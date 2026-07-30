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Происшествия Машина каршеринга всмятку: на крупном проспекте в Ярославле разбирают последствия ДТП

Машина каршеринга всмятку: на крупном проспекте в Ярославле разбирают последствия ДТП

Первые подробности

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Машина из сервиса аренды сильно повреждена | Источник: Жесть Ярославля / MAX Машина из сервиса аренды сильно повреждена | Источник: Жесть Ярославля / MAX

Машина из сервиса аренды сильно повреждена

Источник:

Жесть Ярославля / MAX

Утром 30 июля на проспекте Фрунзе в районе недостроенного здания УМВД произошла авария с участием машины сервиса каршеринга. У перекрестка с улицей Лескова столкнулись арендный «Хавал» и «Хендай».

По данным полиции, авария случилась еще в 5:00.

«Предварительно пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Видео с места аварии

Источник:

Жесть Ярославля / MAX

Автомобиль принадлежит сервису «Делимобиль», по правилам которого, если водитель оказался виновным в аварии и не приобретал дополнительную страховку, то ему придется оплатить ремонт.

«После оценки ущерба будет направлена калькуляция повреждений и выставлен счет в приложении. Оплата должна быть произведена в течение суток с момента выставления счета», — сообщила команда поддержки сервиса.

Стали свидетелем аварии? Напишите в редакцию.

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Комментарии
1
Гость
27 минут
Главное, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Остальное уже решаемо
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Гость
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