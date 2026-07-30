«Изрыгая мат, ударил в голову». Хроника конфликта, который закончился смертью известного ученого РАН

Никита Зезин (слева) умер 22 июля. Александру Реверуку (справа) сегодня определят меру пресечения Источник: ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН; читатель Е1.RU

В Екатеринбурге на 68-м году жизни умер ученый Никита Зезин, который больше 40 лет проработал в Уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре УрО РАН. Причиной смерти стал инфаркт, но его близкие убеждены: здоровье растениевода подкосило избиение. Конфликт произошел 13 июля возле института, после этого Зезин попал в больницу и через девять дней скончался. Затем силовики задержали предпринимателя Александра Реверука и вменили ему уголовную статью.

Семья Александра не согласна с обвинением. По версии родных, ученый и его помощник угрожали палкой пятерым детям и силой посадили их в машину. Рассказываем полную хронологию событий и приводим версии каждой из сторон.

Никита Зезин — член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук, директор ФГБНУ «Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН». Благодаря его инициативе и участию были возобновлены исследования по возделыванию кукурузы на Урале, начата селекция озимого тритикале. Более 50 новых сортов, включенных в Госреестр, сегодня успешно возделываются на почти двух миллионах гектаров по всей России. В библиографии Зезина — более 260 научных трудов, монографий и книг. Никита Николаевич был удостоен знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени, а в апреле 2026 года — национальной премии имени П. А. Столыпина «Аграрная элита России»: «За вклад в развитие селекционной работы в России». Он был профессором УрГАУ, членом коллегии регионального министерства АПК и потребительского рынка, членом совета Национального союза селекционеров и семеноводов.

«Считаю, что его убили»

Никита Зезин скончался 22 июля. За девять дней до этого ученый со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и посевы, где встретил группу детей 8–10 лет — те катались на квадроциклах и застряли. По словам депутата свердловского Заксобрания Вячеслава Вегнера, Зезин попросил у одного из ребят телефон, связался с родителями и договорился, что они привезут детей на УАЗе до института.

Вечером, по словам Вегнера, туда же приехали четыре джипа.

«Из одного вышли две спортивного вида особи, один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича в голову. Он попытался прикрыть голову, но удары сыпались прицельно. Затем последовали удары ногами, всё сопровождалось криками и угрозами. Дети стояли рядом, смотрели на происходящее избиение и весело покрикивали в восторге от действия озверевшего папаши. Никита Николаевич практически потерял сознание, и нелюди принялись бить Шанина, плевали в лицо ветерану боевых действий, ветерану афганской войны», — сообщил депутат.

Момент конфликта попал на видео Источник: читатель Е1.RU

В беседе с Е1.RU Вячеслав Вегнер уточнил, что нападавших было двое, остальные стояли в стороне. После избиения Никита Зезин написал заявление в полицию.

«Они, не говоря ни слова, подошли, и один из них нанес удар в лицо. Потом еще несколько раз и ногой били, а потом просто вскочили в машины и уехали. После этого Никита Николаевич попал в больницу, снял побои, написал заявление, но дело начали расследовать ни шатко ни валко. За два-три дня перед смертью он мне писал, мы проговаривали эту ситуацию. Удары были по голове, и психологическое состояние, после чего случился инфаркт. Сердце отказало, не смогли помочь», — заявил Вегнер.

Депутат убежден, что между нападением и скоропостижной кончиной ученого есть прямая связь. До этого случая у того были лишь проблемы с почками.

Это не просто нападение. Я считаю, что его убили. У нас есть закон о доведении до самоубийства — а здесь человек вроде как умер сам, от естественных, но инфаркт был последствием, прямая причинно-следственная связь. Человека избили. Конечно, он переживал и близко к сердцу это принял. Вячеслав Вегнер депутат Заксобрания, друг Никиты Зезина

Кроме того, сотрудники научного центра планируют посчитать ущерб, который дети причинили поездками на квадроциклах. Его выставят родителям, отметил Вегнер.

Никиту Зезина похоронили 27 июля. На прощании присутствовали несколько сотен человек.

«Папу похоронили на Сибирском кладбище, было человек 300. Точную причину смерти врачи нам пока не сказали, но, видимо, его здоровье подкосило избиение, — рассказал E1.RU Кирилл Зезин, сын погибшего. — Коллеги и близкие говорили: он сильно переживал, что люди остались безнаказанными».

Никите Николаевичу было 67 лет Источник: ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Адвокат Екатерина Соколовская, хорошо знавшая Зезина, заявила, что никогда не слышала от него плохих слов в адрес кого бы то ни было.

«Никита Николаевич был интеллигентным, умным и справедливым человеком! Никогда не слышала от него плохого слова. Знаю всю семью: воспитанная ячейка общества и пример для всех. Это большая и невосполнимая утрата для многих. Надеюсь, что в деле разберутся и виновных накажут по всей строгости закона. Светлая память Никите Николаевичу, семье — искренние соболезнования и терпения», — сообщила Е1.RU Соколовская.

