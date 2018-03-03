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Новые ограждения с мишками и позолотой в центре Ярославля полностью заржавели
3 марта 2018 16:02
4 383 26
Эта тема была чуть ли не самой скандальной в минувшем году. В Ярославле чугунные заборы пытались заменить простыми стальными с позолотой и мишками. И если чугун всё-таки мэрию заставили сохранить, то остальные ограждения по всему центру заменили на новые. А новые не продержались и года.
— Секция ограждения стоила 8000 рублей, установлено это ограждение шесть месяцев назад, и уже сегодня требуется покраска, — показывает полностью заржавевшую секцию градозащитница Елена Богданова.
Кстати, ржавые налёты на заборе начали появляться спустя уже пару месяцев после установки. А самые первые установленные заборы были с халтурой, и подрядчик переделывал работу.
Эти ограждения обошлись в несколько десятков миллионов рублей. Тратили деньги Москвы, которые нам подарили на благоустройство зоны ЮНЕСКО.
Фото: Елена Богданова
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