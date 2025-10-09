«Может пострадать рыба»: Волга и Которосль в Ярославле окрасились в едкий зеленый цвет. Причина

На Волге были замечены странные зеленые разводы Источник: Жесть Ярославль / vk.com

Жители Ярославля обратили внимание на странные зеленые разводы на Волге и Которосли. Информацией об этом они поделились в соцсетях 8 октября.

«Которосль. Странные суспензии на воде в большом количестве. 08.10.25, Такие же пейзажи с утра на Волге… Кто-то снова что-то слил», — опубликовали пост в группе «Жесть Ярославль».

Состояние Которосли подписчик «Жесть Ярославль» снял на видео. У берега реки можно заметить скопление непонятной зеленой смеси.

Состояние Которосли ярославец записал на видео Источник: Жесть Ярославль / vk.com

В комментариях ярославцы начали активно рассуждать, с чем связаны разводы. Многие из них предположили, что зеленая «смесь» — это всего лишь водоросли.

«Сине-зелёные водоросли (цианобактерии), „подкармливаются“ удобрениями с полей и благоденствуют благодаря обмелевшей Волге и потеплению, прогревающему воду. Могут быть токсичными для рыбы», — поделился мнением Владлен Вольный.

«Водоросли, обычное дело», — коротко прокомментировал фото Сергей Сергеевич.

«Да успокойтесь уже, это водоросли», — высказалась Ирина Иванова.

Некоторые ярославцы поделились в комментариях мнением насчет зеленых разводов Источник: Жесть Ярославль / vk.com

Доктор биологических наук, заместитель директора по научной работе ИБВВ РАН Андрей Шаров подтвердил 76.RU, что странные зеленые разводы на воде — это водоросли.

«Это виды микроводорослей — цианобактерии. При их отмирании потребляется кислород, что естественным образом сказывается на животном населении водоемов», — рассказал научный сотрудник.

По словам эксперта, цветение цианобактерий — естественный процесс, который связан с потеплением климата и общим эвтрофированием водоемов. Такое явление не редкость для осеннего периода.

Эвтрофирование — это процесс, при котором повышается биологическая продуктивность водных экосистем из-за накопления в воде биогенных элементов, способствующих ускоренному росту растений и других организмов. Эвтрофикация может быть вызвана как человеческой деятельностью, так и природными факторами.

Как утверждает Андрей Шаров, цветение не должно вызывать панику, так как для человека оно совершенно не представляет опасности. Если же концентрация водорослей будет повышаться, то из-за нехватки кислорода в воде может пострадать рыба. Однако прогноз приблизительный, например, при похолодании ничего не случится.