Эти ошибки при заготовках солений совершают 90% хозяек — и рискуют здоровьем всей семьи

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Банка с огурцами или грибами может скрывать смертельную опасность

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Баночка вкусняшек иногда может быть опасна | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUБаночка вкусняшек иногда может быть опасна | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Баночка вкусняшек иногда может быть опасна

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Разгар июля на дворе, а значит, дачники начали закатывать банки на зиму. Но не вся консервация одинаково полезна. Красивая банка с огурцами или грибами может скрывать смертельную опасность, если технология приготовления была нарушена. Разбираемся, как сохранить урожай без риска для здоровья.

Что несет опасность

Главный враг домашней консервации — бактерия клостридии ботулинум, вызывающая ботулизм. При этом часто вкус, цвет и запах продукта не изменяется, банка выглядит идеально, а содержимое смертельно ядовито.

Споры клостридии ботулинум широко распространены в природе, они попадают на овощи, грибы, ягоды и фрукты вместе с частичками земли. Сами по себе споры безопасны, но, когда вы закатываете продукт в банку, вы перекрываете доступ кислорода. Для большинства бактерий — это смерть, но для клостридии ботулинум — идеальные условия. Они являются анаэробами, то есть живут только без кислорода. В бескислородной среде при наличии влаги и питательных веществ (белок в грибах, мясе, рыбе или овощах) споры «просыпаются» и начинают активно размножаться, выделяя смертельный токсин.

Первые официально задокументированные вспышки ботулизма произошли в конце XVIII века в Германии и Австрии. Люди заболевали после употребления копченой колбасы. Отсюда и название: botulus в переводе с латыни означает «колбаса». Немецкий врач Юстинус Кернер первым подробно описал клиническую картину болезни: он провел эксперименты на животных, скармливая им испорченную колбасу, и доказал, что причина болезни — это биологический «колбасный яд».

Как «убить» смертельно опасную бактерию и где она чаще всего водится

Споры ботулизма очень живучи: они выдерживают кипячение при 100 °C, чтобы «убить» их, нужна температура 120°C, которая достигается только в специальных автоклавах. В обычной кастрюле с водой такую температуру получить невозможно.

Эксперты выделяют продукты, где риск ботулизма максимален:

  • грибы — белковая среда создает идеальные условия для спор бактерий, попавших с землей в банку;

  • овощи с низкой кислотностью — фасоль, горох, кукуруза, кабачки, огурцы, зелень, т. к. в них мало собственной кислоты, которая могла бы сдержать бактерии;

  • мясо и рыба — консервы без промышленной стерилизации (при температуре выше 120 °C) крайне опасны.

Грибы перед консервацией надо тщательно промывать | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUГрибы перед консервацией надо тщательно промывать | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Грибы перед консервацией надо тщательно промывать

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Что же делать, чтобы консервы были безопасными? Эксперты рекомендуют следовать двум важным правилам.

  1. Тщательно мойте овощи и грибы щеткой под проточной водой. Даже одна песчинка земли может содержать споры. Не менее важна гигиена тары: банки необходимо стерилизовать над паром или в духовке не менее 10–15 минут непосредственно перед закладкой, а крышки должны быть новыми, без следов ржавчины и деформации.

  2. Добавляйте уксус или лимонную кислоту согласно проверенным рецептам. Кислота — лучший враг ботулизма, она подавляет развитие опасных токсинов. Готовые баночки лучше хранить при температуре ниже +4 °C.

Эксперты категорически не рекомендуют покупать домашние консервы на стихийных рынках и у незнакомых продавцов.

— Вы не знаете, в каких условиях были собраны грибы, как мылись банки и соблюдалась ли технология. Покупая «домашнее, как у бабушки», вы берете на себя все риски, — рассказали специалисты Забайкальского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.

Если после употребления консервов вы почувствовали тошноту, нарушение зрения или затруднение дыхания — немедленно вызывайте скорую.

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Анна Савинова
журналист
Консервация
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