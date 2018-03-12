В Ярославле под окнами жилого дома третий день лежит мёртвая собака

Скорее всего, собака бездомная

На проспекте Фрунзе, 51 уже третий день под окнами жилого дома лежит мёртвая собака. Ярославна Ирина Тимофеева, живущая в этом доме, увидела животное в сугробе рано утром 10 марта. Причём рядом с собакой были отчётливо видны следы. Скорее всего, её просто кто-то принёс и положил прямо под окна.

— Я звонила в САХ в субботу и воскресенье, никто не взял трубку. Пёс так и лежал два дня на солнце. Сегодня с утра она ещё лежала припорошенная снегом. Скорее всего, она бездомная, — рассказала Ирина.

Девушка считает, что собаку сбили на машине и просто убрали с проезжей части.

Мы уточнили у руководителя САХа Эдуарда Снежкова, обращались ли жители дома с проспекта Фрунзе, 51 с просьбой убрать собаку.

— К нам таких заявок не поступало, — уточнил Эдуард Снежков.

Ранее 76.ru рассказывал о том, что в Ярославле 17-летнего пса выбросили умирать прямо в реку.