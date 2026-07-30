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Страна и мир Суд возобновил дело онкобольной Лерчек: у нее не нашли противопоказаний

Суд возобновил дело онкобольной Лерчек: у нее не нашли противопоказаний

Процесс пройдет в закрытом режиме

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Лерчек прошла курс химиотерапии | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЛерчек прошла курс химиотерапии | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Лерчек прошла курс химиотерапии

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Гагаринский суд Москвы возобновил производство по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконных валютных операциях в рамках ее фитнес-марафонов. Рассматривать его начнут с самого начала.

«Суд постановил: провести заседание в закрытом режиме в связи с медицинскими данными, не подлежащими разглашению», — огласил решение судья.

Источник: Анастасия Баранова / Starhit.ru Источник: Анастасия Баранова / Starhit.ru
Источник:

Анастасия Баранова / Starhit.ru

На закрытом формате заседания настаивала защита блогера. Ранее процесс приостанавливали из-за онкологического заболевания Чекалиной. Согласно ответу из ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, Лерчек прошла курс химиотерапии. В документе отмечается, что медицинских ограничений или противопоказаний для ее участия в судебных заседаниях нет и блогер может являться в суд.

Прокуратура требует ужесточить меру пресечения Лерчек, несмотря на ее диагноз. По данным ведомства, блогер нарушила запреты правоохранителей — уехав из Москвы в Санкт-Петербург на несколько дней. Адвокаты настаивают, что Чекалина строго соблюдала все ограничения.

Лерчек и ее бывшено мужа Артема Чекалина обвинили в выводе из России более 250 млн рублей с использованием поддельных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК). За время судебного процесса супруги расстались, а блогер забеременела от преподавателя по танцам Луиса Сквиччиарини.

У Валерии во время процесса нашли рак, ее дело выделили в отдельное производство и приостановили. Ее экс-супруга Артема приговорили к семи годам колонии.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Блогеры Чекалины Лерчек Суд Онкология
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