Новые ограждения с мишками и позолотой в центре Ярославля полностью заржавели

Этому забору нет и года

Эта тема была чуть ли не самой скандальной в минувшем году. В Ярославле чугунные заборы пытались заменить простыми стальными с позолотой и мишками. И если чугун всё-таки мэрию заставили сохранить, то остальные ограждения по всему центру заменили на новые. А новые не продержались и года.

— Секция ограждения стоила 8000 рублей, установлено это ограждение шесть месяцев назад, и уже сегодня требуется покраска, — показывает полностью заржавевшую секцию градозащитница Елена Богданова.

Кстати, ржавые налёты на заборе начали появляться спустя уже пару месяцев после установки. А самые первые установленные заборы были с халтурой, и подрядчик переделывал работу.

Эти ограждения обошлись в несколько десятков миллионов рублей. Тратили деньги Москвы, которые нам подарили на благоустройство зоны ЮНЕСКО.