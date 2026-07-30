Пышные пирожки как у бабушки: кондитер раскрыла рецепт идеального дрожжевого теста

Домашние пирожки — это классика, которая никогда не надоест. Кондитер Наталья Дементьева поделилась проверенным рецептом универсального дрожжевого теста. Оно подходит практически для любых начинок, а сами пирожки получаются мягкими, румяными и долго остаются свежими.
Ингредиенты
теплая вода — 200 мл;
теплое молоко — 200 мл;
прессованные дрожжи — 17 г (или 6 г сухих быстродействующих);
рафинированное подсолнечное масло — 65 мл;
соль — 11 г;
сахар — 40 г;
пшеничная мука — 600–650 г (точное количество зависит от влагоемкости муки).
Как приготовить тесто
В глубокой миске соедините теплое молоко и теплую воду. Добавьте дрожжи и хорошо перемешайте, чтобы они полностью растворились.
Затем всыпьте сахар и соль, влейте растительное масло и постепенно добавляйте муку. Замесите мягкое, эластичное тесто. Оно не должно быть слишком плотным или крутым.
Накройте миску пищевой пленкой и оставьте тесто при комнатной температуре примерно на час. За это время оно должно хорошо увеличиться в объеме.
Формирование пирожков
Подошедшее тесто слегка обомните и разделите на порции:
по 30–35 г — для небольших пирожков;
по 75 г — если любите выпечку покрупнее.
Каждый кусочек округлите в шарик, накройте пленкой и оставьте на 10 минут. После этого раскатайте заготовки. При желании можно сделать декоративные надрезы и заплести тесто косичкой. Переверните заготовку, выложите любимую начинку и тщательно защипните края.
Выпечка
Выложите пирожки на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком. Накройте их и оставьте на расстойку еще на 30–40 минут.
Тем временем разогрейте духовку до 200 градусов. Перед тем как поставить пирожки выпекаться, смажьте их смесью желтка и молока в пропорции 1:1. После загрузки противня уменьшите температуру до 180–190 градусов.
Выпекайте пирожки 15–20 минут до золотистой корочки.
Сразу после духовки при желании смажьте горячую выпечку растопленным сливочным маслом — так корочка станет более мягкой и ароматной.