«Детей хватали за шкирку, угрожали палкой»

В офис к Александру Реверуку полицейские приехали 28 июля. Ему сообщили, что его вызывают в Следственный комитет. Он, по словам его супруги Светланы, согласился и добровольно поехал. Уже там он узнал, что его задерживают на 48 часов.

Александру Реверуку 38 лет. Он женат, воспитывает сына и выступает учредителем компании «Живой исток». Фирма занимается сбором и обработкой сточных вод. В 2011 году Реверук уже попадал в новостную повестку. Тогда СКР обвинил его в причинении тяжкого вреда по неосторожности (ч. 2 ст. 118 УК РФ). По версии следователей, Александр, будучи инспектором ДПС, в служебной машине беспричинно достал табельный пистолет, передернул затвор и случайно нажал на спусковой крючок. Пуля попала в пах его коллеге по фамилии Пескичев. После этого Александра уволили из органов МВД по отрицательным мотивам.

В итоге его приговорили к шести месяцам колонии и присудили выплатить 250 тысяч, сказал Е1.RU потерпевший.

Позже силовики прокомментировали случай с избиением Никиты Зезина.

«По данным следствия, обвиняемый в ходе конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин, которые пресекли совершаемое несовершеннолетними правонарушение. Фигурант задержан, следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел свердловского СУ СКР, ход и результаты расследования дела находятся на контроле руководства регионального следственного управления», — сообщил Е1.RU старший помощник руководителя областного следкома Александр Шульга.

Александр раньше служил в полиции Источник: читатель Е1.RU

Руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых добавил, что силовики оперативно установили всех участников конфликта.

«С учетом того, что в собранных материалах фигурировали дети, дальнейшим разбирательством занялись по подследственности коллеги из органов регионального СКР, возбудившие уголовное дело. ГУ МВД России по Свердловской области заявляет, что информация [из] социальных сетей о несвоевременном реагировании на произошедший конфликт с гибелью человека не соответствует действительности. Расследование продолжается», — отметил полковник Горелых.

Силовики показали видео допроса Александра Реверука Источник: СУ СКР по Свердловской области

А вот как Светлана Реверук описывает конфликт ее мужа с ученым.

«Ребята на квадроциклах подъехали к этому полю, оно было гороховое, черное, залито дождем. Там ничего не было. Внезапно за ними стали гоняться двое мужчин, мой ребенок чуть не перевернулся, потом детей схватили и силой засунули в машину. Их хватали за шкирку, угрожали палкой, не давали им позвонить. Я сама лично пыталась дозвониться до сына, но отвечал автоответчик, я по часам отслеживала его. Потом у одного из подростков забрали телефон, чтобы позвонить родителям», — заявила Е1.RU женщина.

После этого Зезин и Шанин, по ее словам, позвонили Аркадию Вагнеру — отцу одного из подростков. Ему сообщили, что несовершеннолетних везут к научному центру. Аркадий с Александром мигом примчались туда.

Александр Реверук в молодости Источник: читатель Е1.RU

Аркадий Вагнер является директором «Живого истока» и другом Александра. Источник Е1.RU, который хорошо знает мужчин, утверждает, что об их вспыльчивом характере знают многие жители микрорайона БАМ в екатеринбургском поселке Кольцово.

«Когда муж подъехал, он задал [Зезину] вопрос: „Ты почему забрал детей насильно?“. Он не смог ответить, мой супруг не бил его ногами — каждый ребенок готов это подтвердить. Мы готовы сесть на полиграф, дети были напуганы, не могли даже пару слов сказать. Мой муж ударял его по щекам и толкнул. К тому моменту мы уже вызвали Росгвардию, у нас всё зафиксировано. У нас есть биллинг, записи, распечатки телефонных звонков, есть доказательства того, что нам угрожали. Нам говорили, что мы должны подъехать и на коленях умолять, чтобы нас простили», — рассказала Светлана.

На кадрах видно, как Александр в красных штанах бьет ученого Источник: читатель Е1.RU

После случившегося семья поехала в полицию с заявлением о похищении детей, но, по словам Светланы, силовики его не приняли.

«Детей насильно затолкали в машину, не давали позвонить родителям. Им говорили: „Будем воспитывать вас палкой“. Мы сняли побои. Каждый из пяти детей поедет в Следственный комитет, будет давать показания, мы готовы на полиграф. Дети получили психологический стресс, один не спал всю ночь», — отметила жена Александра.

Светлана Реверук также утверждает, что ученый скончался от мочекаменной болезни, а не от инсульта (ее сведения не имеют официального подтверждения). Днем 30 июля Александра привезли в Октябрьский районный суд для избрания меры пресечения.

Кроме того, вечером 29 июля СКР по региону сообщил, что был задержан второй обвиняемый в избиении Зезина. Ему также предъявили обвинение по статье о хулиганстве и отправили в ИВС. Следователи тоже будут просить суд заключить его в СИЗО.

Как вы считаете, кто виноват в конфликте? Родители детей Ученые Всё очень неоднозначно