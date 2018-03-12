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В Ярославле под окнами жилого дома третий день лежит мёртвая собака
12 марта 2018 13:50
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На проспекте Фрунзе, 51 уже третий день под окнами жилого дома лежит мёртвая собака. Ярославна Ирина Тимофеева, живущая в этом доме, увидела животное в сугробе рано утром 10 марта. Причём рядом с собакой были отчётливо видны следы. Скорее всего, её просто кто-то принёс и положил прямо под окна.
— Я звонила в САХ в субботу и воскресенье, никто не взял трубку. Пёс так и лежал два дня на солнце. Сегодня с утра она ещё лежала припорошенная снегом. Скорее всего, она бездомная, — рассказала Ирина.
Девушка считает, что собаку сбили на машине и просто убрали с проезжей части.
Мы уточнили у руководителя САХа Эдуарда Снежкова, обращались ли жители дома с проспекта Фрунзе, 51 с просьбой убрать собаку.
— К нам таких заявок не поступало, — уточнил Эдуард Снежков.
Ранее 76.ru рассказывал о том, что в Ярославле 17-летнего пса выбросили умирать прямо в реку.
Фото: Ирина Тимофеева/Vk.com
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