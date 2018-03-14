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Город

В Ярославле после визита к доктору пропал водитель. Вместе со служебной машиной

14 марта 2018 12:13
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Ярославль, поиск людей

Третий день в Ярославле ищут таинственно пропавшего Анатолия Варламова. Исчезновение очень странное – мужчина пропал вместе с машиной.

Исчез Анатолий 12 марта. Но за день до этого пожаловался начальнице (он работает водителем в одном из учреждений Красноперекопского района) на плохое самочувствие. Шеф предложила ему остаться дома, подлечиться, сходить к врачу.

— Но как вы утром поедете по делам? Нет, я уж довезу, — Анатолий очень ответственно отнёсся к своим обязанностям.

И утром 12-го забрал начальницу на служебной машине. Во время поездки признался — сердце всё-таки болит.

— Поеду за явочкой к доктору, хорошо? — спросил. Начальница отпустила и переживала за подчинённого.

— Я ему позвонила днём, он сказал, что был у доктора, проверил сердце, всё в порядке. Сказал, что пошёл на флюорографию, — говорит Елена. С тех пор он больше не отвечал на телефон.

Звонили несколько раз — сначала шли гудки, потом телефон был уже выключен. Все сослуживцы очень разволновались. Тревожить пожилую маму коллеги и пугать ее не стали. Обзвонили морги, больницы, запросили информацию в ГИБДД по номерам автомобиля. Везде — тишина.

Коллеги Анатолия переживают, как бы не случилось с ним чего плохого — известно, что у него были проблемы с долгами в микрозаймах. В полицию заявление о розыске уже написали.

Всех, кто видел Анатолия или автомобиль, на котором он уехал (Сhevrolet Lacetti — хетчбэк (белый), госномер — Х224ВН), Елена просит позвонить ей по телефону в любое время — 8 961 157-44-77.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Елена/Vk.com
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