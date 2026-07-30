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Еда Пышные пирожки как у бабушки: кондитер раскрыла рецепт идеального дрожжевого теста

Пышные пирожки как у бабушки: кондитер раскрыла рецепт идеального дрожжевого теста

Начинка может быть любой

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Весь секрет&nbsp;— в одном ингредиенте и правильной расстойке | Источник: Наталья Дементьева / Личный архивВесь секрет&nbsp;— в одном ингредиенте и правильной расстойке | Источник: Наталья Дементьева / Личный архив

Весь секрет — в одном ингредиенте и правильной расстойке

Источник:

Наталья Дементьева / Личный архив

Домашние пирожки — это классика, которая никогда не надоест. Кондитер Наталья Дементьева поделилась проверенным рецептом универсального дрожжевого теста. Оно подходит практически для любых начинок, а сами пирожки получаются мягкими, румяными и долго остаются свежими.

Ингредиенты

  • теплая вода — 200 мл;

  • теплое молоко — 200 мл;

  • прессованные дрожжи — 17 г (или 6 г сухих быстродействующих);

  • рафинированное подсолнечное масло — 65 мл;

  • соль — 11 г;

  • сахар — 40 г;

  • пшеничная мука — 600–650 г (точное количество зависит от влагоемкости муки).

Как приготовить тесто

  1. В глубокой миске соедините теплое молоко и теплую воду. Добавьте дрожжи и хорошо перемешайте, чтобы они полностью растворились.

  2. Затем всыпьте сахар и соль, влейте растительное масло и постепенно добавляйте муку. Замесите мягкое, эластичное тесто. Оно не должно быть слишком плотным или крутым.

  3. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте тесто при комнатной температуре примерно на час. За это время оно должно хорошо увеличиться в объеме.

Формирование пирожков

Подошедшее тесто слегка обомните и разделите на порции:

  • по 30–35 г — для небольших пирожков;

  • по 75 г — если любите выпечку покрупнее.

Каждый кусочек округлите в шарик, накройте пленкой и оставьте на 10 минут. После этого раскатайте заготовки. При желании можно сделать декоративные надрезы и заплести тесто косичкой. Переверните заготовку, выложите любимую начинку и тщательно защипните края.

Выпечка

  1. Выложите пирожки на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком. Накройте их и оставьте на расстойку еще на 30–40 минут.

  2. Тем временем разогрейте духовку до 200 градусов. Перед тем как поставить пирожки выпекаться, смажьте их смесью желтка и молока в пропорции 1:1. После загрузки противня уменьшите температуру до 180–190 градусов.

  3. Выпекайте пирожки 15–20 минут до золотистой корочки.

  4. Сразу после духовки при желании смажьте горячую выпечку растопленным сливочным маслом — так корочка станет более мягкой и ароматной.

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Александра Балаба
Старший корреспондент
Пирожок Выпечка Рецепт
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