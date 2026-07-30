В Ярославле изменятся правила заезда на территорию Вознесенских казарм

В Ярославле изменится схема заезда на территорию Вознесенских казарм Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле изменится схема заезда на территорию Вознесенских казарм. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов.

«Въезд на парковку теперь будет организован со стороны улицы Свободы. Это позволит упорядочить транспортные потоки и сделать маневры более предсказуемыми», — пояснил он.

Точное время, когда пройдут изменения не называются, но указано, что это будет вскоре.

Мэр добавил, что ранее жители периодически жаловались на состояние парковки на территории казарм. Поэтому нам решили провести ремонт.

«Это востребованное место, которым пользуются посетители близлежащих магазинов и КСК „Вознесенский“. Дал поручение ответственной организации провести работы по комплексному обновлению этой территории. Сейчас благоустройство находится на финишной прямой. Полностью заменено асфальтовое покрытие как на самом парковочном пространстве, так и на въездных участках. В ближайшее время будет нанесена новая разметка для четкой организации движения. Восстановлен газон, чтобы территория выглядела ухоженно», — сообщил Артем Молчанов.