановлении документов, обеспечивают продуктами, а также помогают связаться с родственниками.

«Мы были в больницах Орехово-Зуева и Павловского Посада, где нашли пострадавших. Принесли им воды, салфеток, продуктов, лекарств, если было необходимо», — рассказала Галина Воробьева.

Сотрудники склада Wildberries несут цветы к месту трагедии Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

По ее словам, многие могли лишиться телефонов, документов и других важных вещей — они были оставлены в ящиках с личными вещами либо утеряны при эвакуации.

У некоторых складов после пожара сохранились стены Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Девушка считает, что из-за проблем с эвакуацией могли пострадать люди, остававшиеся в мезонине. Еперина сама долгое время работала инструктором на складе WB и обучала персонал. В беседе с корреспондентом MSK1.RU она предположила, почему эвакуация была суетливой и людей не выводили сразу.

«Этот мезонин — пространство между стеллажами. По сути, это ловушка, — поделилась Анна Еперина. — Там всё легко загорается, а при взрыве конструкция может обрушиться и завалить человека. Оставаться там было нельзя. Но руководители блоков могли не сразу принять такое решение, потому что не понимали, сколько беспилотников летит и что пожар уже начался. Для компании простой недопустим: если бы всё обошлось легко, условно, беспилотник ударился в забор, работу бы продолжили».

Молебен у склада Wildberries в Электростали Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Еперина и Воробьева также уверены, что реальное число пострадавших превышает официальные данные, так как в ночные смены на складе работают тысячи сотрудников.

Я когда здесь обучалась, на одном таком корпусе 2–3 тысячи человек работает. Здесь 10 корпусов. А ну-ка, посчитайте, это 18–20 тысяч человек. Это одна смена. Ночью их может быть в два раза меньше, но всё равно это тысячи. Анна Еперина представитель профсоюза помощи сотрудникам WB

По официальным данным, пострадали 57 человек. Волонтеры собирают информацию о пропавших сотрудниках, которые не выходят на связь. Пока, как рассказала Галина Воробьева, это происходит через сарафанное радио: сотрудники вспоминают знакомых и уточняют данные о них.

Поиски осложняются большим числом иностранных работников, а также отсутствием связи. Поэтому, если вам что-либо известно о пропавших сотрудниках Wildberries, которые работают на складе в Электростали и могли находиться там в день атаки беспилотников, свяжитесь с нами.

В пресс-службе Wildberries в ответ на запрос MSK1.RU опровергают информацию о том, что сотрудников склада могли не выпускать из здания, когда уже начался пожар.

«На всех складах регулярно проводятся все необходимые учения по эвакуации, — сообщили в компании. — Мы находимся в постоянном взаимодействии с местными экстренными службами: сигналы раннего оповещения позволяют организованно эвакуировать людей еще до начала атаки».

Ранее Татьяна Ким озвучивала объемы компенсаций, которые компания готова выплатить пострадавшим и погибшим.

«Как я говорила, компания окажет поддержку родственникам погибших и тем, кто пострадал от атак на наши логистические комплексы в Электростали и Котовске, — сообщала она. — Семьи погибших получат от компании 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии — 1 миллион рублей. Приношу глубочайшие соболезнования родным, желаю скорейшего восстановления пострадавшим».

Вскрылись новые подробности трагедии на складе Wildberries в Электростали Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

В пресс-службе Wildberries также настаивают на том, что держат связь со всеми пострадавшими.

«С первых минут после происшествия компания действует по протоколу немедленного реагирования: информация о ЧП поступает в кризисный центр мгновенно и уже в течение 60 минут мы начинаем лично связываться с людьми, которых коснулась беда, — сообщили в пресс-службе маркетплейса. — Наши операторы обзванивают каждого пострадавшего, чтобы выяснить его состояние, потребность в психологической помощи и ответить на вопросы, которые волнуют самих людей и их близких».

Также в компании рассказали, что уже начали осуществлять выплаты.

«Одновременно идут финансовые выплаты: компания уже направила более 26 миллионов рублей прямой поддержки, о которой ранее говорила основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким, — добавили в ВБ. — Мы остаемся на связи с каждым, кому нужна помощь, и будем помогать столько, сколько потребуется».