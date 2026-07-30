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Город В Ярославской области ищут нового подрядчика, на изготовление семиметрового ангела из прутьев

В Ярославской области ищут нового подрядчика, на изготовление семиметрового ангела из прутьев

За него готовы заплатить больше 15 млн рублей

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Нашли фигуру на фото? | Источник: ГосзакупкиНашли фигуру на фото? | Источник: Госзакупки

Нашли фигуру на фото?

Источник:

Госзакупки

Шестиметровую скульптуру ангела в селе Вятское Ярославской области установят позже задуманного. Дело в том, что с подрядчиком, который откликнулся на эту работу в начале лета, расторгли контракт в середине июля.

Рекламное агентство «Неон-Мастер» выиграло госконтракт, предложив выполнить работу за 1,5 млн рублей вместо 14 млн. И, видимо, недооценила масштаб. В итоге власти и подрядчик обоюдно приняли решение разойтись.

29 июля на сайте Госзакупок опубликовали новый конкурс, предложив за работы еще больше прежнего — 15,7 млн рублей. Подать заявки можно до 18 августа.

«Оказание услуг Заказчику и установка товара производится в течение 56 календарных дней с даты заключения контракта», — говорится в документации.

Таким образом, арт-объект могут поставить уже в середине осени.

Сама фигура ангела — необычная. Она должна быть изготовлена из металлических прутьев.

Высота фигуры с крыльями должна быть до 6,8 метра. Размах крыльев&nbsp;— до трех метров | Источник: Госзакупки Высота фигуры с крыльями должна быть до 6,8 метра. Размах крыльев&nbsp;— до трех метров | Источник: Госзакупки

Высота фигуры с крыльями должна быть до 6,8 метра. Размах крыльев — до трех метров

Источник:

Госзакупки

«Объемная пространственная форма нетиповой конфигурации, художественная металлическая сетчатая структура с ячейками разнообразной формы без перехлеста прутков. Объемная сетчатая структура из плавно изогнутых линий с пересечениями, сваренными встык (пересечение линий внахлест не допускается)», — уточняется в задании.

У будущего подрядчика требуют изготовить модель ангела из пенопласта и привезти в Вятское, чтобы примерить на месте.

Как вам идея?

Необычно, думаю, будет красиво
Мне не нравится
Выскажусь в комментариях

В Ярославле тем временем благоустраивают пешеходный центр. Мы показывали, какой станет улица Депутатская, куда устанавливают фонтан с балеринами.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Ярославская область Арт-объект
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Комментарии
20
Гость
1 минута
а красиво!!!
Гость
1 минута
А почему сия поделка должна из бюджета быть оплачена?
Читать все комментарии
Гость
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