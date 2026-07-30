Машина каршеринга всмятку: на крупном проспекте в Ярославле разбирают последствия ДТП

Утром 30 июля на проспекте Фрунзе в районе недостроенного здания УМВД произошла авария с участием машины сервиса каршеринга. У перекрестка с улицей Лескова столкнулись арендный «Хавал» и «Хендай».
По данным полиции, авария случилась еще в 5:00.
«Предварительно пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
Автомобиль принадлежит сервису «Делимобиль», по правилам которого, если водитель оказался виновным в аварии и не приобретал дополнительную страховку, то ему придется оплатить ремонт.
«После оценки ущерба будет направлена калькуляция повреждений и выставлен счет в приложении. Оплата должна быть произведена в течение суток с момента выставления счета», — сообщила команда поддержки сервиса.